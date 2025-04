'Helft van de lokale overheden bewaart gegevens langer dan mag van de wet'

51 procent van de lokale overheidsorganisaties bewaart gegevens langer dan de wettelijk voorgeschreven termijnen. Dat stellen Binnenlands Bestuur en iBestuur op basis van eigen onderzoek onder 48 gemeenten, 6 provincies en 9 waterschappen.

Gemeenten, provincies en waterschappen moeten volgens diverse wetgevingen informatie goed en blijvend opslaan. Zeker de helft van de lokale overheden lukt dat volgens het onderzoek niet. Ambtenaren wijzen veelal naar IT-leveranciers. Niet alle leveranciers zouden prioriteit geven aan het ontwikkelen van benodigde functies en soms moeten extra modules worden aangeschaft om archieftaken uit te voeren, stellen ambtenaren.

Oplossingen worden pas over enkele jaren verwacht. In de tussentijd probeert een deel van de overheden het probleem op te lossen door koppelingen aan te leggen tussen applicaties en centrale (archief)systemen. Uit het onderzoek blijk dat ambtenaren in veel gevallen handmatig informatie selecteren voor langdurige bewaring, wat als risicovol wordt gezien. Toch geven maar vijf lokale overheden aan dat informatie in hun archieven ontbreekt.

Tegelijkertijd worden gegevens bij een deel van de overheden dus langer bewaard dan wettelijk is toegestaan, aldus het onderzoek. In acht procent van de gevallen kunnen verzoeken tot gegevensverwijdering technisch niet worden uitgevoerd. Bij elf procent wordt informatie niet naar een blijvende bewaarplaats overgedragen. Volgens Binnenlands Bestuur liggen de werkelijke percentages vermoedelijk hoger, omdat niet alle 63 overheden die aan het onderzoek deelnamen, duidelijkheid gaven over de problemen.