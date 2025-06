Fairphone kondigt goedkopere Fairphone 5 met 6GB ram aan voor 549 euro

Fairphone kondigt een goedkopere variant van de Fairphone 5 aan, voorzien van 6 in plaats van 8GB werkgeheugen en 128 in plaats van 256GB opslagruimte. De nieuwe configuratie is voor de adviesprijs van 549 euro beschikbaar, terwijl het eerdere model intussen nog 629 euro kost.

Het vernieuwde toestel heeft afgezien van het geheugen en de opslagruimte exact dezelfde specificaties als het originele model. De smartphone van de Nederlandse fabrikant is beschikbaar in de kleuren matzwart en de nieuwe kleur groen. Het duurdere model is ook in twee andere kleuren beschikbaar. De Fairphone 5 krijgt tot 2031 beveiligingsupdates.