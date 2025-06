AVM kondigt Fritz-Wi-Fi 7-extenders en 4690-router aan

AVM heeft twee FritzRepeater-producten en een router die Wi-Fi 7 ondersteunen aangekondigd. Het bedrijf deelt nog geen prijzen of beschikbaarheid, maar geeft wel specificaties van de drie producten.

De AVM FritzRepeaters

De twee repeaters zijn de FritzRepeater 1200 W7 en de 2400 W7. Beide repeaters ondersteunen de 5GHz- en 2,4GHz-frequentiebanden. Als beide banden gebruikt worden, heeft de 2400 een maximale snelheid van 6,4Gbit/s. Bij de 1200 is dit 3,5Gbit/s. Verder heeft de 2400 een 2,5Gbit/s-lan-poort en heeft de 1200 een 1Gbit/s-lan-poort.

De 4690-router wordt vermoedelijk een van AVM's goedkoopste Wi-Fi 7-routers, al heeft het bedrijf nog geen prijzen genoemd van verschillende eerder aangekondigde Wi-Fi 7-routers. De 4690 ondersteunt de 5GHz- en 2,4GHz-banden, en kan bij eerstgenoemde band een maximale snelheid van 5760Mbit/s behalen op Wi-Fi 7. Bij gebruik van beide banden is de maximale Wi-Fi 7-snelheid 6,9Gbit/s. Bij Wi-Fi 6 is de maximale snelheid 1,2Gbit/s. De router heeft verder een 10Gbit/s-wan-poort, een 10Gbit/s-lan-poort en drie 2,5Gbit/s-lan-poorten. Daarnaast is er een USB 3.0-aansluiting.