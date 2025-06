ASUS introduceert eerste Wi-Fi 7-meshrouter ZenWiFi BE30000

ASUS heeft zijn eerste Wi-Fi 7-meshrouter geïntroduceerd: de ZenWiFi BE3000. Het apparaat levert volgens ASUS veel hogere snelheden en meer bandbreedte, en biedt ondersteuning voor quadband.

De ZenWIFI BE3000 is een zogeheten quadbandrouter, wat betekent dat hij vier frequentiebanden ondersteunt. Het gaat om twee 6GHz-banden die snelheden tot 11.529Mbit/s mogelijk maken, een 5GHz-band met snelheden tot 5764Mbit/s en een 2,4GHz-band met snelheden tot 1376Mbit/s, meldt ASUS. Verder ondersteunt de router bandbreedtes van 20 tot 320MHz.

Voor draadloze verbindingen belooft ASUS dekking tot ruim 1000 vierkante meter. Voor bedrade verbindingen zijn er verschillende ethernetpoorten aanwezig, waaronder een 10Gbit/s-wan/lan-poort en een 1Gbit/s-wan/lan-poort. Extra poorten bestaan uit een 10Gbit/s-lan- en twee 1Gbit/s-lan-poorten.

De nieuwe router heeft twaalf ingebouwde antennes en zestien frontendmodules. Het apparaat is 214x174,2x72mm groot en weegt 1341 gram. Verder bevat de router 2GB ram en 256MB opslag. ASUS heeft nog niets bekendgemaakt over wanneer het apparaat beschikbaar komt of wat het gaat kosten.