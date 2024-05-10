ASUS kondigt op 2 juni ROG Ally X aan met zelfde scherm maar grotere accu

ASUS heeft enkele details gegeven over de opvolger van de ROG Ally-handheld. Dat wordt de ROG Ally X. Die krijgt hetzelfde scherm als het eerdere model, maar wel een veel betere accuduur. Volgende maand volgt een officiële presentatie.

ASUS heeft in een videostream meer details gedeeld over de opvolger van de handheld van vorig jaar, al zegt het bedrijf dat er op 2 juni een evenement volgt waar het meer details over het apparaat geeft. Dat is tijdens de Computex-beurs in Taiwan, waar Tweakers aanwezig is. Tijdens de stream zegt ASUS dat het apparaat de ROG Ally X gaat heten. Dat lijkt niet zozeer een opvolger, maar vooral een verbetering te zijn van de originele Ally. Het apparaat blijft hetzelfde display houden, een vrr-scherm van 7 inch met een maximale verversingssnelheid van 120Hz.

Een van de grootste verbeteringen zit in de accu. ASUS zegt in de stream al dat die significant verbeterd wordt. Het bedrijf geeft tegen The Verge meer uitleg over de accu, die fysiek groter wordt. "Het gaat niet om dertig tot veertig procent meer accucapaciteit", zegt Shawn Yen. "We hebben het over veel meer dan dat." De accuduur van de ROG Ally was, ook in de review van Tweakers, een van de grote minpunten.

Yen zegt tegen The Verge ook dat er meer geheugen in de Ally X komt dan de 16GB van het huidige model. Ook krijgt het apparaat een groter M.2 2280-ssd-slot. Verder wordt de Ally X makkelijker repareerbaar, bijvoorbeeld doordat de joysticks kunnen worden vervangen. De bestaande knoppen en joysticks worden daarnaast ook verbeterd.

ASUS wil ook de UI van de Ally vervangen. Dat wordt Armoury Crate 1.5, een die in juli van dit jaar uit moet komen. Die upgrade komt ook naar de originele Ally, zegt het bedrijf. Al die verbeteringen doen wel wat met de prijs; ASUS zegt dat de Ally X een hogere introductieprijs krijgt dan het origineel. Die kostte 799 euro bij release.