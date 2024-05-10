ASUS kondigt op 2 juni ROG Ally X aan met zelfde scherm maar grotere accu

ASUS heeft enkele details gegeven over de opvolger van de ROG Ally-handheld. Dat wordt de ROG Ally X. Die krijgt hetzelfde scherm als het eerdere model, maar wel een veel betere accuduur. Volgende maand volgt een officiële presentatie.

ASUS heeft in een videostream meer details gedeeld over de opvolger van de handheld van vorig jaar, al zegt het bedrijf dat er op 2 juni een evenement volgt waar het meer details over het apparaat geeft. Dat is tijdens de Computex-beurs in Taiwan, waar Tweakers aanwezig is. Tijdens de stream zegt ASUS dat het apparaat de ROG Ally X gaat heten. Dat lijkt niet zozeer een opvolger, maar vooral een verbetering te zijn van de originele Ally. Het apparaat blijft hetzelfde display houden, een vrr-scherm van 7 inch met een maximale verversingssnelheid van 120Hz.

Een van de grootste verbeteringen zit in de accu. ASUS zegt in de stream al dat die significant verbeterd wordt. Het bedrijf geeft tegen The Verge meer uitleg over de accu, die fysiek groter wordt. "Het gaat niet om dertig tot veertig procent meer accucapaciteit", zegt Shawn Yen. "We hebben het over veel meer dan dat." De accuduur van de ROG Ally was, ook in de review van Tweakers, een van de grote minpunten.

Yen zegt tegen The Verge ook dat er meer geheugen in de Ally X komt dan de 16GB van het huidige model. Ook krijgt het apparaat een groter M.2 2280-ssd-slot. Verder wordt de Ally X makkelijker repareerbaar, bijvoorbeeld doordat de joysticks kunnen worden vervangen. De bestaande knoppen en joysticks worden daarnaast ook verbeterd.

ASUS wil ook de UI van de Ally vervangen. Dat wordt Armoury Crate 1.5, een die in juli van dit jaar uit moet komen. Die upgrade komt ook naar de originele Ally, zegt het bedrijf. Al die verbeteringen doen wel wat met de prijs; ASUS zegt dat de Ally X een hogere introductieprijs krijgt dan het origineel. Die kostte 799 euro bij release.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-05-2024 08:03
21 • submitter: HtheB

10-05-2024 • 08:03

21

Submitter: HtheB

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ASUS ROG Ally

vanaf € 782,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (21)

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GranCanaria 10 mei 2024 08:15
Dat klinkt allemaal erg interessant. De performance van de huidige rog ally is voldoende voor me maar mocht de nieuwere versie ook een betere / snellere soc krijgen dan zou ik weleens kunnen gaan upgraden. Ik kan niet wachten tot Computex.
yannienl @GranCanaria10 mei 2024 08:44
Het zal hoogstens de 8840u zijn ben ik bang..
Om nu voor een grotere accu, 8840 en 32gb ram een nieuwe te kopen voor een hogere introductieprijs..
Ik kocht mijne voor 599, ik zie mezelf niet snel voor 899+ een nieuwe kopen denk ik..
fRiEtJeSaTe @yannienl10 mei 2024 08:51
Ik twijfel nu ook. Was aan het wachten op de nieuwe, maar misschien moet ik toch voor de oude gaan. De vernieuwingen vallen zoals verwacht tegen. Grotere batterij betekent zwaarder apparaat. Enige waar ik echt voordeel zie is de hoeveelheid geheugen en 2280 slot.

Ik denk dat als hij een andere soc zou krijgen dat Shawn Yen dit wel had gemeld.

[Reactie gewijzigd door fRiEtJeSaTe op 23 juli 2024 16:02]

yannienl @fRiEtJeSaTe10 mei 2024 08:58
het 2280 slot kan je zelf doen he, heb ik ook gedaan:
https://www.amazon.nl/gp/...tle_o01_s00?ie=UTF8&psc=1

en wil je echt helemaal balls to the walls willen:
https://egpu.io/forums/cu...-the-rog-all-oculink-kit/

deze kerel is in de eindfase van ontwikkeling met zijn oculink adapter voor een 2280 slot en oculink poort voor een egpu!
Wolfos
@yannienl10 mei 2024 11:00
Weet je ook hoe je het OS en de aanverwante software er weer op krijgt?
yannienl @Wolfos10 mei 2024 11:14
Wifidriver en armory crate se downloaden, windows usb stick maken en je kan gewoon windows weer installeren..
Na al je updates myasus uit de microstore downloaden en installeren, ally updaten met myasus..
Als dat klaar is armory crate se installeren en ally updaten..

Dat is als je een schone windows wil hebben, anders op youtube genoeg tutorials hoe je je ally ssd kunt klonen en overzetten naar nieuwe ssd..
GranCanaria @fRiEtJeSaTe10 mei 2024 09:20
Ik zou het sowieso even afwachten maar ik zou voor dat bedrag gewoon gaan voor de huidige versie. Dat apparaatje is echt snel genoeg.
bartvincke @GranCanaria10 mei 2024 09:37
Naar wat ik al gelezen heb blijft de soc ongewijzigd met de z1 extreme.

Jammer want met een betere soc had ik deze wel overwogen als vervanging voor mijn huidige ally
Wolfos
@bartvincke10 mei 2024 10:56
Een betere SoC bestaat nog niet. Zen 5 en RDNA 4 komen in de tweede helft van het jaar uit. Misschien dat ze daar volgend jaar ergens een handheld SoC van maken.
Aimussage 10 mei 2024 09:03
Ik ben vooral benieuwd naar de lancering van de zen 5 mobile chips en verwacht daarmee een echte ally 2. Daarin zitten mogelijk echte verbeteringen op het gebied van performance die het interessant maken om een upgrade te doen. (link naar geruchten). Alles na de z1 extreme tot nu toe is meer een rebrand met minor changes en de toevoeging van xdna voor AI.

Hopelijk wordt er tijdens Computex de volgende maand officieel door AMD informatie gedeeld, de LP strix halo kan erg interessant zijn met mogelijk 20 RDNA 3.5 cu. Dat samen met snel lpddr5x kan een flinke performance stap zijn.

Overigens heb ik zelf een lcd steam deck en ben daar nog erg tevreden mee, ook omdat ik er niet de nieuwste spellen op hoef te spelen, daar heb ik een dikke desktop voor.

[Reactie gewijzigd door Aimussage op 23 juli 2024 16:02]

lithiumangel 10 mei 2024 10:46
Hopelijk hebben ze ook de locatie van de microSD kaart slot verandert. Die zat iirc bij de fan exhaust hete lucht over je kaartje te blazen continu. Als gevolg: Veel dooie microSD kaartjes.

32GB is een beetje overkill; de enige "game" die ik ken die baat heeft van 32GB over 16GB is Star citizen (wat in Alpha is etc. etc.) en dat is echt niet iets wat je op een ROG Ally gaat spelen. Zelfs 2077 op 4K/ultra alles , red je prima op 16GB. Je hebt simpelweg niet de CPU/GPU kracht om iets te draaien waar die extra 16GB baat bij heeft; op puur gaming gebied dan.

[Reactie gewijzigd door lithiumangel op 23 juli 2024 16:02]

yannienl @lithiumangel10 mei 2024 12:10
Ehm, 32gb ram is zeker geen overkill..
Er zou genoeg moeten zijn voor 16gb ram en 8gb vram..

Misschien ga je er even aan voorbij dat die 16gb ram en vram is..
Neem ik even warzone als voorbeeld, daar moet je minimaal 7gb liefst 8gb aan vram toewijzen wil je geen stutterfest.. Dan hou je dus maar 8gb ram over en 8gb is echt niet meer van deze tijd..

Zie ook laatste filmpje van kryzzp met forza 5 op ally, door ram/vram tekort stotteringen..

Verschil tussen 16gb en 32gb:
YouTube: I'm having WAY too much fun with Mini PCs! (Minisforum UM690 vs UM79...

[Reactie gewijzigd door yannienl op 23 juli 2024 16:02]

lithiumangel @yannienl10 mei 2024 13:02
Ah. Ik had totaal niet in de gaten dat die 16GB in de huidige Aly shared is als werkgeheugen en VRAM. Dat maakt het verhaal inderdaad totaal anders.
NLxAROSA @lithiumangel11 mei 2024 09:28
Ik heb zelf een AOK ZOE A1 Pro met 32 GB LPDDR5X/7500 mt/s en ook op 800p pakken moderne titels zomaar 9 GB aan VRAM. Heb dedicated 10 toegewezen voor nu. Weet niet of dat met 16GB ook handig zou zijn.
Niclord395 11 mei 2024 18:37
Ook wel interessant om te weten hoe ze bij Asus met garantie omgaan.
Asus is natuurlijk niet de enige maar het is niet de eerste keer dat Asus wat betreft RMA onbetrouwbaar blijkt. En Gamers Nexus is volgens mij één van de betere op dit vlak.


YouTube: ASUS Scammed Us
nielsnederveen 10 mei 2024 09:01
Hoop wel voor nieuwe kopers dat ze de betrouwbaarheid van de sd kaartlezer hebben verbeterd. Dit is voor de huidge variant een issue wat ik kan beamen. Na twee rma's met mijn Ally heb ik de hoop opgegeven.
BHD294 10 mei 2024 19:42
Hmm meer dan 799, word een duur dingetje dan.
Ze kosten nu rond de 500 euro.

Enigste pluspunt is dat het meer geheugen heeft en hoop op een andere plek vd micro sd kaart.
Mooi dat de accu groter word, nadeel meer gewicht.
Vd rest hmmm, een plus versie dus?
Word afwachten dus.
fRiEtJeSaTe @BHD29411 mei 2024 00:14
Nee dat is zeker niet het enigste pluspunt.
LarsonNL @BHD29411 mei 2024 06:57
Voor een non extreme versie inderdaad. Je bent nu gewoon 650 euro kwijt als je een nieuwe extreme wilt kopen...
NLxAROSA @BHD29411 mei 2024 09:34
Er zijn op dit moment gewoon geen snellere opties. 7840U/8840U hebben min of meer dezelfde performance, wel AI framework (maar hier heb je op dit moment nauwelijks iets aan). Helpt ook niet dat de 8840U min of meer een rebrand is van de 7840U.

De originele Ally is gewoon een prima apparaat voor het geld. Grotere batterij is echt wel nodig, want een Z1E/7840U op 15W draaien is verspilling van resources. Je kan zoveel meer. Alleen niet zo lang. Persoonlijk vind ik de 65wh van mijn AOK ZOE A1 Pro net op het randje: 3 uur op 15w, 1.5 uur op 30W.

Nog een nadeel van een grotere batterij: neemt meer ruimte in en het is weer extra volume dat warmte afgeeft. Dit heeft dus invloed op temperatuur. Alles zit in dit soort handhelds zo dicht op elkaar dat ieder onderdeel invloed heeft op de ander qua warmte.
BHD294 @NLxAROSA11 mei 2024 11:15
Heb het probleem opgelost door een powerbank te kopen, zodat ik langer kan gamen.

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