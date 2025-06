Overal je desktopgames kunnen spelen, dat is het idee dat ten grondslag ligt aan mobiele gaminghandhelds. Een aantal Chinese bedrijven bouwt al lang dergelijke apparaten, maar de productcategorie werd pas echt populair toen Valve de Steam Deck uitbracht. In het kielzog van de Steam Deck volgde ASUS met de ROG Ally en tijdens de IFA blijkt dat Lenovo ook graag een graantje meepikt. In Berlijn kondigde Lenovo de Legion Go aan. Na die aankondiging kreeg ik dertig minuten om met een preproductie-exemplaar een eerste indruk op te doen van Lenovo's nieuwe gaminghandheld en daarbij werd ik meer dan eens herinnerd aan de handhelds van Valve en ASUS.

Lenovo Legion Go

In het kort is de Legion Go, net als de Steam Deck (review en re-review) en de ROG Ally (review), een gaminghandheld. Het is in feite een mobiele computer die gewoon Windows draait, maar voorzien is van een touchscreen en een behuizing met controllers.

Je kunt duidelijk zien dat Lenovo naar de ROG Ally en de Steam Deck heeft gekeken toen het de Legion Go bouwde. Opvallend aan de Steam Deck is bijvoorbeeld dat er links en rechts op de behuizing touchpads zitten, zodat je games die een muis vereisen, toch kunt spelen. Die heeft de ROG Ally niet, dus daar zul je een aparte muis op moeten aansluiten. De ROG Ally heeft dan weer een iets fijnere indeling, waarbij de rechter joystick lager zit dan de linker, iets wat Microsoft bij de Xbox en Nintendo bij de Switch ook doen. En wat doet Lenovo? Die heeft de indeling van de ROG Ally gepakt en rechtsonder een kleine touchpad toegevoegd, zodat je ook games zonder controllersupport kunt spelen.

Niet alleen de Steam Deck en ROG Ally hebben ter inspiratie gediend, want de controllers, die aan weerskanten van het scherm zitten, zijn afneembaar (hallo Nintendo Switch). De Legion Go heeft een kick stand gekregen, waardoor je de handheld niet meer in je handen hoeft te houden, maar op een afstandje kunt neerzetten. Wie weleens lange gamesessies op de Steam Deck of ROG Ally heeft gedaan, kan ongetwijfeld bevestigen dat de console na een tijdje 'zwaar' begint aan te voelen.

Een laatste slimmigheidje aan het design van de Legion Go is dat je de rechter controller in 'FPS'-modus kunt zetten en rechtop in een meegeleverd houdertje kunt plaatsen. Hij dient dan als een soort verticale muis, waarbij de muisknoppen bij je wijs- en middelvinger zitten. Conceptueel heel tof dus en duidelijk een verdere ontwikkeling van bestaande gaminghandhelds, maar hoe voelt het in de praktijk aan? Lenovo gaf ons niet meer dan een halfuur om met de Legion Go door te brengen, maar daarin bleek al wel dat het concept wat beter klinkt dan het uitpakt.

Om te beginnen voelen de joysticks en de triggers prima aan, eigenlijk zoals je ze ook van bijvoorbeeld een Xbox-controller kent. Dat geldt echter niet voor de andere knoppen op de Legion Go. Die voelen aan alsof ze direct op een schakelaar drukken. Die schakelaartjes voelen op hun beurt aan als het soort dat je in goedkope computermuizen tegenkomt. Bij een Xbox-controller zitten er rubbers onder het plastic van de A-B-X-Y-knoppen en dat geeft een veel prettiger gevoel.

'Goedkoop aanvoelend' is een beetje het thema van de Legion Go. Het slaat ook op de manier waarop de controllers aan de console zelf vastzitten. Ze hebben toch al wat speling als ze aan het scherm vastzitten; dat is logisch en dat heeft de Nintendo Switch ook. De Switch heeft vervolgens echter een heel duidelijk aanvoelend systeem met metalen geleiders waarmee je de controllers kunt loshalen. Bij de Legion Go ontgrendel je de controllers met een knopje achterop, dan schuif je ze een fractie omlaag en kun je ze lostrekken. Het voelt onhandig en minder intuïtief aan dan bij de Switch, maar misschien is het een kwestie van wennen en is het halfuur dat ik met de Legion Go aan de slag kon, daarvoor te kort. Wat wel opvalt, is dat Lenovo niet voor metaal gekozen heeft, zoals Nintendo, maar dat alles van plastic is. De communicatie met de console gebeurt via pogo pins als de controllers vastzitten, of via bluetooth als ze zijn losgekoppeld.

En hoe werkt de 'muis' die je krijgt als je de rechter controller in zijn voetje zet? Niet fantastisch en toch ook weer een beetje wel. De controller werkt als muis als je het schuifje onder op de controller op FPS-modus zet. Naast dat schuifje zit de laser van de muis en je zet hem dus rechtop in een houdertje dat je er als koper van de Legion Go bij krijgt. Als je rechtshandig bent, kun je je hand om de controller heen vouwen. Dan zit ter hoogte van je wijsvinger de linkermuisknop en ter hoogte van je middelvinger de rechtermuisknop. Er zit ook ergens halverwege tussen je duim en wijsvinger een joystick in je hand te drukken, dus een stevige greep om de controller heen lukt niet echt. Het speelt ook niet echt comfortabel en wat voor het comfort evenmin meehelpt, is dat de controller 'los' in het voetje staat. Hij valt er niet zomaar uit, maar je moet ook niet al te zeer opgaan in een game, want als je je 'muis' te enthousiast beweegt, zit je weer met een losse controller en een los voetje. De naam 'FPS-modus' overschat dan ook enigszins de mogelijkheden van de controller.

Aan de andere kant: de controller-annex-muis werkt voor bijvoorbeeld strategygames fijner dan de touchpads van de Steam Deck en bij de ROG Ally moet je toch al een losse muis aansluiten. Het mooie aan de Legion Go is dus die ingebouwde oplossing voor dit probleem. Als dat je niet bevalt, kun je altijd nog een muis aansluiten.

Software

Niet alleen muizen, uiteindelijk kun je gewoon alles aansluiten wat je op een gewone Windows-computer ook kunt aansluiten. De Legion Go heeft twee USB4-aansluitingen, een bovenop en een onderop. Hij draait Windows 11, net als een gewone Lenovo-laptop of -desktop. Dat heeft voor- en nadelen. Net als bij de ROG Ally levert Windows de grootste gamecompatibiliteit op. Dat mist bijvoorbeeld de Steam Deck, die een Linux-distro draait, waardoor veel anticheatsoftware en daardoor hele games niet werken.

Een nadeel van Windows is dat het niet echt gemaakt is voor het 8,8"-touchscreen van de Legion Go. Lenovo liet ons weten bezig te zijn met de ontwikkeling van Legion Space. Dat is software die moet dienen als een soort launcher voor games die je installeert, of die nu via de Xbox-app, Steam of Epic geïnstalleerd zijn. Iets dergelijks heeft de ROG Ally ook, maar daar heet de software 'Armoury Crate'. Daarnaast moet de software ervoor zorgen dat je energieprofielen kunt instellen. De soc in de Legion Go draait, net als in de ROG Ally, op maximaal 25W, maar kan ook op een zuiniger profiel draaien, als je bijvoorbeeld snelheid wil inleveren voor een langere accuduur. Als ik mag gokken, moet je de Legion Space-software kunnen starten met het bovenste knopje op de linker controller, maar helaas stond die nog niet op de Legion Go's die Lenovo aan de aanwezige journalisten liet zien. De software is namelijk nog in ontwikkeling.

Hardware

Onder de motorkap van de Legion Go zit eigenlijk hetzelfde als in de ROG Ally: de AMD Z1 Extreme-processor. AMD heeft die chip speciaal voor gaminghandhelds ontwikkeld, dus de aanwezigheid van de Z1 was niet echt een verrassing. Wel opvallend vind ik de keuze voor een 8,8"-scherm, met een resolutie van 2560x1600 pixels en een refreshrate van 144Hz. Bij die resolutie heb je een heel hoge pixeldichtheid, dus alles ziet er prachtig scherp uit, maar de Z1-gpu blijft ook gewoon wat hij is en daar moet je geen wonderen van verwachten.

Bij onze benchmarks op de ROG Ally bleek dat wat oudere games er prima op draaien, maar met zwaardere games had de Ally, zelfs op de Turbo-stand, best moeite. Als je dan bedenkt dat de Legion Go-resolutie van 2560x1600 pixels neerkomt op bijna twee keer zoveel beeldpunten als de ROG Ally-resolutie van 1920x1080 pixels, kun je aanvoelen dat je de zwaardere games niet op native resolutie zult draaien. Een oplossing zou kunnen zijn de horizontale en verticale resolutie te halveren en te gamen op 1280x800 pixels, wat perfect schaalt naar de native resolutie van het scherm. Toevallig is dat ook exact de resolutie van de Steam Deck.

Om de hardware van energie te voorzien, levert Lenovo de Legion Go met een 49,2Wh-accu. Dat is meer dan de ROG Ally en Steam Deck, die beide een 40Wh-accu hebben. Die extra energie zal de handheld ook wel nodig hebben, want het aansturen van een scherm met hogere resolutie en refreshrate kost ook weer meer energie.

Brilletjes

Wie de eerder uitgelekte promotievideo van de Legion Go heeft gezien, zag daarin ook Lenovo's Legion AR-glasses schitteren. Die bril is eigenlijk niet echt een augmentedrealitybril, maar hetzelfde als Lenovo's T1-glasses, die het bedrijf vorig jaar op de IFA introduceerde. De bril werkt als een tweede scherm en is compatibel met Windows-apparaten, maar ook met Android- en iOS-smartphones. Er was geen gelegenheid om de bril in combinatie met de Legion Go te proberen, maar omdat de Legion Go in feite gewoon een Windows-apparaat is, moet de ervaring niet verschillen van die van een ander Windows-systeem. Voor wie alles over de bril wil weten, schreven we vorig jaar deze preview.

Voorlopige conclusie

Het lijkt erop dat 'de gaminghandheld' evolueert met iedere nieuwe console. De Steam Deck en ROG Ally zijn duidelijk voorbeelden geweest voor de Legion Go en Lenovo heeft daarbovenop nieuwe elementen geïntroduceerd, zoals de afneembare controllers, de kickstand en de controller die je als muis kunt inzetten. Tegelijk lijkt de keuze, dankzij een soort 'meer is beter'-gedachte, gevallen te zijn op een groter scherm met een hogere resolutie en hogere refreshrate dan bij de twee spirituele voorvaderen. Of de AMD Z1-Extreme-processor en de accu dat geweld kunnen bijbenen, is zeer de vraag. Het antwoord zal komen als we de Legion Go gaan reviewen. Dat zal ergens in oktober zijn, want dan moet de console in Europa beschikbaar komen, voor een prijs van 800 euro.