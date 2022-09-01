Lenovo Glasses T1

Veel techbedrijven denken dat mensen in de toekomst geregeld met een ‘slimme’ bril op zullen lopen. Het is een publiek geheim dat Apple hard werkt aan een mixedrealitybril, Meta pompt al jaren enorme bedragen in VR en AR, en Google was zijn tijd natuurlijk ver vooruit met de Google Glass. Op de IFA deed Lenovo ook een duit in het zakje met de Glasses T1, al gaat het hier om een bril die vergeleken met de andere brillen een stuk minder ambitieus is.

Lenovo noemt de Glasses T1 nergens een AR-bril, terwijl het dat technisch gezien wel is. Je zet hem op je hoofd, recht voor je ogen is een virtueel beeld te zien en dat beeld is deels transparant. Wie nu denkt dat je er vervolgens mee over straat kunt lopen en allerlei relevante, contextuele informatie te zien krijgt, moeten we teleurstellen. Daar is het geprojecteerde beeld niet transparant genoeg voor en het is daarnaast niet de bedoeling van de Lenovo. De fabrikant beschrijft het als externe monitor die je op je hoofd kunt zetten. Daarmee is hij een stuk simpeler, en goedkoper, dan de ThinkReality A3, een bril die het merk eerder uitbracht voor de zakelijke markt en die is voorzien van onder andere camera's en headtracking.

Het aansluiten van de T1 gaat via de aangesloten USB-C-connector. Elk apparaat dat video-out over USB-C ondersteunt, zou met de T1 moeten werken, zolang deze ongeveer 2W aan vermogen kan leveren. Voor de demonstratie had Lenovo elke T1 aan een smartphone gekoppeld, maar ook aangesloten op mijn Windows-laptop werkte het direct. Windows ziet simpelweg een tweede display waarna je het bureaublad kunt spiegelen of uitbreiden. Dat is het ook meteen: de bril bevat geen sensoren die positie kunnen bepalen en omdat hij als één scherm wordt gezien, kunnen de twee schermpjes niet los worden aangestuurd voor stereoscopisch beeld.

Maar waarom zou je een externe monitor op je hoofd willen zetten? Lenovo noemt meerdere gebruiksscenario’s die allemaal niet heel overtuigend in de oren klinken. De T1 zou een goed alternatief kunnen zijn voor een privacyscreen op je laptop, als je bijvoorbeeld in de trein of het vliegtuig zit en aan een gevoelig document wilt werken. Een ander voorbeeld dat werd genoemd, is het checken van je banksaldo op je telefoon waarbij je niet wilt dat mensen over je schouder kunnen meekijken.

Dat zien we mensen niet snel doen, vooral omdat het scherm er zich niet goed voor leent. Laten we beginnen met zeggen dat de beeldkwaliteit indrukwekkend is. Lenovo gebruikt twee micro-oleddisplays van 1920x1080 pixels, met een pixeldichtheid van 58ppd, of pixels per degree. Een ppd van 60 wordt doorgaans gezien als de grens waarna het menselijk oog de extra scherpte niet waarneemt. Vooral toen ik de T1 met de gekoppelde smartphone gebruikte en een beetje door Android navigeerde, spelletjes speelde en YouTube-filmpjes keek, viel op dat individuele pixels niet te zien waren.

Toen ik de Windows-laptop koppelde en ging browsen, viel de beeldkwaliteit echter tegen. Misschien heeft het te maken met hoe Windows tekst rendert, maar de randen van de tekst waren rafelig, en afhankelijk van hoe de bril op mijn hoofd zat, zag ik ook wat color fringing bij de randen. Lenovo kon verder geen details geven over het type display, maar het had wel wat weg van hoe een oled met Pentile-matrix soms oogt. Wat de reden ook is; hier wil je geen lange stukken tekst op lezen.

Net als bij VR-brillen is het beeld aan de randen wat wazig, al had ik het idee dat dit bij de T1 minder extreem was. Daarbij is het wel belangrijk dat de bril recht op je hoofd zit en daar had ik nog wel wat problemen mee. Lenovo levert meerdere soorten en maten neusvleugeltjes mee, en met 114g is de bril niet zwaar, maar toch schoof hij elke keer langzaam naar beneden, waardoor het beeld minder scherp werd. Dit zal natuurlijk van hoofd tot hoofd verschillen, maar een design met een bandje rondom het hoofd was praktischer geweest, al neemt dat weg van het idee dat de T1 eruitziet als een ‘normale’ bril.

Hoe de T1 uiteindelijk het best tot zijn recht komt, is met video. Hoewel de beeldhoek met 38 graden niet riant is, heb je toch het gevoel dat er een behoorlijk groot scherm voor je neus in de lucht hangt. Dankzij de mooie kleuren, hoge helderheid en hoge pixeldichtheid van de micro-oleddisplays, is het fijn kijken. Het geluid dat uit de pootjes komt, is niet om over naar huis te schrijven, maar dat los je snel op met bijvoorbeeld een bluetoothkoptelefoon. Een realistischer gebruiksscenario is dus dat iemand de T1 in het vliegtuig gebruikt om een film te kijken, of ‘s avonds nog een serie kijkt in bed voor het slapen gaan.

Het feit dat het display dan deels transparant is, voegt niks toe, maar het doet gelukkig ook niet veel afbreuk. De mate van transparantie is zo gering dat je niet constant gestoord wordt als er mensen door de ruimte lopen, hooguit als je iets vanuit je ooghoeken ziet. Dat roept ook meteen de vraag op wat het nut ervan is; volgens Lenovo zorgt het bij mensen die gevoelig zijn voor misselijkheid bij dit soort apparaten dat ze dat minder snel worden. Gebruik je de T1 om film te kijken in een ruimte die verder verduisterd is, zoals een slaapkamer, dan zal het kleine beetje transparantie waarschijnlijk geeneens opvallen.

De Glasses T1 moet begin 2023 op de markt komen en zal dan minder dan 500 dollar gaan kosten. Lenovo hoeft zich waarschijnlijk geen zorgen te maken dat het de vraag niet aankan, want de T1 schreeuwt ‘nicheproduct’. En wat ons betreft dan weer een niche binnen een niche: productiviteitswerk zien we niet gebeuren, maar voor video en mobiel gamen gaat de T1 zijn doelgroep misschien wel vinden.