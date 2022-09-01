Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 01-09-2022 13:00 97

Lenovo Glasses T1 Preview

Een externe monitor op je neus

01-09-2022 • 13:00

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Veel techbedrijven denken dat mensen in de toekomst geregeld met een ‘slimme’ bril op zullen lopen. Het is een publiek geheim dat Apple hard werkt aan een mixedrealitybril, Meta pompt al jaren enorme bedragen in VR en AR, en Google was zijn tijd natuurlijk ver vooruit met de Google Glass. Op de IFA deed Lenovo ook een duit in het zakje met de Glasses T1, al gaat het hier om een bril die vergeleken met de andere brillen een stuk minder ambitieus is.

Lenovo noemt de Glasses T1 nergens een AR-bril, terwijl het dat technisch gezien wel is. Je zet hem op je hoofd, recht voor je ogen is een virtueel beeld te zien en dat beeld is deels transparant. Wie nu denkt dat je er vervolgens mee over straat kunt lopen en allerlei relevante, contextuele informatie te zien krijgt, moeten we teleurstellen. Daar is het geprojecteerde beeld niet transparant genoeg voor en het is daarnaast niet de bedoeling van de Lenovo. De fabrikant beschrijft het als externe monitor die je op je hoofd kunt zetten. Daarmee is hij een stuk simpeler, en goedkoper, dan de ThinkReality A3, een bril die het merk eerder uitbracht voor de zakelijke markt en die is voorzien van onder andere camera's en headtracking.

Het aansluiten van de T1 gaat via de aangesloten USB-C-connector. Elk apparaat dat video-out over USB-C ondersteunt, zou met de T1 moeten werken, zolang deze ongeveer 2W aan vermogen kan leveren. Voor de demonstratie had Lenovo elke T1 aan een smartphone gekoppeld, maar ook aangesloten op mijn Windows-laptop werkte het direct. Windows ziet simpelweg een tweede display waarna je het bureaublad kunt spiegelen of uitbreiden. Dat is het ook meteen: de bril bevat geen sensoren die positie kunnen bepalen en omdat hij als één scherm wordt gezien, kunnen de twee schermpjes niet los worden aangestuurd voor stereoscopisch beeld.

Lenovo Glasses T1
Lenovo Glasses T1Lenovo Glasses T1Lenovo Glasses T1

Maar waarom zou je een externe monitor op je hoofd willen zetten? Lenovo noemt meerdere gebruiksscenario’s die allemaal niet heel overtuigend in de oren klinken. De T1 zou een goed alternatief kunnen zijn voor een privacyscreen op je laptop, als je bijvoorbeeld in de trein of het vliegtuig zit en aan een gevoelig document wilt werken. Een ander voorbeeld dat werd genoemd, is het checken van je banksaldo op je telefoon waarbij je niet wilt dat mensen over je schouder kunnen meekijken.

Dat zien we mensen niet snel doen, vooral omdat het scherm er zich niet goed voor leent. Laten we beginnen met zeggen dat de beeldkwaliteit indrukwekkend is. Lenovo gebruikt twee micro-oleddisplays van 1920x1080 pixels, met een pixeldichtheid van 58ppd, of pixels per degree. Een ppd van 60 wordt doorgaans gezien als de grens waarna het menselijk oog de extra scherpte niet waarneemt. Vooral toen ik de T1 met de gekoppelde smartphone gebruikte en een beetje door Android navigeerde, spelletjes speelde en YouTube-filmpjes keek, viel op dat individuele pixels niet te zien waren.

Toen ik de Windows-laptop koppelde en ging browsen, viel de beeldkwaliteit echter tegen. Misschien heeft het te maken met hoe Windows tekst rendert, maar de randen van de tekst waren rafelig, en afhankelijk van hoe de bril op mijn hoofd zat, zag ik ook wat color fringing bij de randen. Lenovo kon verder geen details geven over het type display, maar het had wel wat weg van hoe een oled met Pentile-matrix soms oogt. Wat de reden ook is; hier wil je geen lange stukken tekst op lezen.

Net als bij VR-brillen is het beeld aan de randen wat wazig, al had ik het idee dat dit bij de T1 minder extreem was. Daarbij is het wel belangrijk dat de bril recht op je hoofd zit en daar had ik nog wel wat problemen mee. Lenovo levert meerdere soorten en maten neusvleugeltjes mee, en met 114g is de bril niet zwaar, maar toch schoof hij elke keer langzaam naar beneden, waardoor het beeld minder scherp werd. Dit zal natuurlijk van hoofd tot hoofd verschillen, maar een design met een bandje rondom het hoofd was praktischer geweest, al neemt dat weg van het idee dat de T1 eruitziet als een ‘normale’ bril.

Lenovo Glasses T1Lenovo Glasses T1

Hoe de T1 uiteindelijk het best tot zijn recht komt, is met video. Hoewel de beeldhoek met 38 graden niet riant is, heb je toch het gevoel dat er een behoorlijk groot scherm voor je neus in de lucht hangt. Dankzij de mooie kleuren, hoge helderheid en hoge pixeldichtheid van de micro-oleddisplays, is het fijn kijken. Het geluid dat uit de pootjes komt, is niet om over naar huis te schrijven, maar dat los je snel op met bijvoorbeeld een bluetoothkoptelefoon. Een realistischer gebruiksscenario is dus dat iemand de T1 in het vliegtuig gebruikt om een film te kijken, of ‘s avonds nog een serie kijkt in bed voor het slapen gaan.

Het feit dat het display dan deels transparant is, voegt niks toe, maar het doet gelukkig ook niet veel afbreuk. De mate van transparantie is zo gering dat je niet constant gestoord wordt als er mensen door de ruimte lopen, hooguit als je iets vanuit je ooghoeken ziet. Dat roept ook meteen de vraag op wat het nut ervan is; volgens Lenovo zorgt het bij mensen die gevoelig zijn voor misselijkheid bij dit soort apparaten dat ze dat minder snel worden. Gebruik je de T1 om film te kijken in een ruimte die verder verduisterd is, zoals een slaapkamer, dan zal het kleine beetje transparantie waarschijnlijk geeneens opvallen.

De Glasses T1 moet begin 2023 op de markt komen en zal dan minder dan 500 dollar gaan kosten. Lenovo hoeft zich waarschijnlijk geen zorgen te maken dat het de vraag niet aankan, want de T1 schreeuwt ‘nicheproduct’. En wat ons betreft dan weer een niche binnen een niche: productiviteitswerk zien we niet gebeuren, maar voor video en mobiel gamen gaat de T1 zijn doelgroep misschien wel vinden.

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Reacties (95)

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ManIkWeet 1 september 2022 13:29
De rafeling van tekstrandjes komt door Microsoft's ClearType rendering systeem, die maakt normaliter gebruik van subpixels om tekst scherper te maken... Maar dan moet 't wel de indeling van die subpixels weten, wat bij deze bril waarschijnlijk afwijkt van de meeste schermen.
Windows heeft een configuratie tooltje om de juiste instelling te kiezen
bartios @ManIkWeet1 september 2022 14:48
Enige nadeel is dat je niet elke denkbare subpixel layout bij cleartype in kan stellen. RGB is natuurlijk de standaard, BGR is heel goed te fixen met cleartype, RGBW, pentile etc echter zijn niet of niet goed in te regelen, zelfs met deze utility. Daarnaast is Microsoft aan het overstappen naar DirectWrite waar antialiasing wordt gebruikt in plaats van subpixel rendering en wordt ClearType dus steeds minder relevant.
atthias @bartios1 september 2022 16:10
off topic maar is dat direct write beter slechter of situatie afhankelijk

ik was niet op de hoogte van deze ontwikkeling en was benieuwd naar de voor/nadelen
84hannes @atthias1 september 2022 17:00
Even op Wikipedia ingelezen. Feitelijk is ClearType beter, maar ook lastiger dan grijswaarden-antialiassing. Met animaties en gekleurde achtergronden wordt het nogal berekeningsintensief. Tel daarbij op dat schermen een steeds hogere resolutie krijgen en het is het allemaal niet meer waard. Maar puur technisch is het volgens mij een stap terug.
atthias @84hannes1 september 2022 17:01
duidelijk dankjewel
Bergen @bartios2 september 2022 15:30
Op de DirectWrite dev pagina's lees ik:
Text in DirectWrite is rendered using Microsoft ClearType
Dus ik denk dat DirectWrite niet zozeer een vervanger is, maar meer een laag eroverheen. Een applicatie gebruikt niet meer rechtstreeks ClearType om tekst te schrijven, maar DirectWrite, wat vervolgens weer ClearType (of een andere font renderer) aanstuurt. Subpixel font rendering blijft dus gewoon de standaard met DirectWrite.
LoadedBaton 1 september 2022 13:10
De bluetooth oordopjes moeten dan wel de juiste latency hebben. Wel een interessant ding.
vanthome @LoadedBaton1 september 2022 13:11
Ik weet eigenlijk niet hoe Windows en MacOS hier mee om gaan. In Android wordt je video iets later afgespeeld om het synchroon te houden. Bij games zou dat natuurlijk niet werken.
The Zep Man @vanthome1 september 2022 13:19
Ik weet eigenlijk niet hoe Windows en MacOS hier mee om gaan. In Android wordt je video iets later afgespeeld om het synchroon te houden.
In Linux kan je de vertraging handmatig instellen op het niveau van PulseAudio, wat uiteraard enkel werkt voor video content. Ik heb een set Bluetooth oortjes waarvoor de correctie wel 200ms is.
xFeverr @The Zep Man1 september 2022 14:46
De vertraging van de video kun je instellen op PulseAudio? Of bedoel je audiovertraging. Want die moet juist niet vertraagd worden: dat is het namelijk al.
The Zep Man @xFeverr1 september 2022 19:24
In PulseAudio stel je in wat de vertragingsfactor is van je Bluetooth audioapparaat. Programma's die gebruik maken van PulseAudio spelen daarop gebaseerd video vertraagd af t.o.v. het geluid.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 21:34]

emmerwater @LoadedBaton1 september 2022 13:26
Grappig... Nu je het zegt lijkt het logisch, maar ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht dat dit een probleem zou kunnen zijn, terwijl ik regelmatig een film kijk op m'n laptop met bluetooth oordoppen. Ik denk dat dit dan ook wel goed gaat.
kaas-schaaf @LoadedBaton1 september 2022 15:57
Met AptX-LowLatency als codec vind ik het behoorlijk meevallen, maar dan moet alles het wel ondersteunen (pipewire onder linux heeft die optie, net als mijn headset, windows weigert altijd dienst met deze headset).
PjotterP @LoadedBaton1 september 2022 15:47
Oplossing is geen bluetooth oordopjes
SuperDre
@PjotterP1 september 2022 18:49
Nouja, totaal geen problemen met gebruik van Bluetooth headphone/oordoppen op mn windows PC, smartphone of tablet bij spelen van video's of games, dus waarom zou het hier ineens wel een probleem zijn?
En dat dus met goedkope oordoppen/headphone.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 22 juli 2024 21:34]

PinusRigida 1 september 2022 13:35
"Lenovo noemt meerdere gebruiksscenario’s die allemaal niet heel overtuigend in de oren klinken."

Lenovo doet gewoon wat ont-zet-tend veel (tech)bedrijven doen: "Invent a problem so we can sell people sh$t they don't need."

Er zijn wel gradaties, in ongelooflijk 'niche' situaties kan zo'n bril misschien matig handig zijn, en is het niet voor de handigheid, dan wel voor de novelty. Dan zit ik als tech-geek volledig op dezelfde golflengte; niet alles hoeft nuttig te zijn, maar vind dan geen usecases uit die bedenkelijk of onwaarschijnlijk zijn in het beste geval en zeg gewoon dat je de bril hebt ontworpen "because we could" eerlijk: ik zou zo'n statement veel aantrekkelijker en vooral eerlijker vinden als consument.

Nog eentje waar onlangs m'n ogen van uit m'n kop rolden... Dyson's nieuwe stofzuiger met lasers aan de zuigmond. 8)7
Ok: het maakt het stof zichtbaar nét voordat je het opzuigt... Wie heeft dit ooit nodig gehad vraag ik me dan af... behalve Dyson zelf voor hun omzet.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 21:34]

jjjeck @PinusRigida1 september 2022 14:44
Lenovo doet gewoon wat ont-zet-tend veel (tech)bedrijven doen: "Invent a problem so we can sell people sh$t they don't need."
Ik heb aan het begin van mijn cariere bij een hardware fabrikant gewerkt; wij noemde het "zoeken naar een probleem waar we alvast een oplossing voor hebben."

Wat de bril betreft; ik zou er niet vreemd van opkijken als deze over een paar jaar regelmatig in het wild ziet. Er worden wel vaker problemen gevonden waarbij ik niet eens wist dat ik ze had...
SunnieNL @jjjeck1 september 2022 20:07
Op gebied van security is het meekijken in trein, bus, vliegtuig, of welke openbare ruimte dan ook wel een probleem. Dat lost deze bril op zich wel goed op. Dus ik kan mij best voorstellen dat mensen die werken voor een bedrijf waar informatie niet zomaar van mag uitlekken, dit wel gaan gebruiken. Bril aansluiten, primaire scherm uitschakelen en gaan..
mits het probleem van de tekst wel wordt opgelost.
Marve79 @SunnieNL1 september 2022 21:07
Je moet sowieso niet aan geheime documenten werken in een trein of vliegtuig of welke publieke plaats ook. Dat lost die bril niet op. Als je gaat typen zou men je input ook nog kunnen zien. Waarom het risico nemen.
84hannes @Marve791 september 2022 21:29
Waarom het risico nemen.
Dat lijkt me evident: gemak. Zoals altijd wordt hier iets zwart/wit gezien dat het niet is. Met staatsgeheimen mag je een speciale ruimte niet uit, die mag je niet mee naar huis nemen (tenzij je oud-president bent en overal mee weg komt) laat staan in de trein aan werken. Je opstel over champignons kan niemand, tot de leraar die het nakijkt, iets schelen dus daar kan je prima aan werken op een gewoon beeldscherm in het openbaar. Ergens daartussen ligt commercieel gevoelige informatie die je wel wilt beschermen, maar niet me de draconische maatregelen die bij 'zeer geheim' horen: het moet wel werkbaar blijven. Het is goed denkbaar dat je dan op de grens zit van wel in het openbaar aan kunnen werken, maar met maatregelen tegen meekijken.
SunnieNL @Marve791 september 2022 22:58
Voorbeeld: the greatest showman werd gewoon aan gewerkt in het vliegtuig. Maar eigenlijk wil je niet dat soort dingen per ongeluk uitlekken. Het zijn echter geen staatsgeheimen.
Klantgegevens waar ik mee werk zijn geen staatsgeheimen, maar gdpr en concurrent technisch is het weer niet handig salesforce open te hebben in de Starbucks. Komt wel vaak voor om Ff snel wat te bekijken voor je de klant meeting in gaat. Advies is dan altijd een privacy shield te gebruiken, maar dat is ook niet altijd handig.
Ook thuiswerken kan mee kijkers hebben waar dat niet altijd mag.

En in combi met een leap motion (ultraleap) controller zie ik ook wel voordelen.
lilmonkey @Marve792 september 2022 12:36
Er zijn natuurlijk gradaties. Veel bedrijven waar aan vertrouwelijke informatie wordt gewerkt rusten hun endpoints uit met die screen covers die bij alle kijkhoeken behalve loodrecht het scherm onleesbaar maken — je ziet vaak genoeg mensen in de trein daarmee. Dat is dus een afweging tussen werkbaarheid en vertrouwelijkheid.
PinusRigida @jjjeck1 september 2022 16:48
[...]

Wat de bril betreft; ik zou er niet vreemd van opkijken als deze over een paar jaar regelmatig in het wild ziet. Er worden wel vaker problemen gevonden waarbij ik niet eens wist dat ik ze had...
Ja idd, zo kan het natuurlijk ook, problemen die onder de radar blijven omdat ze niet te prangend zijn.
Dan is het wel leuk als er iets ontwikkeld wordt om net dit aan te pakken, dan denk ik spontaan aan dingen als een kersen-ontpitter, of meer in tech; standaard ingebouwde notches in bvb. schermvoeten voor cable-management... of hubfunctionaliteit in schermen... idd. dingen die niet persé nodig zijn, maar -afhankelijk van gebruiker- soms eindeloos nuttig kunnen zijn.

In dat opzicht vind ik bvb. "de mogelijkheid om op een private manier je banksaldo te raadplegen in bijzijn van anderen (en het blijkbaar niet kan wachten)" toch echt heel specifiek maar goed.... érgens zijn er wellicht mensen waarvoor dit de bom is. :)
LurkZ @PinusRigida1 september 2022 13:59
"Lenovo noemt meerdere gebruiksscenario’s die allemaal niet heel overtuigend in de oren klinken."

Lenovo doet gewoon wat ont-zet-tend veel (tech)bedrijven doen: "Invent a problem so we can sell people sh$t they don't need."
Films kijken tijdens het reizen is iets wat veel mensen doen. Niet echt niche.
PinusRigida @LurkZ1 september 2022 14:19
[...]

Films kijken tijdens het reizen is iets wat veel mensen doen. Niet echt niche.
Tuurlijk niet, video en mobiel gamen worden dan ook genoemd in het artikel als de 2 niét niche usecases. Heb je'r nog?

Anyhow: don't take my word for it, uit het artikel:

"...want de T1 schreeuwt ‘nicheproduct’. En wat ons betreft dan weer een niche binnen een niche..."

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 21:34]

Makkelijk @PinusRigida1 september 2022 21:20
Ik ben heel blij met de verlichting bij de zuigmond van mijn philips stofzuiger. Geen idee hoe die lasers er uit zien, maar ik kan me voorstellen dat het fijn is
jangel @PinusRigida1 september 2022 22:42
In de komische film Playtime uit 1967 maken ze het idee van een steelstofzuiger met lampen belachelijk. Zodat je onder de bank het stof ziet liggen. Nu is het dus een soort van realiteit, terwijl het in de jaren 60 nog komedie was.
PinusRigida @jangel2 september 2022 09:28
Ik ben heel blij met de verlichting bij de zuigmond van mijn philips stofzuiger. Geen idee hoe die lasers er uit zien, maar ik kan me voorstellen dat het fijn is
In de komische film Playtime uit 1967 maken ze het idee van een steelstofzuiger met lampen belachelijk. Zodat je onder de bank het stof ziet liggen. Nu is het dus een soort van realiteit, terwijl het in de jaren 60 nog komedie was.
Ja idd, een lamp.. m'n moeder had, toen ik een tiener was (en gezien m'n leeftijd van 39 is dat al een poos geleden) zo'n Kirby stofzuiger met een lamp op de kop.

Het praktisch nut van die lampen was al ontzettend beperkt want in die tijd spraken we over goedkope gloeilampen in een kleine behuizing die snel warm werd, dus het duurde niet lang voor die lamp kapot was, werd dan ook nooit vervangen gezien -of je nu het stof ziet liggen onder de bank of niet, wat doet het er eigenlijk toe als je aan je wekelijkse of tweewekelijkse stofzuigbeurt bezig bent en sowieso onder de bank passeert met je stofzuiger, en je je vaak al moet bukken om het stof ook te zién, met je lamp?!

Dus nu nemen die lasers in die Dysons het "werk" van een lamp over... ok, maar waarom dan lasers en geen simpele (nooit te vervangen en spotgoedkope) LED diode? Ik weet het: Innovation for the sake of innovation, "laser" klinkt veel harder door in marketing, en zo in omzet.

Niet dat het alleen Dyson is natuurlijk, het is een gevolg van de vrije markt en is absoluut normaal, men is steeds op zoek om die bottom-line op te trekken, zeker in de techwereld... maar het blijft i.m.h.o. en in bepaalde gevallen cringy wanneer het er vingerdik op ligt dat het weer iets is waar we wellicht binnen 2 jaar niks meer van horen omdat het dus blijkbaar tóch niet zo'n groot probleem was dat bvb. mensen hun banksaldo 'en publique' willen op een privaat schermpje aflezen en daarvoor een speciale bril kunnen kopen, of omdat mensen die lasers op hun stofzuiger toch niet zo hard nodig hadden als ze werden geadverteerd.

Voor de duidelijkheid: dit alles is ook niks meer dan een mening he! Ik heb bvb. geen stofzuiger met lasers, wie weet zou ik het hebben, zou ik het misschien ongelooflijk handig vinden!
...maar ik betwijfel het... ik buk me niet om onder de bank te kunnen kijken tijdens het stofzuigen, ik wéét nl. dat er stof ligt dus ik ga sowieso grondig te werk.

[Reactie gewijzigd door PinusRigida op 22 juli 2024 21:34]

supersnathan94 @PinusRigida2 september 2022 12:18
Ik heb ook verlichting op m’n stofzuiger en het is verdraaid handig bij het zuigen op plekken waar je lastig bij komt (rond tafels, stoelen, bijzet units en planten rekken) om te zien of je dat stukje al gehad hebt. Handig als het er op zit, maar absoluut niet de upgrade waard als je huidige nog werkt.
PinusRigida @supersnathan942 september 2022 13:04
Kan er best inkomen dat het handig is wanneer je het hebt, lampen op stofzuigers zijn idd. niks nieuws, ik heb het vroeger thuis ook gezien en ik snap wel het nut dat ze hebben, al is het idd. zoals je zegt: niet meteen een upgrade waard.
Maar een lamp is geen laser, het is dit detail dat me deed met m'n ogen rollen.

Anyhow: genoeg over stofzuigers doorgeboomd denk ik dan. :D
vinkjb 1 september 2022 13:14
Zo te zien zit het heeeel ongemakkelijk op je neus.
Whazor @vinkjb1 september 2022 13:15
Die neusstukjes lijken wel gemakkelijk te 3d printen, misschien kan je een speciaal stukje ontwerp perfect voor je eigen neus.
vinkjb @Whazor1 september 2022 14:44
Ja voor de 020 heb je wel special model voor nodig...lol
Nee zonder gekheid, het ziet er gewoon niet comfortabel uit
The Zep Man 1 september 2022 13:24
Ik kan mij voorstellen dat dit spelen op bijvoorbeeld een Steam Deck fijner kan maken voor de nek. Je hoeft zo niet de hele tijd naar beneden te kijken of je apparaat op de juiste hoogte te houden.
gimbal @The Zep Man1 september 2022 13:35
Ook voor telefoonverslaafden die nu naar de fysio moeten omdat ze zichzelf constant vast zettend door krampachtig naar een klein schermpje te staren.

Alhoewel als ik naar de foto rechts onderin kijk waar de kabel lekker langs het oor bungelt wat natuurlijk flink gaat irriteren... ik kan me dan weer voorstellen dat mensen alsnog de rug gaan verzieken omdat ze in een foute houding gaan zitten.
Letters @The Zep Man2 september 2022 07:52
Doet me denken aan coverage van de Viture One bril door de Phawx.
"This is 100% a FANTASTIC way to play in bed. It's extremely light, extremely comfortable, I can wear this at length for a long time."
Product:
https://www.kickstarter.c...ywhere-anytime?ref=cnse5u
Coverage door de Phawx:
https://youtu.be/klb_pNFiEiM
sjonie100 1 september 2022 14:47
Ik heb +3,5 als leesbril en +1,75 sowieso altijd... Hoe gaat dat werken met zo'n schermpje?
batteries4ever @sjonie1001 september 2022 15:36
Soms zijn er opzetlenzen te koop, doe ik b.v. op mijn Quest2, fijn VR zonder met bril + VR bril te moeten kloten... ik heb een bericht gezien dat dat wellicht ook bij deze dingen kan. Kost wel snel €100 extra.
Brammos85 1 september 2022 18:55
Hoe is dit voor brildragers?
ktorfs @Brammos851 september 2022 19:12
Daarstraks ergens gelezen (weet bron niet meer) dat er iets wordt mee geleverd waarmee je naar de opticien kan stappen en die kan dan je glazen op sterke uitsnijden voor de bril.
MarcelGo 1 september 2022 13:18
Hoe werkt dat nu met Presbyopie? Is dat in te stellen?
3d-pint 1 september 2022 13:19
Lijkt me wel een prettiger ontwerp dan de Goovis apparaten. Die sluiten je ogen geheel af, maar als je even je muis zoekt, moet je de bril omhoog schuiven omdat je omgeving compleet onzichtbaar is. Dat transparante glas voegt daardoor wel veel toe, door je meer orientatie te geven.
Waarschijnlijk ook prettiger dragen, dan wanneer je rondom een schuimband tegen je gezicht gedrukt krijgt.
Wel jammer dat de schermpjes niet afzonderlijke beelden kunnen tonen, dat was een kleine toevoeging geweest die 3D beelden / films op een eenvoudige manier zichtbaar hadden gemaakt.

[Reactie gewijzigd door 3d-pint op 22 juli 2024 21:34]

SinergyX 1 september 2022 13:33
Daarbij is het wel belangrijk dat de bril recht op je hoofd zit en daar had ik nog wel wat problemen mee

En dat is het probleem bij zo'n beetje elke bril die ik heb gehad waar een 'lens' in zit. Bij VR marginaal minder omdat daar een aantal je meer draagt als 'duikbril' dan als bril die slechts op je neus leunt, moet zo'n bril altijd binnen denk een paar millimeter van de sweetspot zitten om goed beeld te hebben.

Zeker die fixed neus-vleugeltjes lijken voor mij al een no-go te zijn, wil niet zeggen dat ik een misvorme neus heb (resultaat van een gebroken neus), maar bij bijna elke zonnebril ben ik dagen bezig die vleugeltjes buigen en bewegen tot het gewoon 'lekker' zit. Probleem is alleen dan bij VR/AR/deze dingen, dat lekker zitten is helaas niet gelijk aan de sweetspot van het beeld. Enige die mij redelijk werken zijn de FPV schermen, maar dan met name de 'boxes' screen versies, nadeel dat die dan ook meteen als een blok beton aan je gezicht hangen :P

Het blijft een beetje poging 2.0 van de PVR brilletjes van vroeger, ja resolutie is flink omhoog gegaan (die eerste dingen waren 480x200 ofzo?), maar de ongemakken die erbij zaten, zijn er nog steeds.

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