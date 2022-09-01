Lenovo introduceert Glasses T1-'brilmonitor' voor Windows, macOS en smartphones

Lenovo kondigt zijn Glasses T1 aan tijdens IFA 2022. Dat is een bril die functioneert als een soort monitor voor pc's, smartphones en tablets. De Glasses T1 komen eind dit jaar uit in China en verschijnt begin volgend jaar in 'andere markten'.

De Glasses T1 doen denken aan een soort AR-bril, hoewel Lenovo deze niet als dusdanig op de markt zet. De bril beschikt alleen over schermen in de glazen en kan dus niet zelfstandig functioneren. Lenovo zet de Glasses T1 dan ook vooral op de markt als een extern, draagbaar privacyscherm voor gebruik in combinatie met pc's of smartphones.

De bril kan daarvoor via USB-C worden aangesloten op een Windows-pc, macOS-apparaat of Android-toestel. Via een optionele Lightning-adapter kunnen gebruikers de bril ook aansluiten op een iPhone. Volgens Lenovo werkt dat op vrijwel elk apparaat met een dergelijke aansluiting, mits deze minimaal 2W aan stroom kan leveren.

De Glasses T1 is voorzien van twee micro-oledschermen, ieder met een resolutie van 1920x1080 pixels. De lenzen zijn daarnaast deels transparant, waardoor gebruikers ook hun omgeving kunnen blijven zien. Verder zijn de pootjes verstelbaar, kunnen de neusclips verwisseld worden en ondersteunt de Glasses T1 aangepaste lenzen op sterkte.

Lenovo brengt de Glasses T1 begin 2023 op de markt. Het is nog niet bekend wat de monitorbril gaat kosten. Het bedrijf zegt wel dat de prijs onder de 500 dollar zal liggen.

Lenovo Glasses T1
Lenovo Glasses T1Lenovo Glasses T1

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 01-09-2022 06:00 47

01-09-2022 • 06:00

47

Lees meer

Lenovo Glasses T1 Preview

1 sep 2022 | met video

Lenovo Glasses T1 Preview

Een externe monitor op je neus

97
Lenovo's 2023-gamelaptops krijgen gezichtstracking en 'AI-chip' voor meer fps
Lenovo's 2023-gamelaptops krijgen gezichtstracking en 'AI-chip' voor meer fps Nieuws van 6 januari 2023
Krom, plat, buigbaar of op je neus: dit zijn de opvallendste schermen op de IFA
Krom, plat, buigbaar of op je neus: dit zijn de opvallendste schermen op de IFA Video van 3 september 2022
Lenovo toont Motorola 5G-nekband voor het aansturen van VR- en AR-brillen
Lenovo toont Motorola 5G-nekband voor het aansturen van VR- en AR-brillen Nieuws van 15 februari 2022
Meer producten en artikelen
Monitors Smartphone-accessoires Lenovo Ifa 2022

Reacties (47)

-Moderatie-faq
47
47
36
1
0
7
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Unrealiac 1 september 2022 07:48
Heb hier zelf al een variant van. De nreal air doet exact hetzelfde. Het kijkt erg prettig alsof je naar een 130" scherm op 4meter afstand zit te kijken.

Je sluit hem aan via usb c op je telefoon en samsung dex wordt gestart. Een hele desktop omgeving wordt geopend zonder dat iemand meekijkt. Tevens zitten er kleine speakers in maar meestal doe ik oortjes in. Verder gebruik ik dan mijn smartwatch als touchpad om de muis te bedienen of aan een bureau een draadloos toetsenbord en muis.

Er is ook een AR modus maar die is nog niet uitgebreid genoeg om continu te gebruiken..

Het beeld is echt scherp en zelfs zonder blackout shades is het helder zat om overdag op te zetten en duidelijk je omgeving en het beeld te zien.

[Reactie gewijzigd door Unrealiac op 22 juli 2024 23:52]

TBK001 @Unrealiac1 september 2022 08:51
Is resolutie in dat geval niet te laag om echt waardevol te zijn? Ik vind het principe heel mooi, maar voor echt toegevoegde waarde om te werken lijkt mij dat aan de lage kant. En hoe zit het met de ogen voor wat betreft focus? Werkt dat comfortabel voor langere tijd? En hoe zit het met brildragers?

Zoveel vragen. :) Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar een review.
Unrealiac @TBK0011 september 2022 10:19
https://www.youtube.com/watch?v=bj8hMtWeTUg

Deze jongeman legt dat prima voor jou uit. Dit is de review die mij ook overtuigd heeft er eentje te kopen. Let op, ik heb hem moeten importeren uit Japan want hij is alleen nog maar in Japan te koop en via een abonnement in the UK (niet makkelijk en mits paar voorwaarden daar). Nreal heeft wel gezegd in September op de USA markt te willen uitbrengen.
Evertprakkie @Unrealiac1 september 2022 13:15
Zeer beperkte lijst met compatibele telefoons
Onhandige bedieningselementen
De batterij van uw telefoon snel leegmaken
En wat me opviel op het youtube filmpje was dat als je maar even je hoofd beweegt het scherm mee beweegt volgens mij wordt dat erg iritant
En wat youtube filmpjes betreft geloof nooit die info die je daar kriijgt, die gasten worden ervoor betaald en worden gepromoot door het berijf zelf. Ga op zoek naar onafhankelijke testers als er een linkje met waar te koop bij zit zou ik mijn twijfels hebben want dan worden ze betaald als je het linkje opent.

[Reactie gewijzigd door Evertprakkie op 22 juli 2024 23:52]

Unrealiac @Evertprakkie1 september 2022 13:31
Terechte opmerking, vandaar dat ik het ook al aanhaalde van compatibele telefoons. Maar de mijne is een Z-fold3 dus is gewoon compatible.
Bedieningselementen heb ik geen probleem mee? Uit/aan helder en minder helder?
Batterij gaat er idd snel van leeg, behalve in Dex modus. Daar kan je het telefoonscherm gewoon uitschakelen en alleen op de glasses mee gaan. Dan gaat hij al een pak langer mee. Je kan hem terwijl je bezig bent ook trickle chargen op een wireless adapter maar dan moet je wel de temperatuur in de gaten houden.

Ik blijf zeker sceptisch en het is geen wonderapparaat. Voor mijn doeleinden vind ik het prima, want anders had ik hem niet aangeschaft. Mijn vriendin wou geen groot scherm op de salontafel, dus heb ik dit als oplossing gekozen.
Brian12 @Unrealiac1 september 2022 15:57
Ging dat makkelijk, om hem te importeren?
Ik vind het wel heel stoer, maar ik spreek nou net geen Japans. Hij is in Japan wel 'redelijk betaalbaar'.
Zit je dan nog meer invoerrechten en btw?
Unrealiac @Brian121 september 2022 16:07
Ik heb hem via een verkoper op ebay gekocht. Eentje gekozen met goede reviews en in welgeteld 8 dagen had ik hem binnen via FedEx. Wel werd ik nog geconfronteerd met 120 EUR import taxes, dat was wel een domper... Maar goed, daar ben ik inmiddels overheen.

Ik weet niet wanneer een officiele release in de EU komt... Misschien vind je ergens een UK exemplaar?
TBK001 @Unrealiac1 september 2022 11:06
Dit ziet er goed uit. Mooie weergave van het verhaal en de prijs is goed. Vragen over werken qua resolutie en langere periode dragen (focus ogen e.d.) dat blijft, maar per definitie mooi product!
Vullisbak @Unrealiac1 september 2022 11:37
Zijn opmerking 'there is no grainy screen door effect', de reden waarom ik vaak afhaak bij VR brillen, is een review waar ik naar op zoek was! Thanks
Freakiebeakie @TBK0011 september 2022 10:35
Ja ik heb zelf een leesbril nodig en ben bang dat het dan een bril over een bril word en hoe scherp zie je dan
Silent7 @Unrealiac1 september 2022 08:08
Zo die ziet er mooi uit
hoe lang kan je hier mee werken?
geen vermoeide ogen?
Unrealiac @Silent71 september 2022 10:17
Hij ziet er zeker mooi uit. Gewoon als een zonnebril met een unisex look. Ik kan er vrij lang mee werken eerlijk gezegd want hij weegt niet zo gek veel meer dan een zonnebril. Ik raad iedereen aan hiernaar te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=bj8hMtWeTUg

Hij komt trouwens met verschillende neusopzetstukjes, dus ik zou zeker de juiste kiezen om het comfortabel te houden. Mijn vriendin heeft bv een andere neus dan mij dus met mijn opzetstukje kan ze het maar een kwartier verdagen.

Wat betreft de ogen is het echt superhelder. Het zijn gewoon 2 full hd oled schermen en tekst is er prima op te lezen. Vermoeide ogen heb ik er nog niet van gekregen maar hier geldt ook dat niemand dezelfde ogen heeft.
Kalder @Unrealiac1 september 2022 11:13
Is 1080p niet een beetje weinig voor een 130" scherm op 4 meter afstand?
Unrealiac @Kalder1 september 2022 11:45
Het is zeker niet dat het er pixelated uitziet allemaal. De 130" op 4m is ook een ruwe schatting (overgenomen uit reviews). Maar het kijkt wel rustig hoor en voor series en films meer dan voldoende!
Evertprakkie @Unrealiac1 september 2022 13:06
Met de de nreal air heb je de duurste telefoons nodig en is volgens mij nog niet in Nederland uit volgens die site. Als je het in het buitenland besteld komen er een hoop kosten bij en volgens mij werkt de nreal niet met een pc altans ik kan daar geen info op vinden. De Glasses T1 doet dat wel. Dus hou Lenovo in de gaten en ben erg benieuwd, wat het youtube filmpje betreft geloof nooit wat ze daar zeggen ze worden gepromoot door het bedrijf zelf dus je krijgt nooit een onafhankelijk review en betrouwbaar verhaal over het product. Volgens techradar is de nreal bril wel goed maar er zijn er ook negative aspecten
Zeer beperkte lijst met compatibele telefoons
Onhandige bedieningselementen
De batterij van uw telefoon snel leegmaken
En wat me opviel op het youtube filmpje was dat als je maar even je hoofd beweegt het scherm ook beweegt, volgens mij kan dat erg iritant worden
Stephanoid @Evertprakkie2 september 2022 09:07
Hij zegt gewoon in het filmpje dat je bij tracking kunt kiezen tussen een scherm dat stil blijft staan of eentje dat meebeweegt… heb je uberhaupt het hele filmpje gekeken?
Evertprakkie @Stephanoid7 september 2022 11:56
Klopt heb het wel helemaal gezien maar over het hoofd gezien
maar de rest wat ik schreef klopt ook, en ja het concept is mooi

[Reactie gewijzigd door Evertprakkie op 22 juli 2024 23:52]

Murazor4096 @Unrealiac1 september 2022 08:26
Ik vind het best een interessant concept, een monitor die je in je zak kan stoppen. Maar is het allemaal helder en scherp genoeg om echt wel te verzetten via een remote desktop?
Unrealiac @Murazor40961 september 2022 10:18
Zeker, ik gebruik er via Samsung Dex dagelijks remote desktop op en het werkt echt super!
batteries4ever @Unrealiac1 september 2022 09:58
Dus een 1080 scherm van 130" op 4 m ? Voor een film - misschien. Voor een monitor, tekst op het beeld - laat maar. Hoe is dit in vergelijking met een VR bril, is hier ook de wat twijfelachtige optische kwaliteit en de godrays van de Fresnel lenzen? En het licht achter je scherm en aan de zijkanten: lijkt op TV kijken overdag... fijn dat het OLED schermen zijn, maar zonder verduistering heb je daar maar beperkt lol van...

Ik zou zo'n ding graag eens op mijn neus willen zetten, maar draag een bril, dus voor mij in deze vorm waarschijnlijk sowieso niet bruikbaar want ik verwacht niet dat er ruimte is voor opzetlenzen.
Unrealiac @batteries4ever1 september 2022 10:26
Er kunnen minieme lensflares optreden maar als je gebruik maakt van de blackout shades, welke meegeleverd worden heb je hier amper last van. Voor films is het echt ideaal, ik heb er gisteren She Hulk mee gekeken en het geeft je bijna een cinema gevoel. (apart van de serie zelf welke ik minder vond :P ) Tekst vind ik het voor mij prima hoor. Je hebt dan gewoon een full HD scherm op je neus hangen dat je overal blijft volgen. Mijn vriendin zegt wel dat ik eruit zie als een blinde man, maar daar moet ze zich maar overheen zetten.

Het beeld gaat echt helder zat in daglicht maar hier zou ik ook zeggen, probeer hem ergens te testen...
Je zou er prescription lenses bij kunnen krijgen btw ;)
batteries4ever @Unrealiac1 september 2022 14:44
OK, ik gea maar eens proberen, met dat ding voor mijn bril!
rvdvalk @Unrealiac1 september 2022 10:46
Heel mooi, ideaal voor "overal" dus. Weet je ook of ze van plan zijn een hogere verversingssnelheid te introduceren? 90Hz is wat aan de lage kant voor gaming in mijn geval. Verder lijkt het mij echt een super ding.
Unrealiac @rvdvalk1 september 2022 11:50
Kan ik helaas niet op antwoorden, dat ligt bij nreal. Ik weet wel dat ze functionaliteit gaan uitbreiden om Dex in AR mode te kunnen gebruiken. Op reddit kun je nreal ook volgen i.v.m. updates.

Niet elke telefoon is compatibel met de nreal air bril trouwens. Dus be warned. Maar windows zou hem gewoon moeten herkennen als een externe monitor.

Uiteindelijk zal er wel een 120hz versie komen van nreal of een andere fabrikant, want dat is de evolutie zoals we bij meerdere apparatuur zien. Het zou me niet verbazen dat zelfs de galaxy watch 6 volgend jaar 120hz schermpje heeft ;)
GekkePrutser @Unrealiac1 september 2022 12:41
Hoe gaat dit dan als je ook een bril nodig hebt voor veraf kijken? Is het dan nog steeds een optie? Ik neem aan dat deze bril de schermen op zeg 1-2 meter afstand projecteert?
Evertprakkie @Unrealiac1 september 2022 12:45
Met de de nreal air heb je de duurste telefoons nodig en is volgens mij nog niet in Nederland uit volgens die site. Als je het in het buitenland besteld komen er een hoop kosten bij en volgens mij werkt de nreal niet met een pc altans ik kan daar geen info op vinden. De Glasses T1 doet dat wel. Dus hou ik Lenovo in de gaten en ben erg benieuwd. Ik heb veel producten van Lenovo en die werken allemaal perfect dus ben hoopvol dat de moeite waard is.
visje177 @Unrealiac2 september 2022 06:11
Na je comment te lezen en wat reviews te kijken heb ik hem onmiddellijk via Amazon Jp besteld! Can't wait!
Unrealiac @visje1772 september 2022 08:07
Veel plezier ermee. Ik vind het alleszins een awesome ding. Je moet er wat geld voor over hebben maae ook niet zo gek veel. :p
Ossi 1 september 2022 07:42
Hoe goed is dit voor de ogen? Kun je gewoon ontspannen "ver weg" kijken. Of moet je focussen op iets wat 2cm voor je ogen zit?
Silent7 @Ossi1 september 2022 08:05
ja hier ben ik wel benieuwd naar.
!GN!T!ON @Ossi1 september 2022 09:56
Zelf geen ervaring, maar wat ik opmaak uit @Unrealiac verhaal:
Het kijkt erg prettig alsof je naar een 130" scherm op 4meter afstand zit te kijken.
Lijk dat wel goed te zitten :)
Unrealiac @Ossi1 september 2022 10:28
Ik kan gewoon ontspannen ver weg kijken, maar ik ben ook gebruiker zonder bril dus hier ook, your mileage may vary... Het is voor mezelf ook mijn eerste VR bril en ik heb hem gekozen omdat hij zo weinig weegt en mee te nemen is in een simpele brillendoos.
glennoo 1 september 2022 07:43
Dus... een VR bril waar je doorheen kunt kijken... Minus de hoge resolutie... en minus het "kijk-om-je-heen" VR gedeelte... Voor een hogere prijs... ohja en iets als de Meta Quest 2 zou je dus WEL stand alone kunnen gebruiken. (note: je krijg wel facebook erbij)

wie is de doelgroep precies?

[Reactie gewijzigd door glennoo op 22 juli 2024 23:52]

PrinsPace @glennoo1 september 2022 08:23
Het is dus geen VR bril, maar gewoon een brilmonitor. Prijs nog niet bekend, of wel?
batteries4ever @glennoo1 september 2022 10:00
Nou ja, je bent niet afgesloten van je omgeving "TV kijken overdag". En ik heb op de Quest2 een keertje Avatar gekeken, maar voor 2D films ben je heel veel beter af met een TV...
Xypod13 1 september 2022 06:14
Niet heel verkeerd voor die prijs. Leuke Steam Deck accessory misschien? :P
PdeBie @Xypod131 september 2022 09:25
Nou, dat klinkt als een hele fijne toepassing. Wel vooruit kunnen kijken en de bediening "op schoot", net als met een console.
Airlock NL 1 september 2022 09:41
Wellicht ook toepasbaar op xbox? gamen op de bank met oortjes in en bril op. Niemand last van je.
Fireshade @Airlock NL1 september 2022 12:38
Kan iig al met Xbox cloud gaming, met deze bril als monitor.
Vullisbak 1 september 2022 10:22
Hands-on artikel op digitaltrends.com:
https://www.digitaltrends...ds-on-photos-specs-price/

Er is nagedacht over gebruik door mensen met een bril.
Kijkervaring wordt door de auteur positief als 'quite immersive' beschreven.
Werkt met alle (ik hou het op de meeste) Android, iOS en Windows. Google Pixel gebruikers lijken buiten de boot te vallen omdat er geen video over USB-C support in een Pixel zit.
In desktop mode is er support voor Samsung Dex.
vanthome @Vullisbak1 september 2022 13:02
Echt super jammer als iemand met een Pixel 6 Pro. Lijkt me ook wel interessant om te proberen onderweg. Als de resolutie echt werkbaar is misschien een vervanging voor de kleine schermen op kantoor :)
The Zep Man
1 september 2022 06:16
Tweakers publiceerde donderdag een preview over de Glasses T1, waarin we onze eerste indrukken deelden.
404 Not Found.
84hannes @The Zep Man1 september 2022 06:23
Scherp, zet je iets in het daarvoor bedoelde feedback forum?
Als je dat omslachtig vindt dan kun je dat laten merken met een duimpje in dit verbetervoorstel.

offtopic:
Fun fact: Zo vroeg in de ochtend zijn er al dertien negatieve (0, -1) moderaties uitgedeeld bij dit artikel en geen enkele positieve. Tijd voor koffie?

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 23:52]

WoutF Hoofdredacteur @The Zep Man1 september 2022 07:18
Nog even geduld, die komt iets later online :)
CH4OS @The Zep Man1 september 2022 14:09
Intussen is het embargo afgelopen, de link werkt nu wel.
Macboe 1 september 2022 06:55
Wordt het Ready Player One concept dan toch werkelijkheid of blijft het fictie?! Stay Tuned!
tazzer512 1 september 2022 09:03
Nee Ready Payer One was juist VR. Het is eerder Back to the Future 2 waarin ze tv kijken via zo een bril.

Het concept - mits het net zo goed werkt als een normale monitor - lijkt mij wel super handig. Geen laptop met scherm meer nodig, alleen je computer met een toetsenbord en een bril. Ook handig onderweg in de trein.

[Reactie gewijzigd door tazzer512 op 22 juli 2024 23:52]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.