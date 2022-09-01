Lenovo introduceert Glasses T1-'brilmonitor' voor Windows, macOS en smartphones

Lenovo kondigt zijn Glasses T1 aan tijdens IFA 2022. Dat is een bril die functioneert als een soort monitor voor pc's, smartphones en tablets. De Glasses T1 komen eind dit jaar uit in China en verschijnt begin volgend jaar in 'andere markten'.

De Glasses T1 doen denken aan een soort AR-bril, hoewel Lenovo deze niet als dusdanig op de markt zet. De bril beschikt alleen over schermen in de glazen en kan dus niet zelfstandig functioneren. Lenovo zet de Glasses T1 dan ook vooral op de markt als een extern, draagbaar privacyscherm voor gebruik in combinatie met pc's of smartphones.

De bril kan daarvoor via USB-C worden aangesloten op een Windows-pc, macOS-apparaat of Android-toestel. Via een optionele Lightning-adapter kunnen gebruikers de bril ook aansluiten op een iPhone. Volgens Lenovo werkt dat op vrijwel elk apparaat met een dergelijke aansluiting, mits deze minimaal 2W aan stroom kan leveren.

De Glasses T1 is voorzien van twee micro-oledschermen, ieder met een resolutie van 1920x1080 pixels. De lenzen zijn daarnaast deels transparant, waardoor gebruikers ook hun omgeving kunnen blijven zien. Verder zijn de pootjes verstelbaar, kunnen de neusclips verwisseld worden en ondersteunt de Glasses T1 aangepaste lenzen op sterkte.

Lenovo brengt de Glasses T1 begin 2023 op de markt. Het is nog niet bekend wat de monitorbril gaat kosten. Het bedrijf zegt wel dat de prijs onder de 500 dollar zal liggen.