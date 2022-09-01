Kobo brengt waterdichte Clara 2E-e-reader met 6 inch scherm uit voor 150 euro

Kobo brengt de Clara 2E uit, een waterdichte e-reader met een 6"-scherm van E Ink. Het scherm heeft een donkere modus en een blauwlichtfilter en kost 150 euro. De achterkant van de reader is gemaakt van gerecycled plastic.

De Clara 2E is de eerste waterdichte e-reader van het bedrijf die een scherm van 6" heeft, zegt het bedrijf, al heeft Kobo ook de Libra 2 en de Sage die ook waterdicht zijn. Het bedrijf noemt geen specifieke rating, maar zegt dat de e-reader een uur op maximaal twee meter diepte blijft werken. Het apparaat heeft een Carta 1200-display van E Ink met een dark mode en Kobo's Comfortlight Pro-blauwlichtreductiefilter. Er zit 16GB aan opslagruimte op het apparaat, maar de accuduur is niet bekend. Ook heeft het toestel een USB-C-poort, en bluetooth zodat gebruikers ook audioboeken kunnen luisteren. Een 3,5mm-jack ontbreekt.

Kobo zegt dat de nieuwe Clara voor 85 procent uit gerecycled plastic is gemaakt. Het toestel is vanaf donderdag te bestellen in Nederland, maar niet in België. De Clara 2E wordt 'begin september' geleverd en kost 149,99 euro.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

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01-09-2022 • 06:01

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Macboe 1 september 2022 06:38
Ik lees zelf niet zoveel, maar de prijzen van e-readers zien er volgens mij wel stabiel uit gedurende jaren. Altijd tussen de 100 en de 150, je zou toch wel eens verwachten dat het goedkoper zou worden toch?
swhnld
@Macboe1 september 2022 09:43
Prijzen begonnen rond de 600 Euro in 2005 ongeveer met o.a. Sony zijn toen omlaag richting de 300 gegaan (Amazon begon in 2007 op 400 Euro met hun eerste Kindle, jaar erna 300, 2010 de 3de generatie 139 Euro), en nu de goedkoopste Kindle in Nederland 89,99 https://www.amazon.nl/kin...chting-wit/dp/B07FQ4XCRB/
Probleem met de ereaders is dat er wel steeds nieuwere versies komen met net weer andere hardware, en dat ze heel lang tegen of onder kostprijs op de markt gedumpt zijn om de digitaal lezen markt te ontwikkelen. Zie het maar zo, als je 600 Euro uitgeeft voor een apparaat, en de boeken er op zijn net zo duur als papieren boeken in de winkel, dan ben je 600 Euro duurder uit, met als enige voordeel dat je niet het volume van papieren boeken kwijt hoeft op vakantie, in je huis, etc. Dus met name Amazon ging tegen kostprijs dumpen om die markt te ontwikkelen en de grootste te worden. Daarmee steeg de verkoop van eReaders, vielen wat aprtijen om, kwamen er nieuwe partijen op de markt, maar daalde de kosten.

Wat je nu ziet is dat met name rond studieboeken de papieren versies een godsvermogen kosten op moment dat ze zeldzamer worden, en de digitale versies wel voor een schappelijke prijs te krijgen zijn.
En voor 90 Euro een eReader waarbij je alleen met handbagage op het vliegtuig kunt stappen in plaats van een extra koffer vanwege het gewicht van de boeken verdient ook al snel terug.
Dat gezegt hebben, een smartfoon met Oled scherm, die je op zwart met witte letters zet is ook best goed te gebruiken als je eens een uurtje digitaal wilt lezen. Maar lees je meerdere uren per dag merk je wel dat een eReader met e-inkt scherm veel fijner leest doordat er geen backlight in zit, op een telefoon of tablet lijdt dat toch tot hoofdpijn.

Terugkomend op de kostprijs, een eReader gaat best lang mee, ikzelf gebruik al heel lang Kindle apparaten, want die werden als eerste betaalbaar, en hadden Engelstalig de grootste keuze, en ik lees in die taal, plus via Calibre kan ik alles converteren mocht het niet in de Amazon winkel beschikbaar zijn of te duur aldaar. Mijn eerste Kindle (de 3 met keyboard) uit 2010 wordt nu nog gebruikt door mijn moeder. Ondertussen heb ik wel de Amazon US winkel gedag gezegd en koop ik in de Nederlandse winkel mijn boeken. Mijn US aankopen zijn daarbij netjes meegeconverteerd.
darkjeric @swhnld2 september 2022 18:49
Maar lees je meerdere uren per dag merk je wel dat een eReader met e-inkt scherm veel fijner leest doordat er geen backlight in zit, op een telefoon of tablet lijdt dat toch tot hoofdpijn.
Hier was ik vroeger ook rotsvast van overtuigd, maar sinds een 2-tal jaar heb ik nu een vrij deftige tablet met een subliem LCD-scherm, een Chuwi Ubook Pro (type Surface Pro maar dan Chinese "namaak"). Daar lees ik met gemak dagelijks 8u op, sommige dagen haal ik de 10u. Ik lees er alles van websites (zoals nu), boeken en magazines op en gebruik hem daarnaast ook voor mijn werk als gitarist en gitaarleerkracht. Al ontelbare studeersessies en gitaarlessen van meerdere uren achter de rug, ik wil echt nooit meer terug naar papieren bladmuziek.

Ik denk dat veel ook te maken heeft met het feit dat mensen de helderheid standaard veel te hoog laten staan (bij mij altijd op minimum mogelijke, en dan nog gebruik ik vaak een extra software dimmer en buiten de zonuren altijd f.lux aan), de tekst onscreen veel te klein instellen (ik schaal altijd hoger dan de native resolutie van het scherm) en de schermen vroeger gewoon niet scherp genoeg waren om comfortabel tekst te lezen. Dat is de laatste jaren echt wel verbeterd. Of misschien is het gewoon jarenlange gewenning natuurlijk, dat kan ik niet uitsluiten. :+
swhnld
@darkjeric2 september 2022 19:57
Ik denk gewenning plus al de instellingen die je doet enorm helpen. Echter alles wat ik lees ben jij eerder de gelukkige uitzondering op de tegel.
DikkieDick @Macboe1 september 2022 07:52
Goedkoper denk ik niet, maar veel duurder is het dan ook niet geworden. Ik heb mijn Sony PRS-T1 uit 2011 nog steeds in gebruik. Was toen, als ik me niet vergis, 120-125 euro, maar kreeg er wel gratis de cover met leeslampje (welke ook al zo'n 25 euro kostte) bij.

Dat deze Kobo waterdicht is is misschien handig als je veel in of op het water zit te lezen, alhoewel ik op mijn sup niet snel, lees nooit, een e-reader mee zal nemen. :-)
spacy @DikkieDick1 september 2022 09:18
Ik zie wel een ander voordeel van het waterdicht zijn.
Wanneer je op een slaapkamer leest die vrij koud is, en ondertussen je eigen warme adem consenseert op dit scherm tijdens het lezen. Zo weet ik in elk geval dat het condensvocht geen schade kan toebrengen aan de electronica intern.

Ja soms moet ik mijn schermpje inderdaad even schoonvegen :9~
thetakman @spacy1 september 2022 09:35
What de fuck, hoe koud is jouw slaapkamer wel niet??? 8)7

Ik heb ook geen verwarming in mijn slaapkamer, maar nog nooit condens gezien. Als je telefoon / tablet al beslaat in de slaapkamer, gutst het water van de ramen in de ochtend. Dat is niet gezond voor je zoveel vocht hoor. Krijg je allemaal schimmel van.
dixet @thetakman1 september 2022 10:44
offtopic:
mijn vorige huis was superslecht geïsoleerd en had alleen beneden een gaskachel. Gevolg: in een goede winter wakker worden met rijp op m'n deken 8-)

Ontopic: in bad, op je luchtbedje in het zwemad, naast het zwembad terwijl de kinderen bommetjes maken, een onverwachte tropische regenbui. Redenen genoeg om een waterdichte e-reader fijn te vinden!
Z100 @thetakman1 september 2022 18:27
Misschien in de winter raam open voor de atmosfeer voor immersie (stel je leest een horrorboek). Of sommigen vinden stervenskoud ontspannend. Niet voor mij, ik zou alleen maar nog onverdraaglijker worden, maar ik kan me wel voorstellen.
SuperSonicFreak @spacy1 september 2022 21:53
Offtopic
Goh, stond nog niet stil dat je ook stoute boekjes kan lezen waar je warm van word op de Ereader :D
Zo weet ik in elk geval dat het condensvocht geen schade kan toebrengen aan de electronica intern.
Was eigelijk nieuwsgierig, zoals bij diverse andere apparaten staat bedrijfswerking vermeld tussen X% - X% vocht. In sommige gevallen ook Zonder condens vermeld. Opvallend dat dit niet 123 terug te vinden is van diverse eReaders, waaronder die van mij.

Kobo Sage meldt wel bijvoorbeeld dit in de handleiding:

Je moet je eReader niet opladen in of in de buurt van water, of in gebieden met een hoge luchtvochtigheid. Bron: pagina 15
8. Vermijd het om je apparaat te bewaren bij temperaturen lager dan -10°C en hoger
dan 60° C (14° tot 40° F). Het apparaat moet werken in een temperatuurbereik van 0° tot
45° C (32° tot 113° F). Drastische schommelingen in temperatuur of vochtigheid kunnen
een invloed hebben op de werking van het apparaat door condensvorming.
Bron: https://kbdownload1-a.aka...egandSafetyInfo-Dutch.pdf
P_Tingen @spacy1 september 2022 11:45
Misschien wat minder opwindende boeken lezen? :+
Kingjohn55 @P_Tingen1 september 2022 18:19
Ik moest echt lachen schitterend
basseytje @DikkieDick1 september 2022 11:08
Ik heb een kobo h2o welke ook waterdicht is en ik vind het heel fijn dat ik op vakantie aan het zwembad gewoon kan lezen en niet bang hoeft te zijn als ik met mijn natte handen dat ding aan raak dat hij dan kapot gaat. Ook vaak genoeg in het ondiepe gedeelte van het zwembad gelezen, en dan is het ook fijn dat spelende kinderen gewoon kunnen spetteren zonder dat ik bang hoeft te zijn dat mijn e-reader verdrinkt.
TMoose @basseytje1 september 2022 13:52
Of dat je zand en modder even af kunt spoelen :)
Ht87 @DikkieDick1 september 2022 09:01
Op mijn sup ook niet idd :9
Maar in bad is wel echt een plus, paar keer bijna ereader in het water gegleden toen ik m op de rand wilde wegleggen (toegegeven, dat was ook niet de meest handige actie).
CorbataGames @DikkieDick1 september 2022 09:16
Ik krijg komende maanden een zwembad in de tuin, lijkt me best prettig om daarin rond te dobberen en een digitaal boek te lezen in het zonnetje...
wildhagen @Macboe1 september 2022 06:43
Betwijfel of het veel goedkoper kan, de fabrikant wil er ook nog iets aan verdienen. En zeker tegenwoordig met de hoge kosten voor grondstoffen, onderdelen, transport en personeel/arbeid vraag ik me af of er nog enorm veel marge is voor prijsverlagingen.

En laten we eerlijk zijn, een ereader gaat doorgaans bij normaal gebruik vele jaren mee, dus de kosten vallen dan ook wel weer mee.

Deze Clara 2E ziet er wel leuk uit, hoewel ik 6 inch persoonlijk net iets te klein vind. Ik houd het voorlopig op mijn 6.8 inch Aura H2O die het nog altijd uitstekend doet.
borbit @wildhagen1 september 2022 08:56
Dingen gaan zeker lang mee. Tijdje terug zitten zoeken en 2de hands is er bijna geen aanbod.
duk3n @borbit1 september 2022 08:59
klopt, mijn vrouw heeft haar Kobo al 8 jaar en ik denk ik 5 jaar.
Ik heb het niet gemeten, maar de accu duur zal iets zijn afgenomen, maar dat is dan ook het enige (en de micro-usb kabel, die altijd kwijt is)
borbit @duk3n1 september 2022 09:01
Ik heb helaas niet het geduld om nog 2 maanden te wachten tot het USB-C model uitkwam. Dus even tussendoor opladen is inderdaad lastig.
wiseger @borbit1 september 2022 09:07
De Libra2 heeft ook een USB-c aansluiting en is al een tijdje te koop.
borbit @wiseger1 september 2022 09:10
Ja ik heb de Libra 1. Toen ik het ging kopen was de 2 al aangekondigd. Maar ik was ongeduldig en wilde een reader mee op vakantie.

Misschien eens kijken wat ie oplevert en de Clara 2 kopen in de plaats van. De Libra past ook net niet lekker in een broekzak. En de knopjes voegen minder toe dan ik had verwacht.

[Reactie gewijzigd door borbit op 22 juli 2024 17:14]

wankel @borbit1 september 2022 09:07
Dingen gaan zeker lang mee. Tijdje terug zitten zoeken en 2de hands is er bijna geen aanbod.
En wát er is, is ook constant in prijs. De écht oude readers zijn wel een stuk goedkoper dan nieuw destijds, maar vooral omdat 10+ jaar geleden de prijzen rond 500 euro lagen. Goedkopere tweedehands opties blijven zo rond 40 euro steken (en ze voldoen, afgezien van ontbrekende verlichting, nog net zo goed als een huidig nieuw apparaat)
Arumes @Macboe1 september 2022 08:05
Als de prijs stabiel is, en dus niet met de inflatie meebeweegt, dan worden ze toch goedkoper?
Skit3000 @Arumes1 september 2022 08:32
Dat worden ze alleen als je inkomen wel mee stijgt met de inflatie.
Voutloos @Skit30001 september 2022 10:20
Dat is uiteraard zo, maar als je in budgetten denkt, scheelt het alsnog.
Suf voorbeeld: In 2010 moest je X maanden wat rustiger aan doen op het terras om een potje voor de e-reader te hebben en nu misschien X/2 maanden.

En als je écht jarenlang 0.00% loonstijging hebt, mag je wel eens je mond opendoen. ;)
Skit3000 @Voutloos1 september 2022 14:59
Als inflatie tot in de extreme door zet maar ereaders blijven net zo duur en je kunt een ereader kopen als je één keer een pak gevulde koken minder mee neemt in je boodschappenwagen.

Zoiets bedoel je dus @Voutloos ? ;)

[Reactie gewijzigd door Skit3000 op 22 juli 2024 17:14]

kesje @Macboe1 september 2022 08:45
Mijn vorige was een Sony PRS-t2n voor 100 euro. (10 jaar oud)
Ik heb nu de Kobo Clara HD voor 140 euro.

Ietsje duurder, maar wel scherper scherm, backlight, en sneller OS.

Dus ereaders worden niet per definitie goedkoper, maar wel beter :)
MsG @kesje1 september 2022 08:56
Dat model Sony zie je regelmatig nog verkocht worden voor 50 tweedehands, wat de aankoopkosten dan nagenoeg halveert.
kesje @MsG1 september 2022 09:44
Ja dat klopt, mijne doet het ook nog steeds, maar ik miste de backlight, daarom voor een nieuwe gegaan.
Al had ik het wel over de nieuwprijs, om de vergelijking makkelijker te maken. Tweedehands is altijd goedkoper natuurlijk.
wankel @kesje1 september 2022 21:48
Ik denk dat @MsG bedoelt dat als je nu je Sony voor 50 euro kunt verkopen, jou e-reader uitgaven voor krap 10 jaar lezen 50 euro zouden zijn.
MsG @wankel2 september 2022 07:33
Dat inderdaad :)
MsG @Macboe1 september 2022 08:43
De hoeveelheid concurrentie is alleen maar afgenomen in de loop der jaren. Vele merken die e-readers maakten die gestopt zijn. Met minder spelers een lagere prijs verwachten is dan juist onlogisch.

Zelf voor een paar tientjes tweedehands een Kindle Paperwhite gescoord met achtergrondverlichting. Werkt al een jaar prima, en het beeld is enorm scherp. Alleen voor waterdichtheid zou ik nog weleens willen overstappen. Verder mis ik niks.

[Reactie gewijzigd door MsG op 22 juli 2024 17:14]

lastlong @Macboe1 september 2022 11:30
Je krijgt steeds meer waar voor je geld. Waterdichtheid was bijvoorbeeld eerder alleen bij de luxere modellen beschikbaar.
YopY @Macboe1 september 2022 11:33
Ik weet het niet, ik denk dat ze een redelijke prijs gevonden hebben. Met deze dingen is het denk ik wel dat de markt verzadigd is, en een duurder of goedkoper model heeft niet zoveel meer (minder?) waarde. Er is geen innovatie meer in de e-reader markt, en ze worden ook niet zoveel gebruikt dat ze om de 2-6 jaar vervangen (hoeven te) worden.
guysp @Macboe1 september 2022 12:19
Ze zijn wel door ontwikkeld in de tussentijd en goedkopere modellen zijn beschikbaar. Ze zijn sneller, beter schermen, beter achtergrond verlichting, meer opslag en batterij gaat langer mee. Een ereader nu van 150 euro krijg je echt meer dan 5 jaar geleden.
SirLenncelot 1 september 2022 06:43
De voorganger van dit apparaatje was volgens mij kwalitatief echt een drama. Wij hebben een flink aantal versleten in ieder geval, zowel mijn vriendin, zusje als moeder kampten met defecte schermen. Gelukkig allemaal binnen garantie om kunnen ruilen.

Mijn Aura uit 2013 is echt aan vervanging toe (slaat soms meerdere pagina’s over, springt soms terug ipv vooruit) maar ik ben wel huiverig voor het aanschaffen van een nieuwe Kobo.
C0R4x @SirLenncelot1 september 2022 07:30
Welke voorganger is dat? De Clara HD? Toevallig zelf eentje aangeschaft een half jaartje terug ofzo, ik heb er weinig over te klagen.

Wat is er in jou geval kapot gegaan?
[Roland] @C0R4x1 september 2022 08:02
Same here. Scherm kapot van Clara HD, net aan het begin van een vakantie. Vind de kobo e-readers ook helemaal niet fijn, jammer dat ze zo ongeveer de enige fabrikant zijn (naast kindle). Mis mijn oude Sony nog altijd (die was gewoon echt versleten na 8 jaar intensief gebruik)
wildhagen @[Roland]1 september 2022 08:23
Hoezo, alleen Kobo en Kindle? Er zijn best wat ereader fabrikanten hoor: Pocketbook, Tolino, Denver, Difrence, Boox, Onyx.

En dat is enkel wat ik snel in mijn geheugen kan bedenken, ik mis er ongetwijfeld nog wel enkele.

Hoeveel keuze wil je hebben?

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 17:14]

Muerte.Diablo @wildhagen1 september 2022 09:32
Tolino = kobo hardware. Alleen de software is anders (wel met input van kobo dacht ik)
SirLenncelot @C0R4x1 september 2022 07:42
yes, bij alle drie het scherm kapot, bij mijn vriendin's apparaten zelfs meerdere keren gebeurd. Aan het gebruik kan het bijna niet liggen, het apparaatje ligt eigenlijk alleen op het nachtkastje.

Mijn Kobo is dus bijna 10 jaar meegegaan, maar door de recente ervaringen weet ik het niet zo goed.
wildhagen @SirLenncelot1 september 2022 07:50
Mijn moeder had ook een Clara HD met schermproblemen. Die is toen kosteloos omgeruild voor een nieuw exemplaar van hetzelfde model, die het inmiddels alweer ern kleine 2 jaar prima doet.

Werd door Kobo Support heel snel en goed op gereageerd en totaal niet moeilijk over gedaan.

Wat ik toen van Kobo Support begreep had de eerste batch van de Clara HD een produktiefout, die in latere batches opgelost is.

Vervelend, maar kan elke fabrikant overkomen. Zolang de fabrikant goed omgaat met de gevolgen kan ik daar geen probleem mee hebben, gezien mijn goede ervaringen met meerdere produkten uit hun geschiedenis (heb de Aura, Aura HD en Aura H2O gehad).
gsmolders @SirLenncelot1 september 2022 07:44
Helaas heb ik dezelfde ervaring met de Clara HD. Mijn vermoeden is dat de behuizing te slap is. Het ding vervormt heel makkelijk waardoor (denk ik) uiteindelijk slijtage aan contacten/solderingen ontstaat. Bij mij werkte de usb-poort na een jaar niet goed meer, tenzij ik even op die plek in de behuizing kneep.
vverbeke @SirLenncelot1 september 2022 08:44
Van dat specifieke type heeft de bibliotheek hier een heel aantal gekocht en die gingen inderdaad bovenmatig snel stuk. Moeilijk wel om in te schatten in hoeverre dat aan het toestel zelf lag of het gebruik, niet iedereen springt zuinig om met die uitleentoestellen.

Los daarvan, hier super tevreden van mijn Libra 2. Mijn oude Glo werkt eigenlijk ook nog. Op zich is Kobo zeker geen slechte keuze, buiten dat ene probleemmodel dan.

[Reactie gewijzigd door vverbeke op 22 juli 2024 17:14]

Verwijderd @SirLenncelot1 september 2022 08:59
ik heb al 7 jaar een Kobo Glo HD, 0 problemen.
delta1 @SirLenncelot1 september 2022 14:15
Het verbaast mij dat er best wel wat negatieve reacties zijn. Ik en mijn vrouw hebben al een paar jaar een Kobo Clara HD die nog steeds veel gebruikt wordt. Mijn moeder gebruikt sinds dit jaar een Kobo Libre 2. Nooit problemen mee. Interface voelt intuïtief en alle functies maken het prettig in gebruik. Ze reageren wel wat traag, maar met een e-reader maakt dat niet veel uit.

Ik dacht zelf dat Kobo de gouden standaard van de e-readers was, maar dat ligt dus wel anders. Nu ben ik nieuwsgierig of de concurrentie meer te bieden heeft.
-=bas=- 1 september 2022 07:02
Zou het ingebouwde lampje in de Kobo zoveel blauw licht afgeven om een blue-light filter te rechtvaardigen?
Zoals een wijze kabouter ooit al een zei : Wat is daar het praktisch nut van?

Of kost dat stukje plastic een paar centen en klinkt het marketing technisch leuk?
C0R4x @-=bas=-1 september 2022 07:34
De term blauwlichtfilter is denk ik hierin misleidend, ik heb een clara HD en die heeft ook comfortlight pro. Dat is niet meer dan dat hij 2 sets aan LEDs heeft, eentje warm wit en eentje koud wit.

Wat mij betreft hadden ze de koud witte LEDs eruit mogen laten, maar different strokes for different folks denk ik.
wildhagen @C0R4x1 september 2022 07:37
Op mijn Aura H2O zijn het ook twee setjes: beetje blauwig-wit, en een beetje oranje achtig wit.

Blauwwit is vooral handig voor overdag omdat die veel feller is. En dus beter afleesbaar in zonlicht enzo. In de avond is het veel zachtere oranjewit weer prettiger voor je ogen.

Beiden hebben zeker bestaansrecht vind ik. Maar een echt blauwfilter in de traditionele zin van het woord is het inderdaad niet.
XBL @wildhagen1 september 2022 07:53
Eén van de voordelen van e-ink is dat je juist geen backlight nodig hebt als er voldoende omgevingslicht is.
Juulvh @XBL1 september 2022 08:15
Precies de reden waarom ook ik het 'blauw' licht niet gebruik
Verwijderd @C0R4x1 september 2022 08:19
Ik gebruik koudwit wanneer ik wakker wil blijven terwijl het buiten donker is. Dan hoef ik niet meteen een hele bak licht aan te doen in huis maar heeft mijn kop toch het idee dat het dag is. Vooral in de winter is dat handig!
Ohmarinus @-=bas=-1 september 2022 08:33
Ik heb zelf nog een aura en die heeft alleen blauwige backlighting. Dus ik vind het wel een fijn idee als mijn toekomstige e-reader beter geschikt is om te gebruiken in bed voor het slapengaan.
vanaalten 1 september 2022 08:16
Ik heb wel het idee dat er weinig innovatie is wat e-readers betreft.

Schermdiagonaal wat groter of kleiner, fysieke knoppen ja/nee, waterdicht ja/nee en dan heb je het wel een beetje gehad. Nu dan bluetooth voor audioboeken erbij - waarbij ik mij serieus afvraag hoeveel behoefte er aan zo'n feature is, want dit is typisch iets wat je ook op je telefoon kan doen.

Mijn vijf jaar oude Kobo Aura H20 doet het nog prima en werkelijk geen enkele e-reader aankondiging van de laatste jaren doet mij denken "oh, dat zou ik ook willen".

Nou is dit ook wel makkelijk roepen vanaf de zijlijn, want ik kan ook niet echt nieuwe features bedenken waar ik behoefte aan heb - het produkt is wat mij betreft uitontwikkeld. Enige wat ik nog kan bedenken is een echt e-ink kleurenscherm, zonder significant batterijverbruik.
Geim @vanaalten1 september 2022 08:54
Enige wat ik nog kan bedenken is een echt e-ink kleurenscherm, zonder significant batterijverbruik.
Om boeken te lezen lijkt me dit een onnodige feature en voor strips vind ik een e-book reader toch wat te klein qua formaat en opslag, dan pak ik liever mij iPad.
zipje_en_zopje @Geim1 september 2022 13:33
Er bestaan ook grotere e-readers natuurlijk, tot formaat A4 zelfs. Ik zit nu op een 12" en wil nooit meer terug naar een klein formaat.

Het probleem is dat er nog geen grote e-readers zijn met kleurenscherm, enkel kleinere.

Opslag is eigenlijk nooit een probleem met die dingen (als je je boeken al niet in een dropbox/onedrive etc. bewaart), deze Clara heeft echter wel heel weinig.
Geim @zipje_en_zopje1 september 2022 15:03
Waarom zou je boeken (epubs) in kleur willen lezen? "Echte" boeken hebben toch ook alleen zwarte lettertjes?
Daarom mijn opmerking dat het voor strips (CBR) nog nuttig zou zijn, maar daar speelt opslagruimte echt wel een rol. Daar waar een epub een paar MB groot is, spreek je bij een CBR al over 50-100 MB.
zipje_en_zopje @Geim2 september 2022 13:25
Het ging inderdaad over strips, vandaar mijn antwoord. Maar ook voor professionele publicaties is kleur een meerwaarde, denk aan grafieken of animaties.

Eenmaal dat je in de prijsklasse van de grote e-readers zit speelt opslagruimte echt geen rol meer. Ik heb degene (Z/W) met de kleinste ruimte genomen die er was en dat is 64 gig. Mijn vorige was 256 gig en dat was al 10 jaar geleden. Hier op het werk hebben we nu B4's met 1 terrabyte aan opslagruimte.
Z100 @vanaalten1 september 2022 18:46
Er zijn kleuren e-readers. Het probleem met kleur is dat er maar zoveel ruimte beschikbaar is voor de pixels. De pixels zijn inkt capsules, dus vrij groot. Daarom bij een RGB subpixel configuratie wordt zwart achterwegen gelaten. Dus grijs/zwart ligt dan dichter bij groen. Prima voor stripboeken, maar voor gewone tekst, is het (nog) niet optimaal. Maar als je of iemand er een wilt, dan is een van de betere op dit moment InkNote Color van Bigme & GoodEreader.

https://www.youtube.com/watch?v=SazjRQ8XZpw
vanaalten @Z1001 september 2022 22:04
Interessant, er is dus nog innovatie! Nu Kobo nog…
Het e-ink scherm is blijkbaar van Kaleido:
https://medium.com/boox-c...k-comparison-647ed241cb3a
Z100 @vanaalten2 september 2022 16:48
Kaleido is geen fabrikant. Kaleido is een lijn van epaper panelen van het bedrijf E-Ink. De enige fabrikant die nog epaper panelen maakt is E-Ink. Ereader fabrikanten zoals Kobo kopen die panelen in en integreren in hun readers. Alleen kleine niche ereader fabrikantjes gebruiken deze kleuren panelen tot dusver, omdat deze panelen nog te duur zijn en niet interessant voor Kobo noch Amazon.
codegro 1 september 2022 06:56
Voor 39 euro meer heb je een Libra 2. Die is ook waterdicht, heeft fysieke knoppen, 7 inch scherm, ook USB-C en zelfs 32GB.

Ik zie het nut daarom niet zo van deze Clara 2E, of je moet al perse een kleiner formaat willen.

[Reactie gewijzigd door codegro op 22 juli 2024 17:14]

pjottum @codegro1 september 2022 07:32
Nou, 39 is is een hoop geld als je dat afzet tegen de prijs, zeg maar ~26% meer en dat is eigenlijk best een boel centjes die dan extra uitgeeft.

Of je hebt misschien helemaal geen behoefte aan knoppen, dat kan ook.

Kobo, maar eigenlijk alle fabrikanten, vullen elk hoekje van de markt. Zie de autoindustrie als beste voorbeeld (hallo VW).
Wapso @codegro1 september 2022 08:01
De Libra 2 heb ik zelf in de aanbieding gekocht voor 159 euro. Deze prijs komt zo nu en dan terug. Is dan toch een betere deal vind ik zelf. Echt een top reader.
Meerkater 1 september 2022 11:26
Ik heb al een 9-tal jaar de Kobo Glo. Toestel werkt nog steeds goed en krijgt nog steeds software updates! De batterij is iets minder maar dat is logisch.
Zoveel evolutie zit er uiteindelijk niet in dergelijke toestellen. Het beeld is ondertussen wat scherper en sommige toestellen zijn waterdicht maar dat is het wel. Tenzij je naar de heel dure reeks gaat.
Het enige wat ik jammer vind is dat de nieuwe toestellen nog steeds een verzonken scherm hebben, met uitzondering van de toplijn. Kindle heeft ondertussen ook een naadloos scherm. Nog zo handig voor stof en ander vuil.
Hopelijk stappen ze hier bij toekomstige toestellen van af.
wankel @Meerkater1 september 2022 22:02
Zoveel evolutie zit er uiteindelijk niet in dergelijke toestellen. Het beeld is ondertussen wat scherper en sommige toestellen zijn waterdicht maar dat is het wel.
Ik kijk al jaren uit naar het beloofde flexibele e-paper!

Op fora lees ik toch nog best vaak over "vastgelopen" e-readers, waarvan na een foto blijkt dat het scherm gebroken is ("Onbegrijpelijk, altijd super voorzichtig mee geweest")
P_Tingen 1 september 2022 11:51
Dark mode zou wel een toevoeging zijn. Ik heb op mijn Kobo een tijdje een hack gebruikt om de kleuren om te draaien, maar dat werkte toch niet echt soepel. Een native ondersteuning voor dark mode zou mij wel wat lijken. Of is er alternatieve software voor een Kobo om dit te bereiken?
wankel @P_Tingen1 september 2022 21:57
Of is er alternatieve software voor een Kobo om (darkmode) te bereiken?
Ik draai Koreader op alle ereaders die het ondersteunen en ben er erg blij mee. Koreader start via Nickelmenu; installatie daarvan is geen moeite.

Het werkt soepel en kan het (ook vanwege alle overige functionaliteit) van harte aanbevelen. Ik heb niet genoeg plaatjes in m'n boeken om me direct voor de geest te halen of het volledige document geinverteerd wordt of alleen de tekst.
P_Tingen @wankel2 september 2022 08:48
Tnx, ga ik bekijken!
MDB1106 1 september 2022 06:47
Leuk, een waterdichte e-reader maar de touchbediening werkt niet (goed) als het scherm nat is. Ik kan het weten, ik heb er ook 1. Lezen in mijn hottub is daarom niet fijn. Een Libra 2 met fysieke bladerknoppen (en 7 inch) lijkt me een betere keuze als waterdichtheid belangrijk is (of het moet voor "ongelukjes" en regen zijn natuurlijk)
Mifuki @MDB11061 september 2022 07:37
Dan kom je toch uit de hot tub, scheelt je een hoge energierekening en beter voor het klimaat ;)
Verwijderd 1 september 2022 08:17
Ziet er uit als de opvolger van de Aura H2O v2. Mooi, want ik ben daar nog steeds heel blij mee en het is fijn om te weten dat er een gelijk product beschikbaar is zodra deze kapot gaat :D
PrimusIP 1 september 2022 08:54
Ah, eindelijk heeft het USB-C. Ik heb de vorige Clara voor ik denk anderhalf jaar? Ik heb me wel geërgerd aan dat het een micro USB met 2.0 heeft. Mijn laptop vertikte het zelfs aanvankelijk de e-reader te benaderen.

Positieve aan dat vorige model is dat het gewoon goed doet waarvoor het gemaakt is: e-books lezen. Het minpunt vind ik dat ik hem niet altijd even betrouwbaar vind qua batterij indicatie en ben ook al een keer mijn opslag kwijt geraakt. Ook vind ik dat hij alleen gebruikersvriendelijk is als je van hun eigen store gebruik maakt. Boeken uit andere bronnen er op zetten kan wel, maar is alweer stuk onhandiger.

Maar, voor een prijs van bijna 100 euro kan ik opzich niet klagen. Het lezen en bedienen tijdens het lezen is prettig. En als je zorgt dat hij volledig opgeladen is red je je hele vakantie er wel mee.

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