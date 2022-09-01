Kobo brengt waterdichte Clara 2E-e-reader met 6 inch scherm uit voor 150 euro

Prijzen begonnen rond de 600 Euro in 2005 ongeveer met o.a. Sony zijn toen omlaag richting de 300 gegaan (Amazon begon in 2007 op 400 Euro met hun eerste Kindle, jaar erna 300, 2010 de 3de generatie 139 Euro), en nu de goedkoopste Kindle in Nederland 89,99 https://www.amazon.nl/kin...chting-wit/dp/B07FQ4XCRB/
Probleem met de ereaders is dat er wel steeds nieuwere versies komen met net weer andere hardware, en dat ze heel lang tegen of onder kostprijs op de markt gedumpt zijn om de digitaal lezen markt te ontwikkelen. Zie het maar zo, als je 600 Euro uitgeeft voor een apparaat, en de boeken er op zijn net zo duur als papieren boeken in de winkel, dan ben je 600 Euro duurder uit, met als enige voordeel dat je niet het volume van papieren boeken kwijt hoeft op vakantie, in je huis, etc. Dus met name Amazon ging tegen kostprijs dumpen om die markt te ontwikkelen en de grootste te worden. Daarmee steeg de verkoop van eReaders, vielen wat aprtijen om, kwamen er nieuwe partijen op de markt, maar daalde de kosten.
Wat je nu ziet is dat met name rond studieboeken de papieren versies een godsvermogen kosten op moment dat ze zeldzamer worden, en de digitale versies wel voor een schappelijke prijs te krijgen zijn.
En voor 90 Euro een eReader waarbij je alleen met handbagage op het vliegtuig kunt stappen in plaats van een extra koffer vanwege het gewicht van de boeken verdient ook al snel terug.
Dat gezegt hebben, een smartfoon met Oled scherm, die je op zwart met witte letters zet is ook best goed te gebruiken als je eens een uurtje digitaal wilt lezen. Maar lees je meerdere uren per dag merk je wel dat een eReader met e-inkt scherm veel fijner leest doordat er geen backlight in zit, op een telefoon of tablet lijdt dat toch tot hoofdpijn.
Terugkomend op de kostprijs, een eReader gaat best lang mee, ikzelf gebruik al heel lang Kindle apparaten, want die werden als eerste betaalbaar, en hadden Engelstalig de grootste keuze, en ik lees in die taal, plus via Calibre kan ik alles converteren mocht het niet in de Amazon winkel beschikbaar zijn of te duur aldaar. Mijn eerste Kindle (de 3 met keyboard) uit 2010 wordt nu nog gebruikt door mijn moeder. Ondertussen heb ik wel de Amazon US winkel gedag gezegd en koop ik in de Nederlandse winkel mijn boeken. Mijn US aankopen zijn daarbij netjes meegeconverteerd.