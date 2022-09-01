Kobo brengt waterdichte Clara 2E-e-reader met 6 inch scherm uit voor 150 euro

Kobo brengt de Clara 2E uit, een waterdichte e-reader met een 6"-scherm van E Ink. Het scherm heeft een donkere modus en een blauwlichtfilter en kost 150 euro. De achterkant van de reader is gemaakt van gerecycled plastic.

De Clara 2E is de eerste waterdichte e-reader van het bedrijf die een scherm van 6" heeft, zegt het bedrijf, al heeft Kobo ook de Libra 2 en de Sage die ook waterdicht zijn. Het bedrijf noemt geen specifieke rating, maar zegt dat de e-reader een uur op maximaal twee meter diepte blijft werken. Het apparaat heeft een Carta 1200-display van E Ink met een dark mode en Kobo's Comfortlight Pro-blauwlichtreductiefilter. Er zit 16GB aan opslagruimte op het apparaat, maar de accuduur is niet bekend. Ook heeft het toestel een USB-C-poort, en bluetooth zodat gebruikers ook audioboeken kunnen luisteren. Een 3,5mm-jack ontbreekt.

Kobo zegt dat de nieuwe Clara voor 85 procent uit gerecycled plastic is gemaakt. Het toestel is vanaf donderdag te bestellen in Nederland, maar niet in België. De Clara 2E wordt 'begin september' geleverd en kost 149,99 euro.