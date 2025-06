Wie in 1967 in Nederland of in 1971 in België woonde, heeft het misschien meegemaakt: na jarenlang zwart-witbeeld kreeg je toen voor het eerst kleurenbeeld op televisie. Dat moet een bijzondere ervaring zijn geweest. Onlangs ervoer ik iets soortgelijks, toen ik voor het eerst de Kobo Clara Colour ter hand nam. Die e-reader lijkt als twee druppels water op de Kobo Clara 2E, maar heeft een kleurenscherm en die kleuren missen hun uitwerking niet. Op het moment dat je de Clara Colour voor het eerst inschakelt, zie je de bekende Kobo-interface, alles zit op dezelfde plek, met als verschil dat alles in kleur is. Covers van boeken waarvan je altijd dacht dat ze zwart-wit waren, zijn ineens in kleur en navigatieknoppen onder in het scherm blijken rood in plaats van zwart te zijn. Kobo is niet de eerste e-readerfabrikant die een kleurenscherm toepast, maar het is wel het populairste e-readermerk in Nederland en België, genoeg reden voor een review dus.

Kobo heeft de Clara Colour in april 2024 uitgebracht, tegelijk met de Libra Colour. De Clara, waar het in dit artikel over gaat, is de goedkoopste kleuren-e-reader van Kobo, met een schermdiagonaal van 6" en een resolutie van 1448x1072 pixels. Over die resolutie later meer, want die getallen gelden eigenlijk alleen als je het over zwart-wit hebt. De Clara Colour heeft een adviesprijs van 160 euro, maar is ondertussen ook wel voor ongeveer 150 euro te krijgen.

De Libra Colour is de grote broer van de Clara en heeft een 7"-schermdiagonaal. Hij maakt van dezelfde Kaleido 3-techniek van E Ink gebruik en heeft een zwart-witresolutie van 1680x1264 pixels. Op de volgende pagina van dit artikel komt de achterliggende techniek van het kleurenscherm aan bod en die is ook van toepassing op de Libra Colour. De pixeldichtheid van beide schermen is dan ook exact hetzelfde, met als verschil dat het Libra-scherm groter is. De Libra onderscheidt zich ook doordat hij twee fysieke knoppen heeft om de bladzijden van een boek om te slaan en doordat hij werkt in combinatie met een stylus waarmee je notities of markeringen kunt maken.

Kobo Clara Colour met zwarte achterkant (links) en Kobo Clara 2E

Voor deze review stuurde Kobo ons de Clara Colour op en die vergelijken we met de Clara 2E, die van een E Ink Carta 1200-scherm is voorzien en alleen zwart en wit kan weergeven. Kobo heeft ondertussen al een opvolger van de Clara 2E uitgebracht, in de vorm van de Clara BW, waarin een Carta 1300-scherm zit. Dat zou een kleine upgrade zijn ten opzichte van de Carta 1200. De Clara BW heeft een adviesprijs van 140 euro. In dit artikel ligt de focus echter op de Clara Colour en dan specifiek op het kleurenscherm, want tijdens het testen van de e-reader kwam ik er al gauw achter dat het kleurenscherm niet in alle opzichten een upgrade is. Om te begrijpen waarom, is het goed om stil te staan bij de manier waarop deze e-readers zwart-wit en kleur weergeven.