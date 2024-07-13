Vijf e-readers van zes inch

Inleiding

Afhankelijk van wanneer je dit leest, komt je zomervakantie eraan, is hij in volle gang of zit hij er helaas alweer op. De vakantie is altijd een goed moment om een stapel boeken te verslinden en als tweaker doe je dat zo digitaal mogelijk: op een e-reader. Je mag natuurlijk zelf weten hoe je je boeken leest, maar mocht je dat digitaal willen doen, dan is het goed om te weten wat er te krijgen is en welke e-reader de beste is. In dit artikel kijken we naar vijf e-readers met een schermdiagonaal van zes inch. Dat is bij alle fabrikanten de kleinste maat, dus hij past er altijd nog wel bij in een tas, koffer of binnenzak. Het is niet in alle gevallen ook het goedkoopste model. De PocketBook Verse Pro heeft bijvoorbeeld een goedkopere non-Pro-variant met een lagere schermresolutie. Om een mooie vergelijking te maken en omdat de meerprijs meestal gering is, hebben we gekozen voor vijf e-readers met dezelfde resolutie van 1448x1072 pixels, wat neerkomt op een scherpte van 300dpi. Amazon Kindle Boox Poke 5 Kobo Clara BW PocketBook Verse Pro Tolino Shine 5 Schermtype 'Amazon' E Ink Carta Plus E Ink Carta 1300 E Ink Carta E Ink Carta 1300 Resolutie 1448x1072 1448x1072 1448x1072 1448x1072 1448x1072 Frontlight Ja Ja Ja Ja Ja Kleurtemperatuur frontlight aanpasbaar Nee Ja Ja Ja Ja Diagonaal 6" 6" 6" 6" 6" Opslag 16GB 32GB + microSD 16GB 16GB 16GB Waterdichtheid gecertificeerd Nee Nee IPX8 IPX8 IPX8 Wat resolutie betreft zijn ze dus hetzelfde, maar er zijn wel wat verschillen in bijvoorbeeld de hoeveelheid opslag en misschien het meest in het oog springend: bij de Amazon Kindle kan de kleurtemperatuur niet worden ingesteld. V.l.n.r: Boox, Kindle, Kobo, PocketBook, Tolino De frontlight geeft normaal gesproken wit licht, waarin alle zichtbare kleuren vertegenwoordigd zijn. Het blauwe deel van dat zichtbare licht hindert de aanmaak van melatonine, wat tot gevolg kan hebben dat je minder goed in slaap valt. De een heeft meer last van dit effect dan de ander. Draai je het blauwe licht eruit, dan hou je 'warm' licht over, waardoor je melatonineaanmaak niet gehinderd zou moeten worden. Dat warme licht heeft geen vastgestelde kleurtemperatuur en bij de ene e-reader lijkt het wat meer op geel, terwijl het bij de andere eerder oranje is.

Amazon Kindle

Samengevat De instap-Kindle is met een prijs van 110 euro een goedkope e-reader die bovendien prima samenwerkt met de Amazon-boekwinkel. Koop je epubs bij andere winkels, dan zul je wat moeite moeten doen om ze alsnog op je Kindle te krijgen. Het grootste nadeel aan de Kindle is dat je de kleurtemperatuur van de frontlight niet kunt instellen, waardoor hij altijd fel wit is. Ook kun je in Nederland geen boekenabonnement, of luisterboekenabonnement afsluiten. Pluspunten Integratie met Amazon-boekwinkel met groot aanbod

Integratie met Amazon-boekwinkel met groot aanbod Lage prijs

Lage prijs Eenvoudige interface Minpunten Frontlight zonder kleurtemperatuurinstelling

Frontlight zonder kleurtemperatuurinstelling Beperkte functionaliteit met Nederlands Amazon-account Getest Amazon Kindle (2022) Zwart Prijs bij publicatie: € 110,- Vergelijk prijzen Vanaf € 149,63 Bekijk alle uitvoeringen (3) Amazon maakt al sinds 2007 Kindle-e-readers en dit 6"-model, dat gewoon 'Kindle' heet, draait al sinds 2022 mee. Het is de elfde generatie, kost 110 euro en is daarmee de goedkoopste in deze vergelijking. Zoals de Kobo voor Kobo's eigen boekwinkel is gemaakt en de Tolino samenwerkt met Libris, is de Kindle gemaakt voor Amazons eigen e-books. Toch voelt het ecosysteem van Amazon nog wat geslotener aan dan dat van Kobo en Tolino. Bij die laatstgenoemde e-readers kun je bijvoorbeeld je eigen boeken in epub-formaat via USB zelf naar de e-reader kopiëren. De Kindle slikt niet zomaar epubs. Er zijn twee manieren om je boek alsnog op de Kindle te krijgen. De eerste is om je boek te uploaden naar je Amazon-account, dat via 'send to Kindle' het boek converteert, waarna het automatisch op je met wifi verbonden Kindle verschijnt. Dit werkt voor veel bestandsformaten, maar niet voor stripboeken in cbz-formaat. Daarvoor kun je wel optie twee gebruiken. Dat is om met behulp van software als Calibre het boek te converteren naar het mobi-formaat, dat Kindles wel begrijpen. Het eigen bestandsformaat is dus niet onoverkomelijk, maar wel een klein hobbeltje dat Amazon opwerpt om je aan te sporen Amazons eigen boekwinkel te gebruiken. Interface en mogelijkheden De interface van de Kindle is de eenvoudigste van de vijf geteste e-readers. Dat kun je als een voordeel en als een nadeel zien. Het onbetwiste voordeel is dat het bij de Kindle alleen om boeken draait. De bovenste helft van het startscherm wordt ingenomen door de boeken die je al in je bibliotheek hebt zitten en die je kunt beginnen te lezen. De onderste helft is gevuld met boeken die je aan zou kunnen schaffen bij Amazon. Wat instellingen betreft kun je het frontlight feller en zachter zetten, en schakelen naar een donkere modus. Je kunt woordenboeken downloaden en dan heb je het wel gehad wat de functionaliteit van de Kindle betreft. Het draait allemaal om boeken lezen en dat gaat prima op de Kindle. Er zijn genoeg opties om de regelafstand, marges en een van de tien lettertypes in te stellen. De Kindle biedt ook de optie om een boek in portretmodus te lezen. Het grootste nadeel aan de Kindle merk je als je 's avonds het frontlight inschakelt, want dat biedt niet de optie om de kleurtemperatuur aan te passen en daardoor zit je altijd naar 'blauwwit' licht te kijken. Duurdere Kindles hebben deze optie overigens wel. De Kindle is officieel in Nederland te krijgen, maar de e-reader is eigenlijk het interessantst als je buiten Nederland woont, want dan heb je toegang tot diensten die je bij ons niet kunt krijgen. Onbeperkt lezen met Kindle Unlimited bijvoorbeeld, is in Nederland niet te krijgen. Audible, Amazons dienst voor luisterboeken is ook ontoegankelijk als je een Nederlands Amazon-account hebt. Een oplossing is een Amerikaans Amazon-account, maar daar wordt het boekenaanbod dan ook op afgestemd en dan zul je weinig Nederlandse boeken tegenkomen. Zit je in het Amazon-ecosysteem, dan kun je, helemaal met een Amerikaans account, veel plezier hebben van de Kindle. De Amazon-boekwinkel is bovendien groot, helemaal als het om Engelstalige boeken gaat. Je kunt ook prima Nederlandstalige boeken kopen op Amazon, maar een abonnement is vooralsnog niet beschikbaar. Download je je boeken elders, dan is de Kindle niet echt een aanrader, want het alomtegenwoordige epub-formaat wordt niet zonder meer ondersteund.

Boox Poke 5

Samengevat De Onyx Boox Poke 5 wordt verkocht als e-reader, maar is in feite een Android 11-draaiende tablet met een e-inkscherm. Dat heeft als voordeel dat hij heel veelzijdig is. Er zijn apps op voorgeïnstalleerd, maar je kunt ook apps sideloaden als je je e-reader voor meer zaken wil gebruiken. De Poke 5 heeft bovendien ruimte voor een microSD-kaart en heeft vlotte hardware. Wil je een e-book lezen, dan zul je dat in de meeste gevallen elders moeten aanschaffen, want de ingebouwde winkel heeft alleen rechtenvrije boeken. Het grootste nadeel is dat het besturingssysteem traag start. Dat kan tot wel veertig seconden duren. Pluspunten Android 11, met mogelijkheid om apps te sideloaden

Android 11, met mogelijkheid om apps te sideloaden Vlotte hardware

Vlotte hardware MicroSD-slot Minpunten Start heel langzaam op

Start heel langzaam op Geen ingebouwde boekwinkel Getest Boox Poke 5 Zwart Prijs bij publicatie: € 190,- Bekijk product De Onyx Boox Poke 5 is van de vijf e-readers de uitgebreidste, op hardware-, maar ook op softwaregebied. Hij heeft 2GB werkgeheugen en draait als enige een redelijk recente Android-versie (11), waardoor er veel aan te tweaken valt. Van buiten is het ook de kleinste e-reader, met de meeste opslag: 32GB. Als dat niet genoeg is, kun je er zelfs nog een microSD-kaartje in schuiven, dus wat kun je met al die opslag? Interface en mogelijkheden Wat opvalt als je de Boox inschakelt, is de opstarttijd. Die is een seconde of veertig en dat is echt lang. De Tolino en Kobo zijn met een druk op de knop gestart, de Kindle doet er een seconde of drie over, terwijl de PocketBook binnen vijf seconden operationeel is. De Boox heeft wel een stand-byfunctie, waarin hij binnen een seconde weer actief is. Standaard schakelt hij zichzelf na verloop van tijd echt uit, maar dat kun je eventueel aanpassen in het instellingenmenu. Wat wordt er dan opgestart? Het is een door Boox gemodificeerde variant van Android 11, die je eerder op een tablet dan op een e-reader zou verwachten. De Kobo, Tolino en Kindle draaien uiteindelijk ook Android, maar daarbij is de software zodanig uitgekleed dat je er weinig mee kunt. Bij de Boox zijn diverse apps voorgeïnstalleerd, zoals een rekenmachine, een geluidsrecorder, een browser, een muziekspeler en een galerij om afbeeldingen mee te bekijken. In zwart-wit uiteraard. Er zit zelfs een AI-assistent op, die op basis van GPT-3 antwoorden kan geven. Mocht je nog meer van je e-reader wensen, dan kun je de APP-Winkel in duiken, waarin een beperkt aantal apps staat. Het lijkt een appstore die Onyx zelf heeft gebouwd en waar het zelf een aantal apps in heeft gezet. Mocht je meer wensen hebben, dan kun je ook gewoon apk-bestanden op je e-reader zetten. Je kunt zelfs, geloof het of niet, enigszins Flappy Bird spelen op de Poke 5. Via een omweg in het menu kun je bovendien de Google Play Store activeren. Daarvoor moet je wel de vernieuwingsmodus van het scherm aanpassen. Die is in vier snelheden in te stellen, waarbij in de langzaamste modus na iedere vier veranderingen van het scherm een volledige refresh plaatsvindt, terwijl op de snelste modus er helemaal geen volledige refreshes plaatsvinden. Dat heeft een lage beeldkwaliteit en beeldretentie tot gevolg. Ook dit is weer een voorbeeld van een instelling aan iets wat je op deze e-reader kunt tweaken, wat op de andere niet in deze mate mogelijk is. Boeken lezen Voor een e-reader zijn alle dingen die hierboven genoemd zijn, eigenlijk randzaken. Waar het uiteindelijk om gaat, is boeken lezen en dat is geen sterk punt van deze e-reader. Waar Amazon en Kobo grote e-bookwinkels achter zich hebben en Tolino in Nederland op het aanbod van Libris kan bogen, heeft de Boox geen eigen winkel. Er is wel een app waarin je e-books gratis kunt downloaden, maar het lijkt erop dat het auteursrecht van al die boeken verlopen is. Tenzij je enkel Charles Dickens en Jane Austen wil lezen, zul je dus zelf boeken op je Boox moeten zetten. Als je de Play Store activeert, kun je daarvoor gebruikmaken van boekwinkels van allerlei derde partijen, wat de reader een stuk veelzijdiger maakt. Het is natuurlijk ook mogelijk om handmatig bestanden op de e-reader te zetten. Het goede nieuws is dat de e-reader veel bestandsformaten ondersteunt. Uit de doos zijn dat de meestgebruikte formaten, zoals fb2, mobi, epub, chm, pdf, djvu, cbr en cbz. Je kunt de boeken erop zetten via de USB-C-aansluiting, maar je kunt ook gebruikmaken van de clouddienst van Boox, waaruit je ze vervolgens kunt downloaden. De boekleessoftware heeft de meeste instelmogelijkheden van de vijf geteste modellen. Behalve dingen als de lettergrootte en de regelafstand kun je letters ook vetter maken, de alinea-afstand veranderen en de marges links en rechts apart aanpassen. Ook hier kun je naar hartenlust de instellingen tweaken, totdat je helemaal tevreden bent. Hardware Volgens Onyx heeft de Boox een E Ink Carta Plus-scherm, wat een vrij vage omschrijving is, want dat paneel is op de website van fabrikant E Ink niet terug te vinden. Wat resolutie betreft is het scherm identiek aan dat van de andere e-readers in deze vergelijking en gezien het moment van uitbrengen zal het waarschijnlijk om een Carta 1200-paneel gaan. Wellicht slaat de Plus-benaming op Boox' eigen implementatie van de eerder genoemde vernieuwingsmodus, waardoor het scherm sneller kan verversen, ten koste van de weergave. De Poke 5 heeft van de vijf ook de snelste processor en het meeste geheugen. Er zit een soc in met vier Qualcomm Kyro-cores, die op 2GHz werken en 2GB werkgeheugen. Dat is ook wel nodig, want de uitgebreide software maakt het mogelijk om apps te installeren, dus dan heb je wel de hardware nodig om ze te draaien. Een laatste opvallend verschil met de andere e-readers is de ondersteuning voor Wi-Fi 5. Dat is opvallend genoeg een unicum; de rest blijft op Wi-Fi 4 hangen. Update 19-7: De distributeur van Onyx laat ons weten dat de Poke 5 via een omweg ook gebruik kan maken van de Google Play Store, waarmee je boekwinkels van derde partijen op het apparaat kunt zetten. Het artikel is hierop aangepast.

Kobo Clara BW

PocketBook Verse Pro

Samengevat PocketBook heeft een e-reader gemaakt met fysieke knoppen, wat bij het omslaan van pagina's fijner werkt dan een touchscreen. Uiteraard kun je ook het touchscreen gebruiken en daarmee door de uitgebreide interface navigeren. De e-reader is voorzien van extra software, waaronder een browser, een RSS-lezer en vier spelletjes. De integratie met de Bruna-boekwinkel is minimaal en af en toe overdondert de software het trage processortje en krappe werkgeheugen. Hou je het bij het lezen van boeken, dan zul je van dat laatste niet snel last hebben. Mooi pluspunt: hij is waterdicht. Pluspunten Fysieke knoppen onder het scherm

Fysieke knoppen onder het scherm Uitgebreide software

Uitgebreide software IPX8-waterdicht Minpunten Matige integratie Bruna-webshop

Matige integratie Bruna-webshop Loopt sporadisch vast Getest PocketBook Verse Pro Rood Prijs bij publicatie: € 165,- Vergelijk prijzen Vanaf € 154,- Bekijk alle uitvoeringen (2) PocketBook is een Zwitsers bedrijf dat al sinds 2007 e-readers maakt, waarbij de Verse het instapmodel is met 6"-scherm. Op deze pagina kijken we naar de Verse Pro, die eveneens een 6"-scherm heeft, maar dan met een hogere resolutie van 1072x1448 pixels, net als de andere vier e-readers in dit vergelijk. De Verse Pro is met een rode en een blauwe achterkant te krijgen, die een geribbelde textuur hebben. Hoewel die kleur het meest in het oog springt, zijn functioneel gezien de vier fysieke knoppen onderaan het scherm het belangrijkst. Waar de Kindle uiteraard samenwerkt met de Amazon-winkel, de Kobo met de Kobo-winkel en de Tolino met Libris, heeft de PocketBook ook een samenwerkingsverband en wel met Bruna. Dat blijkt alleen wat minder innig te zijn dan bij de andere e-readers. Als je de winkel opent, krijg je om te beginnen een 404-melding van bruna.nl. Daarop kun je inloggen via de ingebouwde browser, maar je e-reader is niet ingelogd bij je Bruna-account. Dat wil dus zeggen dat je nieuw aangeschafte boeken bij een synchronisatie niet naar je e-reader worden gepusht. Je kunt ze via de ingebouwde browser uiteraard wel downloaden uit je Bruna-account. Interface en mogelijkheden Als je aan de ene kant de Kindle, Kobo en Tolino hebt, die functioneel gezien vooral gericht zijn op het lezen van boeken, en aan de andere kant de Boox, die je kunt zien als een Android-tablet met e-inkscherm, dan zit de PocketBook ertussenin. De PocketBook draait net als alle e-readers een vorm van Android, maar hij heeft geen applicatiewinkel zoals de Boox. Tegelijk is er wel veel software voorgeïnstalleerd. Daaronder vallen bijvoorbeeld een rekenmachine en een RSS-reader, maar ook een muziekspeler en vier spelletjes, waaronder schaak en patience. Wat het lezen van boeken op de PocketBook fijn maakt, zijn de fysieke knoppen onder het scherm. De middelste twee gebruik je om de pagina om te slaan en die knoppen zijn ook wat boller dan de andere twee. Het fijne aan die knoppen is dat het bij e-readers vaak zo is dat een e-inkscherm niet zo snel reageert op een aanraking, waardoor je je gaat afvragen of de aanraking wel geregistreerd is. Met deze knoppen, die duidelijke feedback geven, heb je daar geen last van. Als je een boek aan het lezen bent, valt op dat je de keuze hebt uit meer dan twintig lettertypes. Je kunt de tekst ook in portretmodus lezen en de marges in drie standen instellen. Opvallend is dat er voor de regelafstand ook maar drie standen zijn en dat daar geen slider voor is, zoals bij de andere e-readers. Hardware De PocketBook is voorzien van een E Ink Carta 1200-scherm, met dezelfde resolutie van 1448x1072 pixels als de andere vijf e-readers. De hardware is ingepakt in een behuizing die IPX8-gecertificeerd is, wat wil zeggen dat je hem kunt onderdompelen in water. PocketBook vermeldt niet de precieze specificaties van de e-reader, behalve dat er een dualcoreprocessor op 1GHz in zit en 512MB werkgeheugen. Dat lijkt af en toe te weinig te zijn, want tijdens gebruik liep de e-reader sporadisch vast. Dat gebeurde niet bij het lezen van boeken, maar bijvoorbeeld bij het afspelen van muziek over bluetooth terwijl je tegelijk een notitie probeert te maken.

Tolino Shine 5

Conclusie