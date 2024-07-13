Door Jelle Stuip

Professioneel boekenwurm

Feedback • 13-07-2024 06:00 167

Leesgemak of tweaken

Vijf e-readers van zes inch

13-07-2024 • 06:00

167

Multipage-opmaak

Inleiding

Afhankelijk van wanneer je dit leest, komt je zomervakantie eraan, is hij in volle gang of zit hij er helaas alweer op. De vakantie is altijd een goed moment om een stapel boeken te verslinden en als tweaker doe je dat zo digitaal mogelijk: op een e-reader. Je mag natuurlijk zelf weten hoe je je boeken leest, maar mocht je dat digitaal willen doen, dan is het goed om te weten wat er te krijgen is en welke e-reader de beste is.

In dit artikel kijken we naar vijf e-readers met een schermdiagonaal van zes inch. Dat is bij alle fabrikanten de kleinste maat, dus hij past er altijd nog wel bij in een tas, koffer of binnenzak. Het is niet in alle gevallen ook het goedkoopste model. De PocketBook Verse Pro heeft bijvoorbeeld een goedkopere non-Pro-variant met een lagere schermresolutie. Om een mooie vergelijking te maken en omdat de meerprijs meestal gering is, hebben we gekozen voor vijf e-readers met dezelfde resolutie van 1448x1072 pixels, wat neerkomt op een scherpte van 300dpi.

e-readers

Amazon Kindle Boox Poke 5 Kobo Clara BW PocketBook Verse Pro Tolino Shine 5
Schermtype 'Amazon' E Ink Carta Plus E Ink Carta 1300 E Ink Carta E Ink Carta 1300
Resolutie 1448x1072 1448x1072 1448x1072 1448x1072 1448x1072
Frontlight Ja Ja Ja Ja Ja
Kleurtemperatuur frontlight aanpasbaar Nee Ja Ja Ja Ja
Diagonaal 6" 6" 6" 6" 6"
Opslag 16GB 32GB + microSD 16GB 16GB 16GB
Waterdichtheid gecertificeerd Nee Nee IPX8 IPX8 IPX8

Wat resolutie betreft zijn ze dus hetzelfde, maar er zijn wel wat verschillen in bijvoorbeeld de hoeveelheid opslag en misschien het meest in het oog springend: bij de Amazon Kindle kan de kleurtemperatuur niet worden ingesteld.

E-readers 2024 frontlightsE-readers 2024 frontlights

V.l.n.r: Boox, Kindle, Kobo, PocketBook, Tolino

De frontlight geeft normaal gesproken wit licht, waarin alle zichtbare kleuren vertegenwoordigd zijn. Het blauwe deel van dat zichtbare licht hindert de aanmaak van melatonine, wat tot gevolg kan hebben dat je minder goed in slaap valt. De een heeft meer last van dit effect dan de ander. Draai je het blauwe licht eruit, dan hou je 'warm' licht over, waardoor je melatonineaanmaak niet gehinderd zou moeten worden. Dat warme licht heeft geen vastgestelde kleurtemperatuur en bij de ene e-reader lijkt het wat meer op geel, terwijl het bij de andere eerder oranje is.

Amazon Kindle

Samengevat

De instap-Kindle is met een prijs van 110 euro een goedkope e-reader die bovendien prima samenwerkt met de Amazon-boekwinkel. Koop je epubs bij andere winkels, dan zul je wat moeite moeten doen om ze alsnog op je Kindle te krijgen. Het grootste nadeel aan de Kindle is dat je de kleurtemperatuur van de frontlight niet kunt instellen, waardoor hij altijd fel wit is. Ook kun je in Nederland geen boekenabonnement, of luisterboekenabonnement afsluiten.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Amazon Kindle (2022) Zwart

Prijs bij publicatie: € 110,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 149,63

Bekijk alle uitvoeringen (3)

Amazon maakt al sinds 2007 Kindle-e-readers en dit 6"-model, dat gewoon 'Kindle' heet, draait al sinds 2022 mee. Het is de elfde generatie, kost 110 euro en is daarmee de goedkoopste in deze vergelijking. Zoals de Kobo voor Kobo's eigen boekwinkel is gemaakt en de Tolino samenwerkt met Libris, is de Kindle gemaakt voor Amazons eigen e-books. Toch voelt het ecosysteem van Amazon nog wat geslotener aan dan dat van Kobo en Tolino. Bij die laatstgenoemde e-readers kun je bijvoorbeeld je eigen boeken in epub-formaat via USB zelf naar de e-reader kopiëren. De Kindle slikt niet zomaar epubs.

Er zijn twee manieren om je boek alsnog op de Kindle te krijgen. De eerste is om je boek te uploaden naar je Amazon-account, dat via 'send to Kindle' het boek converteert, waarna het automatisch op je met wifi verbonden Kindle verschijnt. Dit werkt voor veel bestandsformaten, maar niet voor stripboeken in cbz-formaat. Daarvoor kun je wel optie twee gebruiken. Dat is om met behulp van software als Calibre het boek te converteren naar het mobi-formaat, dat Kindles wel begrijpen. Het eigen bestandsformaat is dus niet onoverkomelijk, maar wel een klein hobbeltje dat Amazon opwerpt om je aan te sporen Amazons eigen boekwinkel te gebruiken.

Interface en mogelijkheden

De interface van de Kindle is de eenvoudigste van de vijf geteste e-readers. Dat kun je als een voordeel en als een nadeel zien. Het onbetwiste voordeel is dat het bij de Kindle alleen om boeken draait. De bovenste helft van het startscherm wordt ingenomen door de boeken die je al in je bibliotheek hebt zitten en die je kunt beginnen te lezen. De onderste helft is gevuld met boeken die je aan zou kunnen schaffen bij Amazon. Wat instellingen betreft kun je het frontlight feller en zachter zetten, en schakelen naar een donkere modus. Je kunt woordenboeken downloaden en dan heb je het wel gehad wat de functionaliteit van de Kindle betreft.

Amazon Kindle 2022Amazon Kindle 2022Amazon Kindle 2022Amazon Kindle 2022

Het draait allemaal om boeken lezen en dat gaat prima op de Kindle. Er zijn genoeg opties om de regelafstand, marges en een van de tien lettertypes in te stellen. De Kindle biedt ook de optie om een boek in portretmodus te lezen. Het grootste nadeel aan de Kindle merk je als je 's avonds het frontlight inschakelt, want dat biedt niet de optie om de kleurtemperatuur aan te passen en daardoor zit je altijd naar 'blauwwit' licht te kijken. Duurdere Kindles hebben deze optie overigens wel.

De Kindle is officieel in Nederland te krijgen, maar de e-reader is eigenlijk het interessantst als je buiten Nederland woont, want dan heb je toegang tot diensten die je bij ons niet kunt krijgen. Onbeperkt lezen met Kindle Unlimited bijvoorbeeld, is in Nederland niet te krijgen. Audible, Amazons dienst voor luisterboeken is ook ontoegankelijk als je een Nederlands Amazon-account hebt. Een oplossing is een Amerikaans Amazon-account, maar daar wordt het boekenaanbod dan ook op afgestemd en dan zul je weinig Nederlandse boeken tegenkomen.

Zit je in het Amazon-ecosysteem, dan kun je, helemaal met een Amerikaans account, veel plezier hebben van de Kindle. De Amazon-boekwinkel is bovendien groot, helemaal als het om Engelstalige boeken gaat. Je kunt ook prima Nederlandstalige boeken kopen op Amazon, maar een abonnement is vooralsnog niet beschikbaar. Download je je boeken elders, dan is de Kindle niet echt een aanrader, want het alomtegenwoordige epub-formaat wordt niet zonder meer ondersteund.

  • Zwart
  • Blauw

Laagste prijzen voor: Amazon Kindle (2022) Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

Boox Poke 5

Samengevat

De Onyx Boox Poke 5 wordt verkocht als e-reader, maar is in feite een Android 11-draaiende tablet met een e-inkscherm. Dat heeft als voordeel dat hij heel veelzijdig is. Er zijn apps op voorgeïnstalleerd, maar je kunt ook apps sideloaden als je je e-reader voor meer zaken wil gebruiken. De Poke 5 heeft bovendien ruimte voor een microSD-kaart en heeft vlotte hardware. Wil je een e-book lezen, dan zul je dat in de meeste gevallen elders moeten aanschaffen, want de ingebouwde winkel heeft alleen rechtenvrije boeken. Het grootste nadeel is dat het besturingssysteem traag start. Dat kan tot wel veertig seconden duren.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Boox Poke 5 Zwart

Prijs bij publicatie: € 190,-

Bekijk product

De Onyx Boox Poke 5 is van de vijf e-readers de uitgebreidste, op hardware-, maar ook op softwaregebied. Hij heeft 2GB werkgeheugen en draait als enige een redelijk recente Android-versie (11), waardoor er veel aan te tweaken valt. Van buiten is het ook de kleinste e-reader, met de meeste opslag: 32GB. Als dat niet genoeg is, kun je er zelfs nog een microSD-kaartje in schuiven, dus wat kun je met al die opslag?

Interface en mogelijkheden

Wat opvalt als je de Boox inschakelt, is de opstarttijd. Die is een seconde of veertig en dat is echt lang. De Tolino en Kobo zijn met een druk op de knop gestart, de Kindle doet er een seconde of drie over, terwijl de PocketBook binnen vijf seconden operationeel is. De Boox heeft wel een stand-byfunctie, waarin hij binnen een seconde weer actief is. Standaard schakelt hij zichzelf na verloop van tijd echt uit, maar dat kun je eventueel aanpassen in het instellingenmenu.

Wat wordt er dan opgestart? Het is een door Boox gemodificeerde variant van Android 11, die je eerder op een tablet dan op een e-reader zou verwachten. De Kobo, Tolino en Kindle draaien uiteindelijk ook Android, maar daarbij is de software zodanig uitgekleed dat je er weinig mee kunt. Bij de Boox zijn diverse apps voorgeïnstalleerd, zoals een rekenmachine, een geluidsrecorder, een browser, een muziekspeler en een galerij om afbeeldingen mee te bekijken. In zwart-wit uiteraard. Er zit zelfs een AI-assistent op, die op basis van GPT-3 antwoorden kan geven.

Onyx Boox Poke 5Onyx Boox Poke 5Onyx Boox Poke 5
Onyx Boox Poke 5Onyx Boox Poke 5Onyx Boox Poke 5Onyx Boox Poke 5

Mocht je nog meer van je e-reader wensen, dan kun je de APP-Winkel in duiken, waarin een beperkt aantal apps staat. Het lijkt een appstore die Onyx zelf heeft gebouwd en waar het zelf een aantal apps in heeft gezet. Mocht je meer wensen hebben, dan kun je ook gewoon apk-bestanden op je e-reader zetten. Je kunt zelfs, geloof het of niet, enigszins Flappy Bird spelen op de Poke 5. Via een omweg in het menu kun je bovendien de Google Play Store activeren.

Daarvoor moet je wel de vernieuwingsmodus van het scherm aanpassen. Die is in vier snelheden in te stellen, waarbij in de langzaamste modus na iedere vier veranderingen van het scherm een volledige refresh plaatsvindt, terwijl op de snelste modus er helemaal geen volledige refreshes plaatsvinden. Dat heeft een lage beeldkwaliteit en beeldretentie tot gevolg. Ook dit is weer een voorbeeld van een instelling aan iets wat je op deze e-reader kunt tweaken, wat op de andere niet in deze mate mogelijk is.

Boeken lezen

Voor een e-reader zijn alle dingen die hierboven genoemd zijn, eigenlijk randzaken. Waar het uiteindelijk om gaat, is boeken lezen en dat is geen sterk punt van deze e-reader. Waar Amazon en Kobo grote e-bookwinkels achter zich hebben en Tolino in Nederland op het aanbod van Libris kan bogen, heeft de Boox geen eigen winkel. Er is wel een app waarin je e-books gratis kunt downloaden, maar het lijkt erop dat het auteursrecht van al die boeken verlopen is.

Tenzij je enkel Charles Dickens en Jane Austen wil lezen, zul je dus zelf boeken op je Boox moeten zetten. Als je de Play Store activeert, kun je daarvoor gebruikmaken van boekwinkels van allerlei derde partijen, wat de reader een stuk veelzijdiger maakt. Het is natuurlijk ook mogelijk om handmatig bestanden op de e-reader te zetten. Het goede nieuws is dat de e-reader veel bestandsformaten ondersteunt. Uit de doos zijn dat de meestgebruikte formaten, zoals fb2, mobi, epub, chm, pdf, djvu, cbr en cbz. Je kunt de boeken erop zetten via de USB-C-aansluiting, maar je kunt ook gebruikmaken van de clouddienst van Boox, waaruit je ze vervolgens kunt downloaden.

De boekleessoftware heeft de meeste instelmogelijkheden van de vijf geteste modellen. Behalve dingen als de lettergrootte en de regelafstand kun je letters ook vetter maken, de alinea-afstand veranderen en de marges links en rechts apart aanpassen. Ook hier kun je naar hartenlust de instellingen tweaken, totdat je helemaal tevreden bent.

Hardware

Volgens Onyx heeft de Boox een E Ink Carta Plus-scherm, wat een vrij vage omschrijving is, want dat paneel is op de website van fabrikant E Ink niet terug te vinden. Wat resolutie betreft is het scherm identiek aan dat van de andere e-readers in deze vergelijking en gezien het moment van uitbrengen zal het waarschijnlijk om een Carta 1200-paneel gaan. Wellicht slaat de Plus-benaming op Boox' eigen implementatie van de eerder genoemde vernieuwingsmodus, waardoor het scherm sneller kan verversen, ten koste van de weergave.

De Poke 5 heeft van de vijf ook de snelste processor en het meeste geheugen. Er zit een soc in met vier Qualcomm Kyro-cores, die op 2GHz werken en 2GB werkgeheugen. Dat is ook wel nodig, want de uitgebreide software maakt het mogelijk om apps te installeren, dus dan heb je wel de hardware nodig om ze te draaien. Een laatste opvallend verschil met de andere e-readers is de ondersteuning voor Wi-Fi 5. Dat is opvallend genoeg een unicum; de rest blijft op Wi-Fi 4 hangen.

Update 19-7: De distributeur van Onyx laat ons weten dat de Poke 5 via een omweg ook gebruik kan maken van de Google Play Store, waarmee je boekwinkels van derde partijen op het apparaat kunt zetten. Het artikel is hierop aangepast.

Kobo Clara BW

Samengevat

De Clara BW is Kobo's goedkoopste e-reader en dit apparaat doet gewoon wat het moet doen, maar ook weinig meer dan dat. Het Carta 1300-scherm zorgt ervoor dat je net wat vlotter pagina's kunt omslaan dan bij zijn voorganger. De IPX8-certificering bevestigt dat de e-reader waterdicht is. De integratie met Kobo's eigen boekwinkel is erg goed en beveelt lees- en audioboeken aan. Uiteraard heeft de e-reader een backlight waarvan de kleurtemperatuur in te stellen is.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Kobo Clara BW Zwart

Prijs bij publicatie: € 140,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 169,-

De Kobo Clara BW is de eenvoudigste e-reader die Kobo verkoopt. Het merk heeft ook een kleurenversie van deze e-reader, de Clara Colour, maar van de weergave van kleuren op het kleine 6"-scherm was ik niet onder de indruk. De BW is de opvolger van de Clara 2E en de twee lijken als twee druppels water op elkaar.

De uiterlijke verschillen zijn dat de Clara BW een fractie dikker is en dat het plastic van de behuizing een licht textuurtje heeft, terwijl de Clara 2E van glad plastic gemaakt is. De 2E is bovendien donkerblauw van kleur, terwijl de BW zwart is. Het grootste verschil tussen de twee e-readers is dat de nieuwe Clara BW een E Ink Carta 1300-scherm heeft, terwijl de Clara 2E met een Carta 1200-scherm is uitgerust, waarover zo meteen meer.

Interface en mogelijkheden

De Clara BW heeft een interface die heel herkenbaar Kobo is en die ook al jaren ongewijzigd lijkt te zijn. Op het Home-scherm staan de boeken die je aan het lezen bent, maar daar word je ook al aangemoedigd om nieuwe boeken aan te schaffen in Kobo's eigen boekwinkel. De integratie met die boekwinkel is erg goed. Als je ingelogd bent met je Kobo-account kun je via de e-reader boeken aanschaffen of een abonnement nemen. Kobo heeft ook een dienst voor luisterboeken en de Clara BW kan, net als zijn voorganger, audioboeken afspelen. Daarvoor moet je wel een koptelefoon via bluetooth aansluiten; een jackaansluiting is niet aanwezig.

Kobo Clara BWKobo Clara BW
Kobo Clara BWKobo Clara BWKobo Clara BW

Eerste foto: de Clara 2E (links) en de Clara BW

De software is verder erg beperkt, maar dat is misschien ook wel een sterk punt van de Kobo-e-reader. Onder het tabje 'Meer' zit bijvoorbeeld nog een webbrowser, waarin de meeste websites die je bezoekt, 'ontploffen'. Als je Tweakers wilt bezoeken, blijft hij al hangen op de cookiewall, die hij niet wil weergeven. De browser is van erg beperkt nut dus. Verder is er nog een schetsblok waarin je een tekeningetje kunt maken, vervolgens in svg-formaat kunt opslaan en dan heb je het wel gehad. De eenvoudige software is een pluspunt voor wie van overzicht houdt, maar als je meer van een e-reader verwacht, kun je beter naar de PocketBook of Boox kijken.

Hardware

Het Carta 1300-scherm in de Clara BW moet een 20 procent hoger contrast hebben dan het Carta 1200-scherm in de Clara 2E. Bovendien moet het nieuwe scherm 25 procent sneller verversen. Omdat de e-readers verder vrijwel hetzelfde zijn, kun je mooi een een-op-eenvergelijking maken. Voor het verschil in contrast heb ik de hulp van vier Tweakers-collega's ingeroepen, niet in de laatste plaats omdat ik het verschil tussen de e-readers niet echt zag. Een van de vier vond dat de BW een beter contrast had, terwijl drie van de vier het scherm van de oudere Clara 2E contrastrijker vonden ogen. Voor de beeldkwaliteit hoef je het, kortom, niet te doen.

De 25 procent snellere verversing is wel merkbaar als je de Clara 2E en de Clara BW met elkaar vergelijkt. Die laatste slaat de bladzijden van een boek veel vlotter om. Het maakt niet uit of je een gedeeltelijke of een volledige schermverversing doet, de BW is sneller. Dat verschil merk je eigenlijk alleen bij het bladeren door een boek. Bij het navigeren door de interface lijkt het erop dat het processortje of het flashgeheugen de bottleneck zijn, bijvoorbeeld bij het laden van de lijst met boeken die op de e-reader staan.

Laagste prijzen voor: Kobo Clara BW Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

PocketBook Verse Pro

Samengevat

PocketBook heeft een e-reader gemaakt met fysieke knoppen, wat bij het omslaan van pagina's fijner werkt dan een touchscreen. Uiteraard kun je ook het touchscreen gebruiken en daarmee door de uitgebreide interface navigeren. De e-reader is voorzien van extra software, waaronder een browser, een RSS-lezer en vier spelletjes. De integratie met de Bruna-boekwinkel is minimaal en af en toe overdondert de software het trage processortje en krappe werkgeheugen. Hou je het bij het lezen van boeken, dan zul je van dat laatste niet snel last hebben. Mooi pluspunt: hij is waterdicht.

Pluspunten

Minpunten

Getest

PocketBook Verse Pro Rood

Prijs bij publicatie: € 165,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 154,-

Bekijk alle uitvoeringen (2)

PocketBook is een Zwitsers bedrijf dat al sinds 2007 e-readers maakt, waarbij de Verse het instapmodel is met 6"-scherm. Op deze pagina kijken we naar de Verse Pro, die eveneens een 6"-scherm heeft, maar dan met een hogere resolutie van 1072x1448 pixels, net als de andere vier e-readers in dit vergelijk. De Verse Pro is met een rode en een blauwe achterkant te krijgen, die een geribbelde textuur hebben. Hoewel die kleur het meest in het oog springt, zijn functioneel gezien de vier fysieke knoppen onderaan het scherm het belangrijkst.

Waar de Kindle uiteraard samenwerkt met de Amazon-winkel, de Kobo met de Kobo-winkel en de Tolino met Libris, heeft de PocketBook ook een samenwerkingsverband en wel met Bruna. Dat blijkt alleen wat minder innig te zijn dan bij de andere e-readers. Als je de winkel opent, krijg je om te beginnen een 404-melding van bruna.nl. Daarop kun je inloggen via de ingebouwde browser, maar je e-reader is niet ingelogd bij je Bruna-account. Dat wil dus zeggen dat je nieuw aangeschafte boeken bij een synchronisatie niet naar je e-reader worden gepusht. Je kunt ze via de ingebouwde browser uiteraard wel downloaden uit je Bruna-account.

Interface en mogelijkheden

Als je aan de ene kant de Kindle, Kobo en Tolino hebt, die functioneel gezien vooral gericht zijn op het lezen van boeken, en aan de andere kant de Boox, die je kunt zien als een Android-tablet met e-inkscherm, dan zit de PocketBook ertussenin. De PocketBook draait net als alle e-readers een vorm van Android, maar hij heeft geen applicatiewinkel zoals de Boox. Tegelijk is er wel veel software voorgeïnstalleerd. Daaronder vallen bijvoorbeeld een rekenmachine en een RSS-reader, maar ook een muziekspeler en vier spelletjes, waaronder schaak en patience.

PocketBook Verse ProPocketBook Verse Pro
PocketBook Verse ProPocketBook Verse ProPocketBook Verse Pro

Wat het lezen van boeken op de PocketBook fijn maakt, zijn de fysieke knoppen onder het scherm. De middelste twee gebruik je om de pagina om te slaan en die knoppen zijn ook wat boller dan de andere twee. Het fijne aan die knoppen is dat het bij e-readers vaak zo is dat een e-inkscherm niet zo snel reageert op een aanraking, waardoor je je gaat afvragen of de aanraking wel geregistreerd is. Met deze knoppen, die duidelijke feedback geven, heb je daar geen last van.

Als je een boek aan het lezen bent, valt op dat je de keuze hebt uit meer dan twintig lettertypes. Je kunt de tekst ook in portretmodus lezen en de marges in drie standen instellen. Opvallend is dat er voor de regelafstand ook maar drie standen zijn en dat daar geen slider voor is, zoals bij de andere e-readers.

Hardware

De PocketBook is voorzien van een E Ink Carta 1200-scherm, met dezelfde resolutie van 1448x1072 pixels als de andere vijf e-readers. De hardware is ingepakt in een behuizing die IPX8-gecertificeerd is, wat wil zeggen dat je hem kunt onderdompelen in water. PocketBook vermeldt niet de precieze specificaties van de e-reader, behalve dat er een dualcoreprocessor op 1GHz in zit en 512MB werkgeheugen. Dat lijkt af en toe te weinig te zijn, want tijdens gebruik liep de e-reader sporadisch vast. Dat gebeurde niet bij het lezen van boeken, maar bijvoorbeeld bij het afspelen van muziek over bluetooth terwijl je tegelijk een notitie probeert te maken.

  • Blauw
  • Rood

Laagste prijzen voor: PocketBook Verse Pro Blauw
Winkel Beoordeling Prijs

Laagste prijzen voor: PocketBook Verse Pro Rood
Winkel Beoordeling Prijs

Tolino Shine 5

Samengevat

De Shine 5 is eigenlijk dezelfde e-reader als de Kobo Clara BW, maar dan zonder de ingebouwde Kobo- en met de Libris-boekwinkel aan boord. De verschillen met de Kobo zijn verder subtiel; de Tolino heeft een paar lettertypen minder voorgeïnstalleerd en dan heb je het wel gehad. Er is wel een opvallend verschil in de weergave van e-books, waarbij schuingedrukte letters niet als zodanig worden weergegeven, wat de Tolino Shine 4 wel goed doet. Het andere grote verschil met de Shine 4 is dat deze Shine 5 een Carta 1300-scherm heeft, wat je vooral merkt doordat hij pagina's sneller omslaat.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Tolino shine 5 Zwart

Prijs bij publicatie: € 130,-

Vergelijk prijzen Vanaf € 131,97

Als je de Tolino Shine vasthebt en van dichtbij bekijkt, valt je misschien op dat hij veel uiterlijke overeenkomsten met de Kobo Clara heeft. Heel veel. Dat komt doordat het in feite dezelfde e-reader is. Tolino maakt geen eigen hardware, maar gebruikt die van Kobo. Het Duitse bedrijf bouwt wel de software en integreert in Nederland de boekwinkel van Libris.

Koop je je boeken graag via Libris, dan heb je dus het meeste aan een Tolino. Iets om rekening mee te houden is dat niet alle Tolino's uit de doos de Nederlandse software draaien. Bestel je hem in een buitenlandse webshop, zoals wij deden, dan kan het zijn dat je Nederlands wel als taal kunt instellen, maar dat je vervolgens moet kiezen of je in Duitsland, Zwitersland of Oostenrijk woont. Op basis van de landkeuze wordt een bepaalde boekwinkel gekozen en in Duitsland kom je dan bijvoorbeeld bij Thalia uit. Wil je de Libris-winkel activeren op je Tolino, dan kun je een mailtje waarin je het serienummer vermeldt, naar de klantenservice van Libris sturen en op basis daarvan kunnen ze je e-reader omzetten naar de Nederlandse regio en de Libris-winkel. Bestel je je Tolino bij Libris zelf, dan draait hij uiteraard standaard op Nederlandse software.

Interface en mogelijkheden

De Tolino Shine 5 is wat hardware betreft gebaseerd op de Kobo Clara BW, maar de software lijkt er ook heel veel op. Dat is opvallend, want bij zijn voorganger Shine 4, die gebaseerd was op de Clara 2E, was dat nog niet zo. Toen had de interface een eigen smoel, hoewel er functioneel gezien nauwelijks verschil was met de Kobo. De Shine 4 had nog wel een knopje om een boek te lezen in landschapsmodus, wat ontbreekt op de Shine 5. Gelukkig is het heel makkelijk om het knopje op Kobo- en Tolino-e-readers zichtbaar te maken door de onderstaande regels toe te voegen aan .kobo\Kobo\Kobo ereader.conf. Deze toevoeging werkte zonder problemen op onze Shine 5, maar resulteerde bij de Kobo Clara BW op een niet-reagerend touchscreen, wat alleen door een fabrieksreset op te lossen was. Proberen op eigen risico dus.

[DeveloperSettings]
ForceAllowLandscape=true

Op het beginscherm van de Shine 5 zie je bovenin, net als bij de Kobo, de boeken die je aan het lezen bent, terwijl onderin aanbevelingen uit de winkel staan. De verschillen zijn subtiel. Het batterijtje, boven in het scherm staat rechtop bij de Tolino, terwijl het horizontaal ligt bij de Kobo. De interface van de Tolino heeft schreefloze letters, terwijl de Kobo letters met schreven gebruikt, wat er wel weer 'boekachtig' uitziet.

De integratie van de Libris-boekwinkel in de interface is minder mooi dan die met de Kobo-winkel op de Kobo Clara. Als je naar 'Ontdek' navigeert, wordt de Libris-website geladen, waar je boeken kunt aanschaffen, en die webpagina werkt wat priegelig op het Tolino-scherm. Doe je je aankopen op een ander apparaat, dan wordt het boek aan je Libris-account gekoppeld en komt het bij het synchroniseren automatisch op je Tolino terecht.

Tolino Shine 5Tolino Shine 5
Tolino Shine 5Tolino Shine 5Tolino Shine 5

Bovenste rij: de Tolino Shine 4 (steeds links op de foto) en de Shine 5

De Tolino Shine 5 heeft iets minder functies dan de Kobo als je in het hoofdmenu op 'meer' drukt. Er is geen ondersteuning voor Pocket, de dienst waarmee je artikelen van het web kunt bewaren. Daarnaast houdt de Tolino je leesactiviteit niet bij. Een webbrowser zit er wel op, onder de bètafuncties, maar daarvan moet je, zoals bij al deze e-readers niet te veel verwachten.

Hardware

De software van de Shine 5 is dus iets anders dan die van de Shine 4 en er is ook een hardwarematig verschil. Zoals verwacht is het verschil net als bij de Kobo-evenknie de schermkeuze. De Shine 5 heeft een E Ink Carta 1300-scherm, terwijl de Shine 4 een Carta 1200-scherm heeft. De resolutie is hetzelfde gebleven en net als bij de Kobo Clara is het verschil tussen het oude en nieuwe scherm nauwelijks te zien. Het omslaan van pagina's gaat op de Shine 5 echter wel merkbaar vlotter dan op de Shine 4.

Een ander opvallend verschil is dat de weergave van boeken op de Shine 5 anders is dan op de Shine 4, ook al open je hetzelfde, bij Libris aangeschafte boek. Schuingedrukte letters worden niet als zodanig weergegeven, terwijl dat op de Shine 4, maar ook op bijvoorbeeld de Kobo Clara BW wel het geval is.

Laagste prijzen voor: Tolino shine 5 Zwart
Winkel Beoordeling Prijs

Conclusie

De vijf e-readers in dit artikel hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen, maar als je je op dit moment afvraagt welk van de vijf je moet kopen, bedenk dan waar je de e-reader voor wilt gebruiken. Moet hij 'gewoon werken', omdat je er boeken op wilt lezen en verder niets, dan kom je uit bij de Kindle, Kobo of Tolino. Wil je meer functionaliteit, dan is er de PocketBook en als je zelfs apps wilt installeren, is er de Boox.

In de categorie 'gewoon boeken lezen' is de eerste de Kindle. Daarmee kun je met een abonnement ook onbeperkt lezen en naar boeken luisteren, maar niet in Nederland. Het lees- en luisterabonnement kun je niet met Nederlandse accounts afsluiten. Wat ook vervelend kan zijn, is het hobbeltje dat Amazon heeft ingebouwd als je epub-bestanden op je Kindle wil lezen. Een andere tegenvaller is dat de temperatuur van de frontlight niet is aan te passen. Wil je dat wel, dan zul je een duurder model moeten kopen. De Kindle is daarom vooral interessant voor wie in het Amazon-ecosysteem zit en op die site regelmatig een boek aanschaft.

Aan de andere kant van het spectrum zit de Onyx Boox Poke 5. Dit is de 'tweakbaarste' e-reader, die Android draait, microSD slikt en de mogelijkheid heeft om apps te sideloaden, en waarop je heel veel zelf kunt configureren. Het enige wat ontbreekt, is een ingebouwde boekwinkel met recente titels, al biedt de e-reader via een omweg langs de Play Store wel toegang tot veel verschillende winkels. Wil je gewoon 'boeken lezen', dan kun je beter verder kijken dan de Boox. Vind je het niet erg om wat meer uit te geven, de Boox is immers de duurste, dan biedt de Boox de meeste functionaliteit.

De PocketBook heeft niet zo intimiderend veel instelmogelijkheden als de Boox, maar biedt softwarematig toch wat meer dan de andere e-readers, waaronder een RSS-reader en vier spelletjes. Uniek zijn de fysieke knoppen, zodat je zeker weet dat je een pagina hebt omgeslagen, ook als het e-inkscherm even niet snel reageert. De PocketBook werkt samen met de Bruna-webwinkel, maar die samenwerking is minder innig dan bij Amazon, Kobo en Tolino. Gekochte boeken worden bijvoorbeeld niet automatisch gesynchroniseerd. Hij is wel waterdicht, dus veilig naast het zwembad te gebruiken.

Voor het Nederlandstalige publiek dat zo eenvoudig mogelijk een boek wil aanschaffen en lezen, is een e-reader van Kobo of Tolino de beste keuze. Hardwarematig verschillen ze niet, maar deze twee zijn in tegenstelling tot de andere drie van het nieuwe Carta 1300-scherm voorzien, wat met name te merken is aan de snelheid waarmee je een bladzij omslaat. De Tolino werkt samen met de Libris-boekwinkels, terwijl de Kobo met de eigen Kobo-winkel en bol.com samenwerkt. Bij de Kobo kun je ook een abonnement op onbeperkte consumptie van e-books en/of luisterboeken afsluiten, al is het goed om te vermelden dat die abonnementen niet de hele catalogus omvatten.

Meer gemak of meer zelf aan de e-reader kunnen tweaken, dat zijn de uiteinden van het continuüm van keuze waarop deze vijf e-readers liggen. Dat betekent ook dat er deze zomer voor ieder wat wils is.

Multipage-opmaak

Lees meer

PocketBook Verse Pro

vanaf € 154,-

Alles over dit product

Amazon Kindle (2022)

vanaf € 149,63

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Beste compacte e-reader

28 jun 2025

Beste compacte e-reader

E-reader Best Buy Guide

39
Een kleurenscherm is niet altijd beter

22 mei 2024 | met video

Een kleurenscherm is niet altijd beter

Kobo Clara Colour Review

112
Kobo Clara BW Zwart Review Productreview door xs4me 3
+2 4 van 5 sterren
Boox Poke 5 Zwart Review Productreview door Juanluca 1
+2 4 van 5 sterren
Boox Poke 5

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Kobo Clara BW

vanaf € 169,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Tolino Shine 5

vanaf € 131,97

Alles over dit product

Welk digitaal notitieblok is het beste?

1 nov 2023 | met video

Welk digitaal notitieblok is het beste?

Lenovo vs. reMarkable vs. Kobo Round-up

168
Kobo Elipsa Review

29 sep 2021

Kobo Elipsa Review

Grote e-reader met schrijfaspiraties

88
BOOX kondigt compacte Palma 2-e-reader aan met vingerafdrukscanner en Android 13
BOOX kondigt compacte Palma 2-e-reader aan met vingerafdrukscanner en Android 13 Nieuws van 23 oktober 2024
Amazon introduceert nieuwe Kindle-serie, waaronder kleurenversie
Amazon introduceert nieuwe Kindle-serie, waaronder kleurenversie Nieuws van 16 oktober 2024
BOOX brengt update voor e-readers uit met nieuwe UI, screenmirroring en darkmode
BOOX brengt update voor e-readers uit met nieuwe UI, screenmirroring en darkmode Nieuws van 15 juli 2024
Meer producten en artikelen
E-readers Amazon Boox Kobo PocketBook Tolino Kindle

Reacties (167)

-Moderatie-faq
167
166
122
10
0
40
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Juanluca 13 juli 2024 06:58
Bij de Boox mist het grote voordeel: je kunt de online Bibliotheek app installeren en zo met je abonnement e-books en luisterboeken lenen. Die kan je dan direct op de Poke5 downloaden en lezen vanuit de online Bibliotheek app. Geen gedoe met Adobe Digital editions en dat is echt veel gemak.

Alleen snap ik niet waar het punt 'snelle hardware' vandaan komt, want de online Bibliotheek app is al erg zwaar voor de Poke5...
thomas_n @Juanluca13 juli 2024 08:14
Bij de Boox mist het grote voordeel: je kunt de online Bibliotheek app installeren en zo met je abonnement e-books en luisterboeken lenen.
Is die bibliotheek-app eenvoudig te downloaden als je geen gebruik wilt maken van Google-diensten zoals de Playstore?

[Reactie gewijzigd door thomas_n op 22 juli 2024 13:19]

MadJo80 @thomas_n13 juli 2024 10:01
Ja dat kan, hier zijn de .apk-bestanden te downloaden:
https://apkpure.com/developer/Koninklijke%20Bibliotheek
Felicia @thomas_n13 juli 2024 11:40
Je kan de aurora store app gebruiken, die leest wel de Play store uit maar je hebt geen account nodig. Het ligt dan wel aan de app of ze werken op een device waar geen play services o.i.d. op zit, wat bij de meeste apps die ik gebruik geen probleem is.

Achtergrond, ik heb een Hisense A5 eink telefoon die geen google play services heeft en het ook actief blokkeert. De Aurora store geeft wel toegang tot betrouwbare apps zonder de echte Google store app.
Juanluca @thomas_n13 juli 2024 08:26
Sorry, dat weet ik niet, ik heb de app via Google Play geïnstalleerd.
Llopigat @Juanluca13 juli 2024 07:58
Oh ja dat met die adobe digital extensions heb ik wel eens op de kobo van mijn moeder geinstalleerd. Maar dat was echt ongelofelijk hondsmoeilijk om aan de praat te krijgen, en dan ook nog eens een 70+ jarige uit te leggen hoe ze dat allemaal voor elkaar moet krijgen om digitaal boeken te lenen en er op te zetten... Echt totaal onmogelijk.

Ik wist niet dat er ook makkelijke opties waren. Ik dacht eigenlijk dat het gewoon een ontmoedigingsbeleid was van de uitgevers om het zo moeilijk mogelijk te maken om digitaal te lenen. Dit was ook nog eens tijdens de pandemie toen de bibiliotheken echt maandenlang dicht waren dus dat was echt drama.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:19]

maevian @Llopigat13 juli 2024 08:41
Ja, is makkelijker om gewoon de drm te strippen met calibre.
Deux @maevian13 juli 2024 08:49
Is al een tijdje niet meer mogelijk in Calibre, de DRM is ook een probleem, ik heb al jaren een Kindle en in samenwerking met calibre was het makkelijk. Kocht boeken op Bol, Amazon maakte niet uit ik importeerde ze in Calibre en die zette ze om mobi. De laatste tijd moet ik wel wat kunstgrepen uithalen om ze in calibre te krijgen. Dus Bol is geen winkel meer voor mij. Door zulk gedrag van de boekverkopers zie ik de toekomst van de ebook slecht in. Vroeger kocht ik boeken en leende dit al eens uit aan vrienden nu lijken ze dit te willen beperken. Nu kan je niets meer kopen, je mag het enkel eens gebruiken, dan zal ik wel naar de bib gaan.
maevian @Deux13 juli 2024 10:06
Jawel hoor, gewoon een kwestie van de juist plug-in te installeren.
Gisteren nog boeken van de bib op mijn kindle gezet.

Kan wel zijn dat je nog de oude plug-in DeDRM gebruikt.
Die is niet langer maintained.
De plug-in NoDRM werkt zonder problemen met bol.com

[Reactie gewijzigd door maevian op 22 juli 2024 13:19]

emeralda @maevian13 juli 2024 12:12
Het is jammer dat de bibliotheek gedwongen wordt door de publishers om die vervelende DRM te gebruiken.

Het werkt niet eens- zoals gezegd is het met Calibre binnen 10 seconden gestript en omgezet naar een file type die je Kindle kunt lezen.
Alleen voor Adobe is het mooi! Die zal er goed aan verdienen.
Mesmer_ @Deux13 juli 2024 09:29
Hier werkt het strippen van de drm anders nog steeds prima in calibre. Ik doe dit om de bij bol gekochte boeken op te slaan en met mijn vriendin uit te wisselen, en andersom.
Sowieso vind ik het kopen bij bol enorm makkelijk. Je koopt een ebook, synchroniseert je ereader en het boek staat er op. Makkelijker kan niet.
Deux @Mesmer_15 juli 2024 08:53
Ik zal het eens terug proberen, kreeg zelfs een melding in Calibre dat het niet meer ging. Gebruikte wel dan Epubor. Bedankt voor het melden.
RogerSch @Llopigat13 juli 2024 10:17
Ook mijn vrouw vond het erg omslachtig om met Adobe de boeken te converteren voir haar Kobo reader.
Toen ze mijn Book note 3c zag dat je daar gewoon vanuit de playstore de bibliotheek kon installeren en meteen de bieb boeken kon lezen was ze om. Ze heeft nu de Book Go Color 7.

Met een kleuren Boox kun je ook nog makkelijk de digitale krant lezen (wij hebben de NRC app).
J_van_Ekris @Juanluca13 juli 2024 08:00
Bij de Boox mist het grote voordeel: je kunt de online Bibliotheek app installeren en zo met je abonnement e-books en luisterboeken lenen. Die kan je dan direct op de Poke5 downloaden en lezen vanuit de online Bibliotheek app. Geen gedoe met Adobe Digital editions en dat is echt veel gemak.
Ik heb zelf de Boox Note, en daar heb ik gewoon de Google App strore op geactiveerd. Zo heb ik de Kindle app daarop geinstalleerd staan.
wisselwerking @Juanluca13 juli 2024 11:44
Dat gedoe met Adobe Digital editions valt wel mee hoor. Ik leen zeer frequent boeken van de bibliotheek en de boeken op mijn Kobo zetten is een fluitje van een cent.
streamnl @Juanluca13 juli 2024 12:15
Tju…
Ik was bijna om toen ik las dat je direct boeken kan lezen vanuit de bibliotheek app. Werkt het ook goed icm een ebook kopen via Bol.com?

Maar als de SOC eigenlijk te zwak is…
Ik las 1 review hier op Tweakers (van @Juanluca , hier) dat het omslaan van de bladzijde eigenlijk al te lang duurt.
Ook twijfel ik over de updates en over hoe de ondersteuning is over enkele jaren.

Voor de rest lijkt het me een ideaal vervanger voor de Kobo Glo HD
Panos @Juanluca13 juli 2024 19:15
Dat is omdat de online bieb app minder geoptimaliseerd is voor e-ink dan zeg neoreader. Third party apps op e-ink zijn sws matig.
the_stickie @Juanluca14 juli 2024 00:02
Dat is in elk geval ook zo, waar ik woon, in BE. Je kan kiezen voor een lastige workaround via pc and Adobe DRM of een Android app, dewelke dus op amper e-readers werkt.

Met een Android based e-ink display apparaatje kan je tenminste door de bib snuisteren en aan het lezen gaan op een ergonomisch en aangenaam display; ideaal dus, ook voor mijn kids...
Spuugvuur 13 juli 2024 07:45
Ik zou wel wat willen aanvullen op deze review:
Ik gebruik al jaren een kobo. Ik ervaar het als erg gemakkelijk om bijvoorbeeld via Calibre een boek over te zetten. Ook een boek kopen op bol.com is gemakkelijk en het staat snel op je ereader door te synchroniseren.

Ik heb nog geen ervaring met Boox, maar het kunnen gebruiken van de Online Bibliotheek is een flink voordeel, want dat is met adobeDRM echt niet makkelijk. Ik moet altijd naar mijn pc om zo'n boek op mijn Kobo te zetten. Daarnaast heeft Kobo ook een app die je kan installeren, Kindle ook wel lijkt me? Dan heb je dus alle ecosystemen in één apparaat. Een grote pre als je veel leest. Prijzen verschillen nog wel eens per platform dus je kan er je voordeel mee doen, als je regelmatig boeken koopt zou je daarmee zomaar wat prijsverschil kunnen goedmaken.

[Reactie gewijzigd door Spuugvuur op 22 juli 2024 13:19]

Edsger @Spuugvuur13 juli 2024 10:28
Ik heb mijn kobo als apparaat geregistreerd (moest wel goed zoeken hoe dat moest, want de Adobe applicatie is allesbehalve intuïtief). Dit zou moeten voorkomen dat ik bij volgende boeken steeds de pc applicatie weer nodig heb.
Spuugvuur @Edsger13 juli 2024 10:54
Ik weet niet hoe je het dan voor elkaar hebt gekregen, maar ik heb elke keer de pc nodig met het programma. Waardeloos programma ook :+
swhnld
@Spuugvuur13 juli 2024 10:04
Klopt Kindle heeft ook een app.
JR1966 @Spuugvuur13 juli 2024 11:05
Ik lees inderdaad over het gemis van een bibliotheek maar volgens mij is het aardige van die Boox op Android dat je daar gewoon de Kobo Android app op kunt zetten. (Ik ga er even vanuit dat je ook een Kobo Account kunt activeren zonder Kobo e-reader).

Om die reden kijk ik zelf met een schuin oog naar de boox note air 3 c. Dit als potentiële vervanger van m'n Kobo Aura One. Die Note Air is overigens een heel ander beest met een heel andere prijs.
Spuugvuur @JR196613 juli 2024 20:43
Prachtig apparaat denk ik, ik wil hem als notetaking device ipv mijn Samsung Tab voor het werk. Minder afleiding en fijner schrijven. Maar nog even kijken wanneer ik de knop ga doorhakken :+
lowfi @Spuugvuur13 juli 2024 14:28
Volgens mij is het nadeel van de Boox dat je android apps installeert. Bv de kobo maar ook kindle app etc is niet gemaakt voor een e-ink display maar gewoon een scherm met hogere refresh. daardoor voelt het allemaal erg stroperig aan.

Zelf heb ik ook een kobo. Lezen is prettig alleen voor de rest is het allemaal ruk. Dingen selecteren in de UI is frustrerend bv.
musicfreak @Spuugvuur14 juli 2024 17:09
Die Boox apparaten zijn erg tof maar mocht je bibliotheekboeken willen lenen/lezen zonder je reader eerst aan de computer te hoeven koppelen dan zijn de e-readers van Pocketbook ook een alternatief. Deze hebben nl. de Adobe DRM software op het apparaat zelf staan, dat maakt het een stuk makkelijker. Zie hier voor meer info, in plaats van Dropbox kan je ook gebruik maken van Pocketbook cloud.
nocalimero @musicfreak18 juli 2024 17:01
Werken de luisterboeken van de Online Bibliotheek ook op een Pocketbook? Dat zou wel een pre zijn.
musicfreak @nocalimero18 juli 2024 22:06
Ik heb het even uitgeprobeerd (gebruik dat nooit) maar helaas, luisterboeken kan je alleen via de site en app van de Online bibliotheek beluisteren... Zie https://www.onlinebibliot...ervice/luisterboeken.html
nocalimero @musicfreak19 juli 2024 14:57
Jammer, maar dank voor je antwoord.
_/-\o_
Pfeezer 13 juli 2024 10:06
Doe hier al 9 jaar met m’n kobo glo HD. Kostte destijds vaak amper 80€. Ding is in die tijd na wat software updates enkel maar stabieler en sneller geworden. Batterij gaat ook nog steeds enorm lang mee. De specs kunnen ook nog steeds goed mee met de huidige generatie zie ik. Al zal de wit waarde en backlighting wel een flink verschil zijn waarschijnlijk. Fijne aan deze versies was dat je ze makkelijk kan upgrade aangezien het intern geheugen gewoon een micro sd’tje was (in een adaptersleuf).

Nog een handige tip voor de kobo / kindle gebruikers op vakantie. Via https://send.djazz.se/ stuur je makkelijk boeken naar je toestel via de webbrowser. Handig als je even wat EPUB’s van je iphone wil sturen die je niet via de store hebt gekocht.
Evanesco @Pfeezer13 juli 2024 16:36
Hier bezitter van de Kobo Clara 2E, die link is inderdaad super handig om zonder kabel vanaf je telefoon epubs naar je Kobo te sturen!
Spockz @Pfeezer13 juli 2024 17:10
Voor kindle eigenaren, dat gaat ook gewoon direct via Amazon zelf: https://www.amazon.com/gp/sendtokindle/email. Werkt met EPUB.
no_way_today 13 juli 2024 12:28
Blijf het zeggen uit eigen ervaring: 3 kobos in 3 jaar stuk. Bevroren schermen, vastlopers…
nu al 4 jaar een pocketbook waar nog niks geks mee gebeurd is.
crazyboy01 @no_way_today13 juli 2024 18:50
Geen idee wat de Kobo kwaliteit van de laatste jaren is, maar ik gebruik een Kobo Glo uit 2012 en die draait nog als toen die nieuw was...
roffeltjes @crazyboy0113 juli 2024 19:51
Wat hij beschrijft is een of meerdere boeken in de library met formatting errors (ja, ook gekochte boeken hebben soms errors). Kobos gaan daarvan in mijn ervaring enorm van over de zeik,

Daarom lopen de ervaringen zo enorm uiteen, ook omdat er een groep denkt dat het apparaat hardwarematig "stuk" is terwijl het komt door hun library, waardoor vervangen van de Kobo in de kortste keren weer tot vastloper leidt.
Spuugvuur @roffeltjes13 juli 2024 20:41
Hier moet ik me bij aansluiten, sommige epubs laten Kobo helemaal over de richel gaan. Errorhandling lijkt niet helemaal lekker te zijn.

Ik lees nu eigenlijk alleen nog maar boeken vanuit Kobo store en heb geen problemen meer.
AgentCalavera @Spuugvuur15 juli 2024 16:29
Nou, bij mij gaat mijn Kobo Aura HD ook wel eens van slag van boeken uit de Kobo store.

Verder ben ik wel benieuwd hoeveel fijner deze apparaten nou werken dan mijn inmiddels 10 jaar oude e-reader. Als ik het zo lees Heeft bijvoorbeeld deze Kobo Clara BW geen features die de Aura HD niet heeft, behalve de hogere IP-klasse en een beter scherm. Maar geen echt nieuwe functies en nog steeds traag.
Commendatore @roffeltjes14 juli 2024 01:34
‘Het komt door hun library’ vind ik ook wel wat kort door de bocht. De software hoort daar gewoon mee om te kunnen gaan.
roffeltjes @Commendatore14 juli 2024 09:37
Daar ben ik het mee eens, begrijp me niet verkeerd, maar ruilen voor een andere Kobo heeft dus geen zin.

Daarom zien we dus mensen die nooit issues hebben en mensen die maar blijven ruilen en gefrustreerd opgeven (niet vreemd)
Freejevader @no_way_today16 juli 2024 06:26
Dat is wel apart. Mijn vriendin heeft haar vorige Kobo acht jaar gebruikt en ik heb mijn Kobo Libra 2 ook al weer twee jaartjes. Heb je het niet kunnen fixen, die vastlopers? Misschien dat je een backup teurg kon zetten oid? Gelukkig doet je Pocketbook het wel goed op het moment.
shadylog 13 juli 2024 13:16
Voor de echte tweakers belangrijk.
De kobo's zijn allemaal compatible met "koreader" dat is extra software dat alomvattend is om boeken te lezen. De software is zeer uitgebreid en heeft ook calibre ondersteuning. Verder kan je gewoon via OTA updaten en heb je geen last van compatibiliteitsproblemen. Ik lees al jaren met koreader op een Kobo libra 2 en het is heerlijk. Ik ben het dan ook niet echt eens met de stelling dat de software mogelijkheden op Kobo zo goed zijn. Het is juist erg makkelijk om extra software er op te zetten!
roffeltjes @shadylog13 juli 2024 19:57
Ik moet toegeven dat ik niet 1-2-3 zie welke beperking ik heb met Calibre en een Kobo met het standaard OS. Overigens is met Calibre elke ereader keuzevrij, maakt daarmee eigenlijk niks meer uit waar je wat koopt.
shadylog @roffeltjes14 juli 2024 10:39
Oh integreren de ereaders met remote calibre? Zoals ik het bedoel kan je vanuit de software de boeken syncen zonder fysiek kabeltje etc..
roffeltjes @shadylog14 juli 2024 10:42
Geen flauw idee...

Ja het kan ook met de standaard software, maar koreader gaat beter met name als je meerdere devices gebruikt (progress tracking). Aldus het Internet (zelf nul ervaring mee)

Ik sync meteen alle 4 de ereaders van de familie net een kabeltje, paar minuten werk. Om maar aan te geven, een library van 2gb loopt al snel in de 1000+ boeken. Dat sync je in twee keer met je ogen knipperen en dan heb je 10.000 uur leesvoer.

Om daarvoor een server in de lucht te slingeren vind ik (persoonlijk!) het schieten van een kanon op een mug omdat wij allemaal onze eigen ereader hebben (geenultidevice gebruik).

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 13:19]

Fabfabfab 14 juli 2024 07:47
Ik heb al jaren een Kobo met dual boot, misschien fijn om hiervan ook de mogelijkheden eens te onderzoeken

Booten kan in Kobo modus (boeken lezen dus) of in XCsoar (paragliden)
Er bestaan dedicated devices als vliegcomputer maar die zijn duur en hebben meestal een minder goed leesbaar, standaard scherm (outdoor, zon, ...). Meestal zijn die devices wel robuuster

De eerste Kobo die ik had zat in een 3d geprinte behuizing met een extra batterij en een gps en vario (hoge precisie luchtdruk) sensor. Daarmee kon ik meer dan een week elke dag een paar uur in de lucht hangen en af en toe een boek lezen

De Kobo die ik nu heb, heeft geen extra batterij, enkel gps en vario. De module plakt er op de voorkant op en is met 3 draadjes op het moederbord aangesloten
Bertje3000 13 juli 2024 19:55
Dat blauw licht op welke manier dan ook zou zorgen voor slechter slapen is niet meer dan een marketingtruc van mensen die er als slangenolie speciale brilletjes voor verkopen. Sjamadriaan heeft dat voor ons uitgezocht. Feitelijk dus onjuiste informatie. Los van of je voorkeur al dan niet uitgaat naar koud of warm licht natuurlijk.
roffeltjes @Bertje300014 juli 2024 09:53
Het zal best, maar ik merk het verschil in het gevoel op de ogen direct. Een ereader is echt veel fijner. Zo is lezen voor het slapen gaan totaal geen issue, dat heb ik wel met tablet of telefoon.
Bertje3000 @roffeltjes14 juli 2024 13:26
Dat is prima, zoals ik zeg daar kan je voorkeur naar uitgaan. In het artikel wordt echt gesteld dat het de melatonine-aanmaak verstoort en dat is in principe medische desinfo.
[Roland] 13 juli 2024 06:42
10 jaar met mijn eerste Sony e-reader gedaan. Fantastisch apparaat maar was gewoon versleten. Daarna overgstapt naar Kobo. Beide binnen een jaar kapot. Verschillende types maar bij beide de aansluiting naar het scherm.

Ik wilde nooit Kindle vanwege het gesloten systeem maar aangezien ik geen Kobo meer wilde toch over gestapt. Ik ben er blij mee.

In de text wordt als nadeel aangegeven dat je niet zomaar boeken naar het apparaat kan kopiëren. Het alternatief werkt echt veel beter. Je vindt ergens een ebook, die mail.je naar je Amazon account email adres (die je kunt aanpassen naar iets wat je kunt onthouden) en de eerst volgende keer dat je Kindle online staat het boek in je library. Geen kabels meer nodig en boeken aangeschaft via je mobiel kun je dus ook zo makkelijk op je Kindle krijgen.

(Wellicht kan dit tegenwoordig met Kobo ook)
thunder7 @[Roland]13 juli 2024 07:30
Ik zou met zoiets altijd bang zijn wat er gebeurt als Amazon vind dat je boek niet door de beugel kan, komt er dan een email 'je voldoet niet aan de voorwaarden, account geblokkeerd.'

Bijvoorbeeld omdat je een schrijfster op Patreon ondersteunt en in ruil daarvoor hoofdstukken gemaild krijgt. Maak je daar zelf een epub van, dan lijkt die op een gegeven moment qua inhoud natuurlijk op een epub die Amazon verkoopt....
ABD @thunder713 juli 2024 07:50
Je hoeft als Kindle bezitter niet in het Kindle ecosysteem te zitten, het is niet noodzakelijk je aan te melden. Je zou bv Calibre kunnen installeren, dan kan je zonder account boeken op je Kindle laden. Epub kun je niet op je Kindle zetten, Calibre zet het epub bestand eerst om. Dit duurt gelukkig maar heel even. Als je dan ook nog je e-book bibliotheek op een NAS of server zet, dan heb je je eigen 'ecosysteem'

Een kleine off-topic tip. Over 3 dagen zijn de Prime dagen, zo heb ik mijn e-reader gekocht voor een spotprijs 2 jaar geleden. Erg tevreden over.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 13:19]

[Roland] @ABD13 juli 2024 09:35
Epub kun je dus naar je Amazon account mailen. Je zit niet vast aan Amazon of dat je calibre nodig hebt. Minder legale boeken kunnen dus ook makkelijk naar je Kindle.

[Reactie gewijzigd door [Roland] op 22 juli 2024 13:19]

ggroen1 @ABD13 juli 2024 10:26
Daar wacht ik een beetje op, de Prime dagen, zoek een alternatief naast de Kobo waarvan de usb niet zo goed meer werkt. Ik hoop op een goede korting.
Llopigat @thunder713 juli 2024 08:04
Ik zou met zoiets altijd bang zijn wat er gebeurt als Amazon vind dat je boek niet door de beugel kan, komt er dan een email 'je voldoet niet aan de voorwaarden, account geblokkeerd.'
Dat heb ik nooit gehad, maar die kans is er wel ja. Wel een goed punt ja om mijn bibliotheek te exporteren en DRM-vrij te maken.

Maar eerlijk gezegd, als dat me zou overkomen zou ik voorgoed klaar zijn met legaal kopen en voortaan alles downloaden. Graag of niet hoor.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:19]

swhnld
@thunder713 juli 2024 10:14
Alles kan, maar bedenk dat je bij bol.com gekochte epub in Kindle formaat ook al bij Amazon verkocht wordt, en dat gaat goed.

Enige risico op content filtering zou zijn bij piraterij boeken waarbij op de hash gecontroleerd wordt bij cloud synchronisatie. En zelfs dat zou te voorkomen zijn door lokaal via een kabeltje te syncen met de computer. Je hoeft geen cloud te gebruiken.
Llopigat @[Roland]13 juli 2024 06:58
Ja ik ben ook blij met het Kindle ecosysteem. Ik gebruik met name Kindle omdat toen ik begon je gewoon niks anders kon krijgen. Toen werden ze zelfs nog direct vanuit de VS geleverd. In Europa was er verder niks.

En dan heb je al gauw een beetje bibliotheek opgebouwd. Zeker omdat ik toch alleen Engels en Spaans lees. Ik vind het wel fijn dat hij inderdaad zelfs gedownloade boeken gewoon synchroniseert al vraag ik me af of dat geen problemen op kan leveren door die op die manier 'aan te melden'. Maar de meeste boeken heb ik toch legaal. De enigen die ik download zijn de boeken die ze hier niet willen verkopen.

Het is wel vervelend dat epub niet direct ondersteund wordt. Vroeger moest je ze met een trucje omzetten (hernoemen naar png en dan naar je Kindle adres mailen), nu kan het gewoon als epub maar het blijft een conversie en die is niet altijd perfect. Bovendien zit er een grootte limiet aan de converter. Gewoon direct epubs kunnen openen zou veel beter zijn. Dat vind ik wel een zwakte aan het Kindle ecosysteem.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:19]

bouwfraude @Llopigat13 juli 2024 10:13
Calibre werkt prima samen met de kindle. Omzetten is daarmee niet moeilijk.
84hannes @Llopigat16 juli 2024 09:50
Maar de meeste boeken heb ik toch legaal. De enigen die ik download zijn de boeken die ze hier niet willen verkopen.
Worden legale boeken bij Kindle niet naar het device gedownload? Lijkt mer sterk, dan kun je er weinig mee als je geen internetverbinding hebt.
Llopigat @84hannes16 juli 2024 09:53
Jawel!

Met 'die ik download' bedoelde ik downloaden uit grijze bronnen :)

In het begin toen ik mijn Kindle kocht kwam het nog heel vaak voor dat ik een boek wou kopen en helemaal doorging naar de betaalpagina en dan uitkwam op een error van "This item is not available in your region". In dat geval ging ik gewoon naar de bekende bronnen toe, want als ze mijn geld niet willen hebben dan houdt het gewoon op, dan ga ik niet moeilijk doen met VPN's en internationale credit cards om toch te kunnen betalen.
WillySis @[Roland]13 juli 2024 11:48
Ik heb 6 jaar met mijn Sony gedaan en daarna wilde de batterij niet meer opladen. Die batterij was (net als bij veel e-readers van nu) niet te vervangen.
Het grote nadeel van de e-readers is dat ze niet erg compact zijn. Destijds lag ik veel in het ziekenhuis of thuis op bed en dan is het wel een gemakkelijk apparaat, maar nu geef ik er de voorkeur aan om mijn telefoon als e-reader te gebruiken. Zeker met een fold lever je daar nauwelijks schermgrootte mee in en je telefoon heb je altijd bij je. Waar aderen door social media gaan zitten scrollen, lees ik in de verloren (wacht)tijden liever een stukje verder in een boek.
Finraziel
13 juli 2024 06:53
Audible, Amazons dienst voor luisterboeken is ook ontoegankelijk als je een Nederlands Amazon-account hebt.
Huh, is dat wat nieuws? Of is het gewoon zo makkelijk om een buitenlands account te maken dat ik dat ongemerkt gedaan heb misschien?
Ik gebruik al jaren Audible namelijk... Ik heb toen niks bijzonders gedaan, heb gewoon audible gezocht en ben lid geworden. Wel ging ik automatisch in Britse ponden betalen wat ik al apart vond en ik heb ook al veel langer een Amazon account dan dat amazon.nl bestaat, dus wellicht daarom, maar het is gewoon allemaal dezelfde login hoor.
En ja hun aanbod is vooral Engels gericht, maar als je juist Engels wil luisteren dan zijn ze ook de beste. In ieder geval, ik heb even een storytel proefabonnement gehad en hun aanbod van niet Nederlandse content was bedroevend slecht. Ik vind het persoonlijk juist niks om naar vertaalde boeken te luisteren of ze te lezen en aangezien het aanbod van Engelstalige auteurs een stuk groter is dan van Nederlandstalige...
Het.Draakje @Finraziel13 juli 2024 07:23
Het zal nu zeker zo'n jaar of 7 / 8 terug zijn dat Amazon naar één account wereldwijd is gegaan. Het ordersysteem, inclusief verlangslijstjes is per land. Ook jouw betalingen/betaalgegevens worden per land verwerkt.

Jij hebt vermoedelijk jezelf initieel aangemeldt bij Amazon.co.uk en dan heb je een Engels account. Wat gewoon werkt bij Amazon.nl, -.de en - com, inclusief verzendadressen.

Amazon.co.uk heeft wel Audible, Amazon.nl niet.
The Chosen One @Het.Draakje13 juli 2024 08:25
Had vroeger een account, en wat boeken, bij de engelse .co.uk. Die boeken kan ik nu NIET op mijn ("nieuwe") Kindle gebruiken omdat je nu verplicht bij .com moet kopen.
swhnld
@The Chosen One13 juli 2024 10:06
Je kunt de account verhuizen en dan gaan je boeken en andere digitale aankopen gewoon mee. Ik heb al VS, DE en NL gehad over de jaren heen.
The Chosen One @swhnld13 juli 2024 12:23
Sinds wanneer en hoe? Heb toen meerdere keren met klantenservice gebeld, gemaild en werd van .co.uk naar .com gestuurd en weer terug. 1 van de ergste klanternservice ervaringen die ik ooit gehad heb. Toen account maar geannuleerd en opgegeven.
swhnld
@The Chosen One13 juli 2024 16:49
Ben er al klant sinds ze Mobipocket kochten. Maar dit kan nu:
https://www.amazon.com/gp...lay.html?nodeId=201248840
redslow @Finraziel13 juli 2024 07:38
Het is meer voor als jij op een feestje bent en je oom of tante, vriend of vriendin die geen tweaker is en gewoon een goede e-reader zoekt en jou om advies vraagt dan weet je dat je misschien deze e-reader kunt afraden vanwege het omslachtige gebruik.

Er zijn namelijk veel mensen die geen zin hebben om via VPN, ergens anders een account te maken en te betalen met buitenlandse valuta. Die willen gewoon een systeem dat simpel werkt.
Finraziel
@redslow13 juli 2024 08:01
Punt is meer dat het voor mij dus helemaal niet omslachtig was... Maar zoals @Het.Draakje al uitlegde is het waarschijnlijk omdat ik nog een account heb uit de tijd voordat Amazon hun accounts wereldwijd gelijk trok. Kan heel goed dat ik oorspronkelijk begonnen ben op de Britse Amazon, volgens mij bestelde ik daar meer dan 10 jaar geleden wel eens games en films.
Ik heb dus ook geen vpn hoeven gebruiken, maar wellicht is dat anders als je nu een account maakt inderdaad.
helm71 @Finraziel13 juli 2024 06:55
Heb ik ook… je moet het alleen afsluiten in de amerikaanse amazon.com. De opties ervoor zitten niet in amazon.nl. Werkt verder al jaren prima…
Chris_147 13 juli 2024 10:06
Heb geen enkele ervaring met e-readers.
Kan je deze in volle zon goed lezen?
Tablet heeft moeilijk en batterij loopt dan toch vrij snel leeg. Papieren boeken nemen ruimte in in de bagage.

Kan iemand een e-reader aanraden voor volgende wensen:
- eenvoudig eigen bibliotheek (epubs in Calibre) kunnen syncen. Ik heb ook COPS draaien als web interface op mijn NAS.
- ondersteuning voor cloud library, want dat gebruikt mijn bibliotheek
-zijn er readers die ondersteunen om via browser boeken te downloaden, bvb via de COPS op mijn NAS.
- en de standaard eisen: vlot genoeg voor lezen, goed scherm, licht, niet te duur.

[Reactie gewijzigd door Chris_147 op 22 juli 2024 13:19]

peggman @Chris_14713 juli 2024 11:43
KOreader is een third party reader die met OPDS van je cops server kan downloaden. Die kan je installeren op bijna alle ereaders (behalve de kindles met recente firmware die niet te jailbreaken zijn). Ik gebruik het op mijn Kobo Clara colour, en het werkt perfect. Volgens mij is er op Kobo zelfs een manier om de native book explorer met OPDS te laten werken maar ik vind je tweakbaarheid van koreader juist heel fijn.

Weet alleen niet of je het met geleende boeken van een bibliotheek kan gebruiken.
Chris_147 @peggman13 juli 2024 12:30
Kan dat ook op de Kobo Clara BW die hier gereviewd is?
De tekst vermeld eigenlijk niet hoe je boeken op een Kobo krijgt. Kan je daar epubs op zetten?
bas-r @Chris_14713 juli 2024 13:00
Ofwel door aan je computer te hangen. Dan wordt het gewoon een extern schijfje waar je EPUB’s op kunt zetten.
Ofwel door te syncen met Dropbox/google drive en daar een mapje te syncen. Dit kan overigens niet standaard, maar een beetje tweaker kan deze optie makkelijk in het menu beschikbaar maken als je zoekt op ‘nickelmenu’
Chris_147 @bas-r13 juli 2024 16:28
Bedankt!
RogerSch @Chris_14713 juli 2024 10:21
De Boox moet jij hebben. Die kan dat allemaal. Is alleen niet goedkoop.
jpsch @Chris_14713 juli 2024 11:01
E-ink is prima in de zon te lezen. Batterij gaat lang mee, omdat het beeld niet steeds ververst hoeft te worden.

Kun je er niet eentje een weekendje lenen? Sommigen vinden het niets, anderen vinden het fantastisch. Ikzelf moest moeite doen om mijn e-reader terug te krijgen.
JakkoFourEyes @Chris_14714 juli 2024 00:23
Kan je deze in volle zon goed lezen?
E-Ink is daar juist perfect voor.
Llopigat @JakkoFourEyes16 juli 2024 10:32
Ja je moet het alleen niet te vaak doen want het zwart verbleekt onder UV licht. Maar een paar daagjes op vakantie is geen probleem.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.