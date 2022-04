Kobo Elipsa Review

De e-readers van Kobo zijn steevast bovenaan in de populariteitslijst van onze Pricewatch te vinden. Logisch, want Kobo-readers steken zowel hard- als softwarematig goed in elkaar, bieden ondersteuning voor veel bestandsformaten en werken naadloos samen met de boekwinkel van Bol.com. Met de nieuwe Kobo Elipsa gaat Kobo twee stappen verder dan met zijn voorgaande modellen. Allereerst met het formaat; de Elipsa is met zijn 10,3-inch-scherm met afstand Kobo’s grootste e-reader, en daarmee volgt Kobo concurrenten als Pocketbook, Onyx en ReMarkable. In navolging van die laatste twee heeft Kobo ook notitiemogelijkheden aan de Elipsa toegevoegd. Hiermee kun je aantekeningen maken in e-books en pdf-bestanden en is het ook mogelijk om de e-reader als digitaal schrijfblok te gebruiken, inclusief handschrift-naar-tekst-conversie. Aan die functionaliteit hangt wel een prijskaartje; de Elipsa kost namelijk 399 euro, inclusief sleepcover en stylus.

Daarmee is de Elipsa zo'n 120 euro duurder dan populaire 8 inch grote e-readers als de Kobo Forma en de Pocketbook Inkpad 3. In vergelijking met andere 10,3 incht grote e-readers is de Kobo Elipsa juist gunstig geprijsd. Ruim twee inches extra aan diagonaal ten opzichte van gangbare kleinere modellen resulteert bovendien in een scherm met een aanzienlijk groter oppervlak dat door de hoge schermresolutie veel tekst lekker scherp kan weergeven. Onze ervaringen met de lees- en schrijffuncties van de Kobo Elipsa lees je in deze review.