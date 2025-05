Hisense brengt smartphone uit met 6,1"-scherm van E Ink

De Chinese fabrikant Hisense heeft in zijn thuisland de Hi Reader Pro uitgebracht, een smartphone met een 6,1"-scherm van elektronische inkt. Dat valt op, omdat de vorig jaar uitgebrachte Hi Reader geen smartphone is, maar een e-reader.

De Hi Reader Pro is een smartphone met belmogelijkheden en toegang tot mobiel internet via maximaal 4G en wifi. Het 6,1"-scherm heeft een verhouding van 18:9 en is een Carta-scherm van E Ink zonder kleurweergave. Volgens Liliputing draait de smartphone op een verouderde Snapdragon 662-soc van Qualcomm, voorzien van 4GB werkgeheugen en 128GB UFS 2.1-opslag.

De telefoon heeft verder een 4000mAh-accu, waarvan onbekend is hoe snel die kan opladen. Ook doet de fabrikant geen claims over de accuduur. Er is bovendien een 3,5mm-jack op het toestel aanwezig. Het toestel heeft geen camera's. HiSense bracht al eerder telefoons met een e-inktscherm uit, zoals de A7CC van vorig jaar en de A5C uit 2020. De Hi Reader Pro gaat in China 1699 yuan kosten. Dat is omgerekend ongeveer 230 euro.

