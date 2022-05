HiSense brengt in China nieuwe telefoon met E Ink-kleurenscherm uit

HiSense heeft een nieuwe smartphone aangekondigd met een E Ink-scherm dat kleuren kan weergeven. Het gaat om een aangepaste versie van de eerdere A7-smartphone die een zwartwitscherm van E Ink had. De telefoon komt alleen in China uit.

Het gaat om de HiSense A7CC, een telefoon die op het gebied van specificaties exact hetzelfde is als de A7 5G die een maand geleden uit kwam. Die had een Chinese Unisoc Tiger-T7150-octacoreprocessor van maximaal 2GHz, 6GB aan ram en 128GB aan opslag. Ook de huidige telefoon heeft dat dus, inclusief ondersteuning voor 5G. Ook heeft de telefoon een accu van 4770mAh die met 18W kan snelladen. Op de achterkant zitten twee camera's, maar het is niet bekend hoe groot de lenzen zijn.

De verandering zit dan ook in het beeldscherm. De A7CC heeft een E Ink-scherm dat 4096 kleuren kan weergeven. Het scherm heeft een diagonaal van 6,7 inch en heeft een pixeldichtheid van 100ppi. Het is niet bekend wat de verversingssnelheid ervan is.

De telefoon lijkt veel op de A5, die HiSense vorig jaar op de CES-beurs toonde. Die telefoon was de eerste met een E Ink-kleurenscherm, waar Tweakers een preview van maakte. Die telefoon kwam niet uit in Europa, en dat lijkt bij de A7CC ook niet het geval te zijn. Ook lijkt het er op dat er geen Pro-variant is zoals bij het vorige model, dat hetzelfde aantal kleuren kon tonen maar wel een hogere verversingssnelheid had. In China kost de A7CC 2399 yuan, omgerekend 307 euro.