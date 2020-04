HiSense brengt tablet uit met monochroom lcd

HiSense heeft een tablet aangekondigd met een 10,5"-scherm, waarvan het scherm alleen grijstinten kan weergeven. Het gaat om een monochroom lcd dat werkt door het reflecteren van natuurlijk licht, wat de accuduur moet verbeteren.

De tablet heeft de naam Q5 meegekregen, en is vooralsnog alleen aangekondigd voor de Chinese markt. Volgens Gizmochina krijgt de tablet een zogenaamd rlcd, ofwel reflective liquid crystal display, dat alleen grijstinten kan weergeven. De behuizing is daarnaast ook in het grijs. Verder heeft het 10,5"-scherm een relatief lage resolutie van 1280x720 pixels. Het scherm heeft geen backlight, maar gebruikt het weerkaatsen van invallend licht om beeld te laten zien.

Ondanks het zwart-witscherm draait er Android 10 op de Q5, en is er in de behuizing een octacoreprocessor ingebouwd; een Unisoc Tiger T610. Aan de achterkant is een 5-megapixelcamera aanwezig, terwijl er aan de voorkant een 2-megapixelcamera is. Er is 4GB ram en voor opslag is 64GB ingebouwd.

Verder heeft de Q5 een accu met capaciteit van 5050mAh en is er een 3,5mm-, hdmi- en micro-usb-poort ingebouwd. Er kunnen maximaal twee simkaarten in de behuizing worden gestopt voor 4g-verbindingen. In China gaat de tablet omgerekend ongeveer 300 euro kosten als de verkoop in juni van start gaat.

Vorige week kondigde HiSense al een serie smartphones aan die beschikken over een E Ink-scherm. Twee van die toestellen kunnen daarbij ook kleuren weergeven. Net als de Q5-tablet zijn de smartphones met name aangekondigd voor de Chinese markt.