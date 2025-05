AMD deelt details over Ryzen Z1-processors voor gebruik in pc-gaminghandhelds

AMD deelt op dinsdag details over de Ryzen Z1-processors voor handheld-pc's. De chip komt beschikbaar in twee verschillende varianten. De chips komen als eerste beschikbaar in de komende ROG Ally-handheld van ASUS.

AMD brengt binnenkort een Ryzen Z1 en Ryzen Z1 Extreme uit, bevestigt het bedrijf in een persbericht. De 'gewone' Z1 beschikt over zes Zen 4-cores, een geïntegreerde RDNA 3-gpu met vier compute-units en 22MB cache. De Extreme-variant heeft acht cores, een krachtigere gpu met twaalf CU's en 24MB cache.

De Ryzen Z1-serie is volgens AMD specifiek bedoeld voor gebruik in handhelds die bedoeld zijn voor pc-gaming. De processors zouden daarmee onder meer geoptimaliseerd zijn voor een relatief hoge accuduur. Beide varianten krijgen een tdp van 15 tot 30W. De chips bieden verder ondersteuning voor USB4 en werken met de Lpddr5- en Lpddr5x-geheugenstandaarden.

Er gingen al langer geruchten over de komst van een AMD Ryzen Z1 en Z1 Extreme. Geekbench-listings bevestigden onlangs al dat die processors respectievelijk over zes en acht Zen 4-cores zouden beschikken. De chips worden als eerste gebruikt in de komende ROG Ally, waarover fabrikant ASUS op 11 mei meer details deelt.