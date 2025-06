DigiTimes: AMD Threadripper 8000-serie verschijnt in 2025

AMD zal zijn Ryzen Threadripper 8000-serie in 2025 op de markt brengen. Dat schrijft DigiTimes. De chip kreeg intern de naam Shimanda Peak mee en zal gebruikmaken van de Zen 5-architectuur. De cpu-cores zouden op een 4nm-procédé worden gebakken, de i/o-dies op een 6nm-procédé.

Het Amerikaanse bedrijf zal in 2024 ook zijn Ryzen 8000-cpu’s voor desktops op de markt brengen. Deze processorlijn kreeg binnen AMD volgens DigiTimes de codenaam Granite Ridge mee en zou gebruikmaken van de Zen 5-architectuur. De cpu-cores van de Ryzen 8000 zouden naar verluidt op een 4nm-procédé worden gebakken, de i/o-dies op een 6nm-procédé. Eerder zei AMD dat deze chips op een 4nm-, en later op een 3nm-procédé, gebakken zouden worden.

In 2025 zou AMD ook de volgende generatie EPYC-serverchips introduceren. Deze chips zullen naar verluidt op een 3nm-procédé gebakken worden. In 2026 zouden dan weer de eerste chips met een Zen 6-architectuur volgen. Deze chips zouden op een 2nm-procédé gebakken worden. AMD heeft nog niet officieel gereageerd op het nieuws.

Update, 15.30 uur: In het oorspronkelijke artikel stond dat de Threadripper- en de Ryzen 8000-serie op een 4nm- of een 6nm-procédé zal worden gebakken. Dit is aangepast naar 4nm voor de cpu-cores en 6nm voor de i/o-die.