ASUS: garantie AM5-moederborden dekt ook bèta-biosversies en gebruik AMD EXPO

ASUS meldt dat zijn moederbordgarantie niet wordt geschonden door het gebruik van bèta-biosversies. Onlangs publiceerde het bedrijf een bèta-bios waarbij gesuggereerd leek te worden dat die niet onder de garantie viel. Ook AMD EXPO wordt gedekt door de garantie.

ASUS schrijft in een persbericht dat 'zowel béta's als volledig gevalideerde biosupdates voor AMD AM5-moederborden' volledig onder de oorspronkelijke fabrieksgarantie vallen. De fabrikant bevestigt ook dat het gebruik van AMD EXPO-, Intel XMP- en ASUS DOCP-geheugenoverklokprofielen wordt gedekt. Volgens ASUS volgen alle recente biosupdates van het bedrijf de nieuwe AMD-richtlijnen voor de Vsoc-spanning.

De fabrikant reageert hiermee op recente berichtgeving van onder meer Gamers Nexus. Die berichten draaien om de manier waarop ASUS reageerde op problemen met AMD's Ryzen 7000-processors, waarbij een te hoge Vsoc-spanning tot gevolg kon hebben dat deze cpu's doorbrandden. Dat probleem werd gelinkt aan het gebruik van AMD EXPO, waarmee gebruikers hun geheugen kunnen overklokken.

ASUS publiceerde begin mei een bèta-bios waarmee die problemen opgelost moesten worden, hoewel tests van Gamers Nexus aantonen dat dat niet het geval was. Het bedrijf zou voor die bèta een vroege testversie van AMD's agesa-microcode gebruikt hebben, die niet bedoeld was voor een publieke release. ASUS stelde in de beschrijving van die bètaversie ook dat het bedrijf niet aansprakelijk was voor 'eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de bèta', los van problemen die onder de gewone productgarantie vallen. Inmiddels heeft ASUS die passage verwijderd.

Daarop werd ASUS beschuldigd van het uitbrengen van een biosupdate die de garantie van moederborden doet vervallen. Het bedrijf reageerde vorige week niet op vragen van onder meer Gamers Nexus, maar claimt nu dat dit niet het geval is en dat ook geheugenoverklokprofielen als EXPO gedekt worden door de moederbordgarantie.