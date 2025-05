Overklokker verbetert prestatie van Radeon-igpu met 37 procent via ramtimings

ASUS-overklokker Skatterbencher heeft een Radeon 780M-igpu op een Ryzen 7 8700G-processor overgeklokt. Dat leidde op zichzelf tot een bescheiden snelheidswinst, maar nadat hij daar de juiste geheugentimings voor instelde, steeg de prestatiewinst met meer dan 37 procent.

De bekende overklokker Skatterbencher beschrijft in een analyse hoe hij de igpu van een Ryzen 7-processor wist te overklokken. De Ryzen 7 8700G heeft een geïntegreerde Radeon 780M-gpu die normaal gesproken een kloksnelheid van 2881MHz haalt, maar Skatterbencher wist dat op te hogen naar een snelheid van 3150MHz. Dat is echter de maximumsnelheid, maar de stabiele snelheid lag op 3086MHz. De bescheiden snelheidswinst van zo'n zeven procent is volgens Skatterbencher weinig interessant en valt zelfs wat tegen, maar op het moment dat hij daarbij ook het geheugen optimaliseerde, wist hij de efficiëntie flink op te hogen.

Skatterbencher wist de timings van het DDR5-geheugen zo te optimaliseren dat de efficiëntie van de igpu flink steeg. Daarvoor wisselde Skatterbencher het geheugen om: in plaats van G.Skill 6500J-geheugen koos hij voor een 7800J-kit. "Ik had gedacht dat de verhoogde frequentie ook de snelheid zou verbeteren, maar dat bleek tegen te vallen", zegt Skatterbencher. "Het waren vooral de timings die het hem deden."

De overklokker maakte daarvoor gebruikt van ASUS' Memory Presets-functie, die het bedrijf in de uefi van het door Skatterbencher gebruikte ROG Strix X670E-moederbord heeft zitten. Het optimaliseren liet Skatterbencher overigens grotendeels over aan het systeem zelf, al configureerde hij wel enige opties zoals het maximale voltage.

Uiteindelijk testte Skatterbencher vijf overklokmethodes, van het standaard inschakelen van precision boost overdrive tot het handmatig configureren van de timings van het geheugen. Vooral met dat laatste bleek de efficiëntiewinst het grootst. De overklokker testte de methode in benchmarktools als Geekbench 6 en zag daar een verbetering van de score van uiteindelijk 37,75 procent. Daar maakt Skatterbencher wel de kanttekening bij dat die score niet erg representatief is, omdat het geen stabiele overklok is. Ook het energiegebruik liegt er niet om; dat steeg van de normale 50W naar gemiddeld 156W.