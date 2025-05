Youtuber klokt SATA-ssd over, maar zonder veel praktisch voordeel

Overklokken, dat doe je met een cpu of een gpu. Youtuber Gabriel Ferraz keek echter een stukje verder en probeerde een ssd te overklokken. Dat lukte maar deels; de ssd sneuvelde aan het eind van het proces. Bovendien blijkt het overklokken in de praktijk amper zin te hebben.

Ferraz toont in een YouTube-video dat hij de maximale kloksnelheid van een SATA-ssd van het onbekende merk RZX wist te verhogen. Hij vertelt daarbij overigens niet helemaal hoe hij dat doet. Hij waarschuwt wel dat er 'veiligheidsredenen' zijn om ssd's niet te overklokken en zegt dat er een grote kans is dat het apparaat het niet overleeft. Wat bij hem ook het geval was.

In de video is te zien dat Ferraz een 2,5"-SATA-ssd pakt voor zijn project. Hij gebruikt een SATA-drive en geen NVMe-drive, omdat de ssd's die Ferraz tot zijn beschikking had, naar eigen zeggen al hun maximale klokfrequentie benutten. De RZX-ssd bevat een SM2259XT2-controller van Silicon Motion en tlc-nand van Kioxia.

De controller in kwestie beschikt over een enkele ARC-32bit-core, die kloksnelheden tot 550MHz ondersteunt. In de RZX-ssd is die kloksnelheid standaard echter teruggebracht naar 425MHz. Het nandgeheugen van Kioxia kan officieel draaien op maximaal 400MHz, maar is in de RZX-ssd teruggeklokt naar 193,75MHz. Ferraz moest de ssd in safemode zetten door twee contactpunten op het pcb kort te sluiten. Daarna kon hij met SMI's MPtool de controller en het flashgeheugen van de ssd overklokken, al legt hij in de video niet uit hoe hij dat precies doet.

De resultaten zijn weinig opzienbarend, zegt Ferraz. Hij kreeg het voor elkaar de maximale frequentie van de controller te verhogen naar 500MHz, een verhoging van zo'n achttien procent en iets lager dan de maximumsnelheid van 550MHz waarmee Silicon Motion adverteert. De frequentie van het flashgeheugen werd ook verhoogd naar de geadverteerde 400MHz van Kioxia. De sequentiële leessnelheden bleven echter nagenoeg gelijk en de randomreadsnelheden gingen van 134 naar 170MB/s. De randomwritesnelheden daalden juist van 155 naar 140MB/s.

In de praktijk leek dat volgens Ferraz weinig mee te vallen. In verschillende benchmarktools steeg het aantal punten weliswaar iets, maar niet veel. Ook de laadtijden van games en zware Adobe Premiere-projecten bleken in de praktijk nauwelijks te verbeteren. Aan het eind van de rit blijkt daarnaast dat de ssd een stuk meer energie slurpt: gemiddeld zo'n 63 procent volgens Ferraz. De ssd stopt ook met werken; het nandgeheugen gaat stuk. Ferraz geeft daar geen specifieke verklaring voor.