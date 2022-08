.Community - Zo kiezen jouw medetweakers hun volgende pc

Jij weet natuurlijk wel waar je je pc zoal voor gebruikt, waar je op let bij het samenstellen van een nieuwe desktop en naar welke nieuwe technologieën je het meest uitkijkt. Maar hoe zit dat eigenlijk bij je medetweakers?

In april vroegen we jullie om mee te doen aan het jaarlijkse Tweakers Hardware Onderzoek. Vele duizenden tweakers namen de moeite om het onderzoek in te vullen. Dat is enorm waardevol voor het maken van redactionele keuzes, dankjewel daarvoor dus!

Hieronder bekijken we hoe jullie reageerden op vragen over pc-componenten, gaming en technologie. In een volgend deel zullen we ook de antwoorden op de vragen over bijvoorbeeld consumentenelektronica en netwerken met jullie delen.

Jullie huidige pc

Om te beginnen stelden we een paar vragen over jullie huidige pc. Daarmee bedoelen we het systeem dat je thuis het meest gebruikt.

Bijna 85 procent gebruikt zijn pc om over het internet te surfen en sociale media te bezoeken. Driekwart van de tweakers geeft ook aan zich bezig te houden met gaming, mediaconsumptie en productieve software. Iets minder dan een derde gebruikt zijn pc ook voor fotobewerking of softwareontwikkeling. Videobewerking is met 17 procent minder populair, net als rendering met 11 procent. Minder dan 10 procent gebruikt zijn pc om over te klokken. Coinmining is met 3 procent het minst populaire gebruiksdoel.

Hoe ziet die pc er dan vanbinnen uit? Dat wilden we specifiek van desktopgebruikers weten. De twee populairste reeksen, AMD Ryzen 5000 en 3000, zijn goed voor 16 en 13 procent van de pc's. Toch is Intel in totaal (45 procent) nog wat groter dan als je alle AMD-opties optelt (39 procent). Bij Intel gaat het in grotere mate om oudere processors. De nieuwste twaalfde generatie Core-chips, beter bekend als Alder Lake, was op het moment van het onderzoek toch alweer een halfjaar op de markt, maar kwam nog niet verder dan een aandeel van 2,4 procent.

Wat komt er in je volgende pc?

Stel, je zou nu een nieuw systeem samenstellen. Wat voor hardware kies je dan? Laten we beginnen met de voor veel tweakers belangrijkste componenten van een systeem: de processor en de videokaart. AMD krijgt met 62 procent inmiddels ruim de voorkeur als het om de processor gaat. De overige 38 procent zou voor een systeem met een Intel-chip gaan.

Onder de respondenten die een losse videokaart willen, blijkt Nvidia veruit het populairst. De combinaties met een Nvidia-gpu zijn goed voor 66 procent, die met een AMD-gpu slechts voor 24 procent. Wie een AMD-processor kiest, is wel duidelijk meer geneigd om ook voor een videokaart uit het rode kamp te gaan. Maar 3 procent zou een Intel-cpu combineren met een Radeon-gpu.

Ook over diverse andere onderdelen stelden we vragen. Bijvoorbeeld over de formfactor die je gaat kiezen. Wie voor een desktop kiest, doet dat in overgrote meerderheid voor het volledige ATX-formaat. Micro-ATX en Mini-ITX zijn beduidend minder populair. 13 procent gaat een laptop of convertible kopen als volgende primaire pc, 3 procent kiest voor een NUC of mini-pc en nog eens 3 procent voor een AIO.

Dan de videokaart: let je bijvoorbeeld op ondersteuning voor nieuwe technieken als realtime raytracing en slimme upscaling? 25 procent vindt raytracing op zijn minst een belangrijke functie. Bij DLSS / FSR ligt dat percentage op 35 procent. Een groot deel van 47 procent betitelt raytracing wel als 'nice-to-have'.

Bij de aanschaf van een videokaart bepaal je doorgaans eerst welke gpu je wil, bijvoorbeeld een RTX 3070. Vervolgens moet je echter nog kiezen tussen tientallen modellen van alle verschillende fabrikanten. Hoe doen jullie dat? We vinden de relatieve prestaties, dus de prestaties van verschillende modellen met dezelfde gpu, een opvallende winnaar. Doorgaans schelen die prestaties namelijk niet zo gek veel van elkaar; zelden is een RTX 3070 van merk A echt merkbaar sneller dan een van merk B.

De nummer twee, voorraad, is natuurlijk overduidelijk een sign of the times. Geluidsproductie en koeling volgen op korte afstand; nog altijd ruim 60 procent van jullie let op die aspecten. Merkliefde, overklokbaarheid en uiterlijk zijn voor de meeste tweakers veel minder belangrijk.

Dan een paar kortjes. Hoewel je op basis van alle toffe builds die je voorbij ziet komen op Reddit en Instagram misschien anders zou denken, wil nog altijd ruim de helft van de tweakers een luchtgekoelde pc. 17 procent kiest voor een all-in-one waterkoeler en slechts 4 procent voor een custom loop.

Jullie favoriete ssd-capaciteit is nu 1TB, maar 2TB is aan een opmars bezig. Niet lang geleden waren dergelijke ssd's nog bijna onbetaalbaar. Gelukkig blijven de prijzen van ssd-opslag dalen. 500GB is nu echt de instapoptie: vrijwel niemand kiest nog voor een 250GB-ssd.

Met het stijgende stroomverbruik van processors en videokaarten, zien we de interesse in voedingen met een hoger vermogen toenemen. Veel tweakers weten nog niet zeker wat voor voeding ze nodig hebben, maar van degenen die dat wel al weten, kiest het grootste deel voor 750W. Ook 850W is populair. Lange tijd was 550W de go-to-capaciteit voor een middenklasse game-pc, maar die tijd lijkt echt voorbij.

De toekomst van de pc

We horen de afgelopen jaren niet anders dan dat cloudgaming in de toekomst het traditionele gamen op een pc gaat vervangen, van de bedrijven die daarmee bezig zijn althans. Jullie staan daar voorlopig sceptisch tegenover. 54 procent gebruikt nog geen cloudgaming en denkt dat ook niet te gaan doen, in ieder geval niet als primaire gameplatform. 14 procent ziet cloudgaming over meer dan 2 jaar zijn primaire gameplatform worden, 6 procent zelfs al binnen die tijd. 15 procent gebruikt wel al cloudgaming, maar daarvan slechts een kleine minderheid als primaire platform.

Welke andere nieuwe technologieën kunnen wel op jullie enthousiasme rekenen? De volgende generaties videokaarten en processors blijven toch wel de ontwikkelingen waar jullie het meest naar uitkijken, met respectievelijk 66 en 64 procent. Ook beeldschermtechnologie, zowel 8k-televisies als monitoren met moderne specs, en smarthome kunnen op jullie interesse rekenen. Rond de 40 procent is geïnteresseerd in elektrische en zelfrijdende auto's, en in virtual en augmented reality. Voor drones en 5G-netwerken lopen jullie het minst warm.

Zoals gezegd kijken we binnenkort ook naar jullie meningen over technologie buiten de pc, zoals smartphones en netwerken. Voor nu zijn we in elk geval benieuwd in hoeverre jij je herkent in de mening van de meerderheid, of over sommige vragen toch echt een andere mening hebt.