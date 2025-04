.Community - Zo denken jouw medetweakers over smartphones, audio en netwerken

Wat wil jij uitgeven aan je volgende smartphone? Welke criteria hanteer je bij het uitzoeken van een nieuwe monitor? En hoe is je pc verbonden met internet? Zo veel tweakers, zo veel meningen: hoe denken jouw medetweakers over deze vragen?

De vorige maanden deelden we jullie antwoorden op de vragen over computercomponenten in het jaarlijkse Tweakers Hardware Onderzoek. Dit keer is het de beurt aan alle vragen over randapparatuur en consumentenelektronica.

Leuk feitje: onder alle deelnemers op Tweakers en de andere sites die deel uitmaken van de European Hardware Association werd een tv-budget van 1500 euro verloot. Dit jaar kwam een tweaker als winnaar uit de bus, nitrogen15. Van harte gefeliciteerd!

Techuitgaven

Dat de doorsnee tweaker gemiddeld meer geld besteedt aan tech dan de gemiddelde Nederlander of Belg, mag geen verrassing zijn. In de komende 12 maanden denkt 33 procent van jullie tussen de 1000 en 2000 euro uit te gaan geven aan technologie, bij nog eens 15 procent ligt dat tussen de 2000 en 3000 euro. Aan de andere kant beperkt 40 procent zijn techuitgaven tot onder de 1000 euro en wil bijna 5 procent zelfs helemaal niets spenderen aan tech in het komende jaar.

Voor een meerderheid van 55 procent heeft de pandemie daar geen invloed op gehad, maar 24 procent geeft wel wat meer uit aan tech dan voor de pandemie. Dat is in elk geval een stuk meer dan de 8 procent die juist een beetje minder spendeert aan tech.

Netwerken

Zonder internet kom je niet op Tweakers, maar er zijn natuurlijk verschillende manieren om dat te bereiken. Glasvezel blijkt inmiddels de populairste techniek: 45 procent van de tweakers heeft een ftth-verbinding. Kabel is een goede tweede met 39 procent, maar 13 procent is nog altijd aangewezen op een adsl-lijntje. Een enkeling heeft internet standaard via een mobiele verbinding, doorgaans via een router.

Als het internet eenmaal je huis in is, hoe verbind je je voornaamste (game-)pc er dan mee? Veruit de meeste tweakers doen dat nog altijd bekabeld, waarbij opvalt dat sneller-dan-gigabit ethernet aan een opmars bezig is. Ruim 9 procent van de tweakers verbindt inmiddels via 2,5, 5 of zelfs 10Gbit-ethernet. Toch is er opgeteld 17 procent die zijn primaire systeem draadloos met de router heeft verbonden.

De meeste tweakers denken nog niet na over 10Gbit-ethernet, of vinden het niet nodig. Een krappe 5 procent gebruikt het al en nog eens 9 procent denkt in de komende jaren te gaan upgraden. 18 procent verwacht wel te gaan upgraden, maar pas in 2024 of later.

Beeld en geluid

Als je een nieuwe monitor uitzoekt, heb je tegenwoordig heel wat te kiezen. Jullie vinden vooral een scherm met een hoge resolutie, het juiste paneeltype en een goede kleurechtheid belangrijk. Een groot beeldoppervlak en een hoge refreshrate worden ook gewaardeerd, maar de extremen van wat mogelijk is zoeken de meesten niet op: 4k of 240Hz hoeft van de meeste tweakers nog niet zo.

Wat is beeld zonder geluid? Bijna de helft van de tweakers gebruikt daar vooral een hoofdtelefoon of headset voor. Nog eens 39 procent vertrouwt op een setje losse luidsprekers. De geïntegreerde speakers in een laptop of monitor en in-ears worden amper gebruikt voor geluid bij de pc.

Smartphones

Tot slot een van de meest verhitte debatten: wat is een redelijke prijs voor een smartphone? De categorie tussen de 400 en 600 euro blijft het populairst, met ook hoge percentages voor de categorieën daaromheen. Opvallend in vergelijking met de resultaten van vorig jaar: steeds meer tweakers hebben meer dan 1000 en zelfs meer dan 1200 euro over voor hun volgende telefoon.

Herken jij je in de mening van de meerderheid, of heb jij bij sommige vragen toch echt andere gedachten? Laat het gerust weten in de reacties.