Meta Connect - Wat verwacht jij van de metaverse en de Quest 3?

Woensdagavond vindt Meta Connect plaats. Tijdens die ontwikkelaarsconferentie toont Meta niet alleen zijn nieuwe Quest 3, maar vertelt het ook waar het staat met de ontwikkelingen rondom de metaverse. We zijn benieuwd wat jij daarvan verwacht en waar je op hoopt; laat dat onder dit artikel weten.

Metaverse

Facebook deed een paar jaar geleden een flinke gok; alle ballen gingen op de 'metaverse'. Het bedrijf veranderde er zelfs voor van naam en heet nu Meta. De belofte van een volledig virtuele wereld waarin je werkt, speelt en je vrienden ontmoet, is tot nu toe geen daverend succes, maar Meta zegt the long game te spelen. Het bedrijf steekt er al jaren miljarden euro's in, maar verwacht daar pas over jaren de vruchten van te plukken.

Meta Connect is hét evenement waarop Meta vertelt hoe het staat met die metaverse. Eerder kreeg het bedrijf nogal eens kritiek op de kinderlijke animaties en hoe leeg metaversewereld Horizon Worlds aanvoelde, maar wie weet gaat dat nu allemaal veranderen. Heeft Meta nog verrassingen in petto? Toepassingen of diensten die de metaverse ineens wél interessant voor jou maken? En zou dat een technische toepassing zijn, zoals een betere betaalmethode of een realistischere ervaring, of eerder gewoon wat leuke, nieuwe spellen?

Quest

Een essentieel onderdeel van de metaverse is de bijbehorende hardware. Zonder goede virtualrealityheadset is de metaverse helemaal niet te bezoeken. Tijdens de vorige Meta Connect-conferentie toonde Meta de Quest Pro, die 1800 euro kost en daarmee behoorlijk prijzig is voor de doorsnee consument.

Ook dit jaar komt er een nieuwe VR-bril: de Quest 3, die Meta eerder dit jaar al heeft aangekondigd. Op woensdag krijgen we de bril in vol ornaat te zien, met alle specificaties die ontwikkelaars nodig hebben om er goede applicaties voor te maken. We weten al dat de bril in Nederland 549,99 euro gaat kosten. Wat vinden jullie van die prijs? Is dat betaalbaar en wordt het product de prijs waard? Wat miste je aan de Quest 2 waarvan je hoopt dat de nieuwe versie het heeft? En wat zou Meta hebben geleerd van Apple en zijn Vision Pro? Wij volgen het evenement uiteraard op de voet.