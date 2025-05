Meta introduceert Meta Quest Pro

Meta heeft de Meta Quest Pro aangekondigd. Het was al een tijdje bekend dat Meta aan een nieuwe VR-headset werkte onder de codenaam Project Cambria, maar nu is de nieuwe Pro-headset officieel aangekondigd door het bedrijf.

Meta kondigt tijdens zijn eigen online evenement Meta Connect aan dat de Meta Quest Pro nog dit jaar moet verschijnen. De bril is vanaf 25 oktober beschikbaar en gaat 1800 euro kosten in Nederland. Bij de bril worden twee controllers geleverd, een oplaaddock met bijbehorende kabels en een beschermhoes voor de bril.

De Quest Pro is volgens Meta zelf 50 procent krachtiger dan de Quest 2, wat op dit moment de krachtigste VR-bril is van het bedrijf. De twee lcd-schermen van de bril zijn goed voor een resolutie van 1800x1920 per oog. De extra rekenkracht die hiervoor nodig is komt van een Snapdragon XR2-processor. Verder heeft de headset 12 GB werkgeheugen en standaard 256 GB opslagruimte. Ook zijn beide controllers uitgerust met hun eigen Snapdragon 662-processor.

Net als de Quest 2 is de headset voorzien van camera's aan de buitenkant van de VR-bril, die de bewegingen van de drager registreren. Ook kan de omgeving hiermee bekeken worden als dat nodig is. Daarnaast krijgt de Quest Pro ook camera's aan de binnenkant van de bril, die de oogbewegingen van de drager registreren. Deze camera's kunnen door games en programma's gebruikt worden om de ervaring af te stemmen op waar de gebruiker naar kijkt op dat moment. Ook kunnen hiermee gezichtsuitdrukkingen herkend worden en vervolgens vertaald worden naar een avatar.