Duitse start-up brengt VR-platform uit voor passagiers in de auto

De Duitse start-up Holoride heeft een VR-platform uitgebracht voor passagiers achterin de auto. De bewegingen van de auto, waaronder accelereren, remmen en het maken van bochten, worden gesynchroniseerd met wat de gebruiker in virtual reality ziet.

Volgens Holoride moet de synchronisatie van de bewegingen van de auto eventuele bewegingsziekte minimaliseren. Tot op heden zijn er twee originele VR-titels, twee puzzelgames en vier educatieve ervaringen beschikbaar voor het platform. Holoride stelt dat die bibliotheek nog zal groeien.

Om gebruik te kunnen maken van Holoride is naast een abonnement op de dienst een HTC Vive Flow-headset en een compatibele auto nodig. Holoride werkt momenteel samen met Audi. Bepaalde voertuigen van dat merk die na juni 2022 zijn geproduceerd worden ondersteund. Ook een 'stabiele internetverbinding' is vereist.

De bundel van Holoride heeft een adviesprijs van 699 euro en bevat een HTC Vive Flow-bril, een 8BitDo Pro 2-controller, een 'Safety Strap' om de VR-headset aan een autogordel te bevestigen en een Holoride-abonnement van twaalf maanden. Daarna kost het abonnement 14,99 euro per maand bij een jaarabonnement of 19,99 euro per maand bij een maandelijks opzegbaar abonnement. Het Holoride-platform is vooralsnog enkel beschikbaar in Duitsland. Andere Europese landen volgen op een later moment.