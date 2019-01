Audi gebruikt data van boordcomputer voor vr-bril in auto

Audi werkt aan mogelijkheden om vr-brillen op de achterbank van auto's te gebruiken, waarbij de bewegingen van de auto invloed hebben op het beeld in de virtuele omgeving. De fabrikant denkt in de toekomst ook verkeerssituaties te kunnen integreren.

Audi demonstreert de entertainmenttechniek tijdens de CES in Las Vegas. Het bedrijf heeft daar een elektrische e-tron-voertuig met op de achterbank vr-brillen die de vr-applicatie Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run draaien. Zodra de e-tron accelereert, vliegt voor de vr-brildragers het ruimteschip waarin ze zitten sneller en bij bochten maakt het ruimteschip vergelijkbare manoeuvres gedurende zijn tocht door de astero´dengordel.

De techniek is ontwikkeld door Audi Electronics Venture, dat een aandeel heeft in de startup holoride. Die start-up maakt een software development kit beschikbaar voor andere ontwikkelaars die van de boordcomputergevens gebruik willen maken voor vr-omgevingen. Audi wil de techniek 'zo snel mogelijk' uitbrengen, iets wat volgens holoride binnen drie jaar mogelijk moet zijn. Op termijn denkt Audi via communicatie met infrastructuur zoals stoplichten, allerlei verkeerssituaties te kunnen implementeren in de virtuele wereld.