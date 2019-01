Pet Tracker van Invoxia volgt je huisdier op de voet via Sigfox-netwerk

De hond die er plots als een speer vandoor gaat, een poes die al dagen spoorloos is: het is de schrik van ieder baasje. De Pet Tracker van Invoxia, een gps-volgsysteem voor huisdieren, kan in dit soort situaties wat gemoedsrust brengen.

De Pet Tracker, zonet voorgesteld op de CES-beurs in Las Vegas, is de huisdiervariant van de GPS Tracker die de Franse fabrikant Invoxia vorig jaar al op de markt bracht. Met dat gadget wordt het een koud kunstje om kostbare spullen in de gaten te houden, te onthouden waar de auto is geparkeerd of welke route het voertuig heeft afgelegd. De Pet Tracker doet eigenlijk precies hetzelfde, maar dan voor de handel en wandel van een hond of kat.

Nadat de Pet Tracker aan de halsband is bevestigd, kan de eigenaar het dier via de smartphoneapp op de voet, of beter gezegd: poot, volgen. Wanneer Rocky of Simba plotseling op een ongewone locatie wordt gespot of een 'veilige zone' verlaat, ontvangt het baasje een notificatie. De waterdichte Pet Tracker registreert daarnaast alle activiteiten van de hond of kat, houdt de afgelegde afstand bij en analyseert ook nog het slaappatroon. De accu van het gadget is oplaadbaar en gaat ongeveer drie maanden mee.

De Pet Tracker maakt niet alleen gebruik van gps-technologie, maar ook van het low-powernetwork van Sigfox. Deze Franse iot-serviceprovider exploiteert via de ISM-band, een speciale radiofrequentie, een draadloos netwerk dat zich uitstekend leent voor het versturen van kleine datapakketjes. Het netwerk bestrijkt vrijwel alle landen van Europa en werkt zonder simkaart.

De adviesprijs van de Pet Tracker bedraagt 99 euro, een driejarig abonnement op het Sigfox-netwerk inbegrepen. Daarna betaal je voor die service 9,99 per jaar.