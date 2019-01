Doom Eternal-componist zoekt leden voor een 'heavy metal-koor'

De componist van Doom Eternal, Mick Gordon, is op zoek naar leden voor een 'heavy metal-koor'. Gordon heeft aangegeven vooral op zoek te zijn naar screamers. Of de opnames van het koor gebruikt worden voor de soundtrack van Doom Eternal is nog niet duidelijk.

In een video meldt Gordon dat iedereen boven de 18 jaar zich op kan geven voor het koor en dat ervaring geen vereiste is. De kandidaten kunnen zich voor 1 februari opgeven door een sample van hun repertoire op te sturen via een digitaal formulier. Degenen die worden gekozen moeten wel op eigen kosten naar Austin in de Amerikaanse staat Texas komen. In maart begint het koor met de opnames.

Het is nog niet bekend waar de opnames voor gebruikt gaan worden. Bethesda Softworks heeft aangegeven dat Doom Eternal een 'compleet nieuwe soundtrack' krijgt, maar het is nog niet bevestigd of de opnames daarvoor zijn bedoeld. Doom Eternal komt later dit jaar uit voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en Windows. Het spel heeft nog geen concrete verschijningsdatum.