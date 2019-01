Fallout 3-modificatieproject dat Fallout 4-engine gebruikt is weer opgestart

De makers van een Fallout 4-mod, genaamd Fallout 4: Capital Wasteland, laten weten dat er weer wordt gewerkt aan het project. Het werk kwam vorig jaar stil te liggen, omdat het team vreesde dat het te maken zou krijgen met juridische problemen door het gebruik van officiŽle, originele audio.

De makers laten weten dat er alweer enige tijd gewerkt wordt aan het herschapen van Capital Wasteland. Daarbij heeft het team besloten niet langer gebruik te maken van de originele, uit Fallout 3 afkomstige gesproken conversaties en andere officiële audiobestanden. In plaats daarvan worden alle gesproken teksten opnieuw ingesproken. Dit zou risico's moeten wegnemen om geconfronteerd te worden met eventuele auteursrechtelijke claims.

In maart 2018 had het team nog contact met Bethesda over de intentie om het officiële stemmenwerk uit Fallout 3 in de mod te gebruiken. Tijdens die gesprekken werd duidelijk dat dit onvoorziene gevolgen met zich mee zou kunnen brengen, waarna het team besloot het project van de mod te staken. De projectleider van de mod stelde dat hij persoonlijk aansprakelijk zou zijn voor eventuele claims, een risico dat hij niet langer wilde lopen, schreef Polygon. Voor zover bekend heeft Bethesda overigens nooit een claim ingediend.

Het team achter de mod moet nu de ongeveer 45.000 gesproken zinnen uit Fallout 3 opnieuw inspreken. Mede omdat dit nogal wat extra werk met zich meebrengt, zoekt het team stemacteurs, maar ook bijvoorbeeld ontwerpers. Het is onduidelijk wanneer de makers de mod naar verwachting zullen uitbrengen.

Capital Wasteland is in feite een remaster van Fallout 3 met de grafische capaciteiten van Fallout 4. In januari vorig jaar meldden de makers van de modificatie nog dat ze behoorlijk wat progressie hadden geboekt en dat destijds zeker veertig procent van de wereld uit Fallout 3 was nagebouwd.