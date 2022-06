Grote Fallout 4-mod die zich afspeelt in Londen verschijnt in 2023

Fallout: London komt volgens de makers volgend jaar uit. Het gaat om een mod 'ter grootte van een dlc' voor Fallout 4. Een team van dertien fans werkt aan de mod, die zich afspeelt in Londen. Het gebied is volgens de makers net zo groot als de map van Fallout 4.

De mod bevat een nieuw verhaal en nieuwe facties. Fallout: London speelt zich af in het jaar 2237, tussen de gebeurtenissen in Fallout 1 en 2 en zo'n 50 jaar voor Fallout 4. In een 'officiële aankondigingstrailer' tonen de makers diverse omgevingen en sfeerbeelden. Door middel van die video maken de makers ook bekend dat de mod in 2023 uitkomt, maar wanneer precies, is niet bekend.

Volgens de website van de makers bestaat het team momenteel uit 13 leden. In een faq staan wat details over de mod, zoals de grootte. Het nieuwe gebied zou vergelijkbaar zijn met de map van Fallout 4. De mod wordt uitgebracht voor de pc-versie van Fallout 4 en spelers moeten ook alle officiele dlc's van het spel hebben.

Hoewel de makers spreken over een aankondigingstrailer, is het niet de eerste aankondiging. Vorig jaar werd de mod voor het eerst getoond aan de buitenwereld en vorige maand bracht het team een gameplaytrailer van ruim achttien minuten uit.