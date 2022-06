Verlamde coureur voltooit Goodwood Hillclimb in auto met hoofdtracking

Sam Schmidt, een voormalige IndyCar-coureur die bij een ongeluk verlamd raakte aan al zijn ledematen, heeft in een aangepaste auto de Hillclimb op het Goodwood Festival of Speed voltooid. Hij bestuurde een McLaren 720S met hoofdtracking en met zijn mond.

Infraroodcamera's op het dashboard van de auto leggen de hoofdbewegingen van Schmidt vast en daarmee kan hij naar links en rechts sturen. Voor het accelereren en remmen gebruikt de coureur zijn mond. Dat werkt met een apparaatje waar Schmidt in blaast of aan zuigt, respectievelijk om gas te geven of te remmen.

Volgens een persbericht van Arrow heeft Schmidt het 1,86 kilometer lange circuit dit jaar afgelegd in een aangepaste McLaren 720S. Het bedrijf toont een foto, maar geen videomateriaal. Vorig jaar bezocht Schmidt ook al het Goodwood Festival of Speed, toen nog met zijn aangepaste Corvette C8. Van die rit staat een video op YouTube.

Sam Schmidt in een aangepaste McLaren 720S op het Goodwood Festival of Speed

Verdere technische details over de aanpassingen in de McLaren 720S zijn niet bekendgemaakt, maar de Arrow-website beschrijft hoe het systeem werkt in de eerder aangepaste Corvette. Vier infraroodcamera's op het dashboard volgen de bewegingen van de coureur, die een helm met vier infraroodsensors draagt. Gasgeven en remmen werkt door te blazen in en te zuigen aan een mondstuk met een druksensor van Freescale. De input daarvan wordt doorgezet naar roterende actuators die het gas- en rempedaal bedienen.

Schmidt ontwikkelde de techniek om ondanks zijn verlamming een auto te kunnen besturen, in samenwerking met Arrow. Dat bedrijf is ook sponsor van het raceteam Arrow McLaren SP, dat door Schmidt is opgericht nadat hij in 2000 verlamd raakte. De makers noemen de techniek SAM: Semi-Autonomous Motorcar.

In 2014 reed Schmidt weer voor het eerst sinds zijn ongeluk in 2000. Op de Indianapolis Motor Speedway kwam hij toen tot een snelheid van 172km/u. In 2015 deed Schmidt mee aan een kampioenschap in racingsimulator iRacing, met een simulator met SAM-techniek. Er deden 25 professionele simracers mee en Schmidt behaalde de zestiende plaats. In 2016 deed Schmidt ook mee aan de Pikes Peak-hillclimb met zijn aangepaste Corvette.