Studententeam onderzoekt besturing March VII-exoskelet via hersenactiviteit

Het Project March-studententeam van de TU Delft heeft het ontwerp van het March VII-exoskelet gepresenteerd. De nieuwe versie moet met dieptecamera's 'dynamisch lopen' mogelijk maken en het team onderzoekt de mogelijkheden voor bediening via eeg-signalen.

Het team doet dit jaar 'veel onderzoek naar de mogelijkheden' op het gebied van bediening door hersenactiviteit. Dat zou moeten werken met elektro-encephalografie, ofwel eeg. De eerste stap is het exoskelet via hersenactiviteit aansturen als de piloot wil gaan staan of lopen, meldt het team in een persbericht.

Net als het March VI-exoskelet van vorig jaar, werkt de March VII met dieptecamera's. In het model van vorig jaar werd er één gebruikt; in de nieuwe versie zitten er twee. Het team wil daarmee dynamisch lopen en meer flexibiliteit mogelijk maken. Dat wil zeggen dat het exoskelet buiten kan lopen door de omgeving te scannen en realtime looppatronen te genereren. De piloot kan zo bijvoorbeeld in een keer een stoep opstappen, zonder eerst te stoppen.

Een nieuw mechanisme moet het mogelijk maken voor de piloot om rechtop te staan zonder krukken vast te houden. Dat werkt met een systeem dat wordt uitgeschoven vanuit de bovenbenen, waaraan de krukken kunnen worden vastgemaakt. Dat levert volgens het team een grotere stabiele basis op en de piloot kan zo bijvoorbeeld staand een kopje koffie drinken.

De piloot kan de March VII bedienen met een app op een smartphone, die in een houder wordt geplaatst. Het team ontwikkelt die app zelf en de verbinding werkt met een lokaal wifinetwerk. Verder kan de piloot bij de March VII zijn eigen schoenen gebruiken. Die worden vastgeklikt in een mechanisme met een zool met druksensoren. Bij de vorige versie waren die sensoren geïntegreerd in speciale schoenen.

Het studententeam heeft het ontwerp gepresenteerd en begint nu met de bouw van de March VII. In augustus wil het team het nieuwe exoskelet in de praktijk tonen. Net als vorig jaar is Koen van Zeeland bij het team betrokken als piloot. Hij is in 2013 gediagnosticeerd met een dwarslaesie.

Sinds 2015 werkt ieder jaar een team van studenten aan Project March. Het doel van het project van de TU Delft is om de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie te verbeteren. Het studentenproject is gericht op onderzoek naar en de ontwikkeling van technieken en er niet op gericht om een exoskelet te maken dat daadwerkelijk op de markt komt.