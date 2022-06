Productie Foxconn en andere fabrikanten in Shenzhen ligt stil door lockdown

De Chinese stad Shenzhen is door oplopende coronabesmettingen in lockdown gegaan. Alle niet-essentiële bedrijven moeten hun activiteiten tot 20 maart opschorten. Daardoor ligt de productie bij Foxconn en andere elektronicafabrikanten in Shenzhen tijdelijk stil.

Wat de gevolgen zijn van de productiestop van een week is nog niet duidelijk. Foxconn maakt apparatuur voor tal van elektronicabedrijven, waaronder Apple en Samsung. Shenzhen is een grote techhub in China. Bedrijven als Huawei, OPPO en TCL zijn er gevestigd en het Taiwanese Foxconn heeft er zijn grootste productielocatie.

In een statement verklaart Foxconn volgens Nikkei Asia dat de productie in de Longhua- en Guanlan-fabrieken is stopgezet, 'tot nadere instructies van de lokale overheid'. Het plaatselijke bestuur heeft vooralsnog een lockdown ingesteld tot en met zondag 20 maart. Of de fabrieken volgende week weer open kunnen, is nog niet duidelijk. Foxconn zegt faciliteiten in andere steden in te zetten om de productie te ondersteunen.

Ook General Interface Solution Holding, een dochterbedrijf van Foxconn dat touchmodules voor schermen maakt, heeft de productie maandag stopgezet. GIS maakt dergelijke modules onder andere voor Apple en Samsung.

Volgens Nikkei Asia is ook Taiwans grootste pcb-fabrikant Unimicron gestopt met de productie in Shenzhen. Dat bedrijf levert onder andere aan Apple, Intel en Nvidia. Unimicron zegt echter dat de afdeling in de Chinese stad slechts goed is voor drie procent van de omzet van het bedrijf.