Foxconn verwacht 10 procent minder te kunnen leveren door chiptekorten

Foxconn heeft de eerste twee maanden van dit jaar naar eigen zeggen nog geen hinder ondervonden van de chiptekorten, maar zag de eerste gevolgen in maart. Het bedrijf verwacht op dit moment 10 procent minder producten te kunnen leveren door de tekorten.

Dat de chiptekorten de eerste twee maanden van 2021 nog geen impact hadden op Foxconn, komt volgens voorzitter Young Liu door het feit dat al zijn klanten grote bedrijven zijn. Foxconn maakt producten voor onder andere Apple, Microsoft en HP.

Liu specificeerde niet over welke periode de verwachte productiebeperking van 10 procent speelt, maar benadrukte wel dat het om de huidige schatting gaat. Om meldde hij volgens Nikkei dat met name producten voor thuiswerken getroffen worden, omdat de vraag hiernaar in relatief korte tijd gestegen is. "De impact op bestellingen die al lang geleden zijn gedaan, is beperkt." De chiptekorten houden volgens Liu aan tot in ieder geval het tweede kwartaal van 2022.

De auto-industrie heeft al maanden hinder van chiptekorten, meerdere fabrikanten moesten de productie van auto's tijdelijk staken. Autofabrikanten waren vorig jaar relatief laat met chipbestellingen. Dat Foxconn als grootste elektronicafabrikant ter wereld nu de impact ervaart, is een indicatie van de omvang van de tekorten.