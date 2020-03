Foxconn: leveringen aan fabrieken zijn weer op gang gekomen

De leveringen aan fabrieken van Foxconn in China en Taiwan zijn weer op gang gekomen en het tempo waarin in de fabrieken het werk wordt hervat, 'overschrijdt de verwachtingen', zo zegt Foxconn-oprichter Terry Gou.

Nu de leveringen aan fabrieken weer normaal zijn, denkt Gou dat de productie in de komende tijd weer op peil kan komen, schrijft Reuters. Veel Foxconn-vestigingen en toeleveranciers van het bedrijf zitten in China en dus was productie in februari lastig door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Gou zegt wel dat de vraag van consumenten naar elektronica in de komende maanden wellicht zal teruglopen, vooral in de Verenigde Staten. "Dat consumenten geld spenderen, is de sleutel tot economisch herstel", aldus de topman van de fabrikant.

Ook heeft hij zorgen over de prijzen van onder meer dram die weer aan het stijgen zijn en dat er een tekort is aan schermen. Hij vermeldde niet voor welke apparaten er te weinig schermen zijn. Het Taiwanese bedrijf produceert elektronica voor veel grote bedrijven.