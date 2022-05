Foxconn gaat met Indiaas bedrijf halfgeleiders maken

Foxconn gaat in India met een Indiaas bedrijf een fabriek bouwen voor het fabriceren van halfgeleiders. Foxconn is tot nu toe vooral bekend van het in elkaar zetten van elektronica als smartphones, maar wil zijn werkgebied uitbouwen.

Foxconn en Vedanta zoeken nog naar een plek in India om de fabriek te bouwen, melden de bedrijven. De fabriek komt in handen van een joint venture van beide bedrijven. Daarbij krijgt Vedanta 60 procent van het bedrijf in handen, terwijl Foxconn voor 40 procent eigenaar is van het gezamenlijke bedrijf. Foxconn investeert bijna 119 miljoen dollar in de joint venture.

De bedrijven wijzen erop dat het bouwen van de fabriek goed in de Make in India-strategie van de Indiase overheid past. Die overheid wil dat zoveel mogelijk elektronica en componenten daarvoor in India worden gemaakt. De Indiase overheid heeft er geld voor over. De afgelopen jaren kwamen daardoor meerdere fabrikanten naar India. Onder meer Apple laat diverse modellen van zijn iPhones in het land produceren.

Foxconn begon als fabrikant voor andere bedrijven. Het bedrijf staat vooral bekend om het in elkaar zetten van elektronica. Het wil zich de komende jaren richten op enkele nieuwe takken, waaronder de halfgeleiderindustrie en de productie van elektrische auto's.