Foxconn investeert in nieuwe Indiase fabriek voor productie van iPhones

Het Taiwanese Foxconn, dat onder meer bekend is van de iPhone-productie, steekt 700 miljoen dollar in een fabriek in het Indiase Karnataka. Die fabriek moet 100.000 banen opleveren voor het land en betekent dat Apple voor de productie van iPhones minder afhankelijk wordt van China.

De fabriek van 300 hectare gaat volgens de overheid ook daadwerkelijk iPhones produceren, schrijft Reuters. De telefoons van Apple worden al geproduceerd op twee andere locaties in het land. Daar komt de nieuwe fabriek bij. Zo'n 5 tot 7 procent van de iPhones komen nu uit India, maar als het aan de regering van dat land ligt, wordt dat verhoogd tot 25 procent. Wanneer de fabriek zijn deuren kan openen, is niet bekend.

Apple had in de afgelopen maanden te maken met tekorten in de productie van iPhones. Dat was te wijten aan de coronapandemie; een Foxconn-fabriek in de Chinese stad Zhengzhou kon door een lockdown niet op volledige capaciteit draaien. Dat duurde bijna een jaar en zorgde ervoor dat Apple waarschuwde voor langere levertijden voor zijn nieuwste iPhone 14 Pro en Pro Max. Daarnaast wil Apple zich mogelijk minder kwetsbaar maken voor de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China.