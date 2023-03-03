Foxconn investeert in nieuwe Indiase fabriek voor productie van iPhones

Het Taiwanese Foxconn, dat onder meer bekend is van de iPhone-productie, steekt 700 miljoen dollar in een fabriek in het Indiase Karnataka. Die fabriek moet 100.000 banen opleveren voor het land en betekent dat Apple voor de productie van iPhones minder afhankelijk wordt van China.

De fabriek van 300 hectare gaat volgens de overheid ook daadwerkelijk iPhones produceren, schrijft Reuters. De telefoons van Apple worden al geproduceerd op twee andere locaties in het land. Daar komt de nieuwe fabriek bij. Zo'n 5 tot 7 procent van de iPhones komen nu uit India, maar als het aan de regering van dat land ligt, wordt dat verhoogd tot 25 procent. Wanneer de fabriek zijn deuren kan openen, is niet bekend.

Apple had in de afgelopen maanden te maken met tekorten in de productie van iPhones. Dat was te wijten aan de coronapandemie; een Foxconn-fabriek in de Chinese stad Zhengzhou kon door een lockdown niet op volledige capaciteit draaien. Dat duurde bijna een jaar en zorgde ervoor dat Apple waarschuwde voor langere levertijden voor zijn nieuwste iPhone 14 Pro en Pro Max. Daarnaast wil Apple zich mogelijk minder kwetsbaar maken voor de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 17:07 74

03-03-2023 • 17:07

74

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Reacties (74)

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junkchaser 3 maart 2023 17:21
Tja, tijd dat wij in Europa onze eigen fabrieken opzetten en onze onafhankelijkheid van China afbouwen.
wildhagen
@junkchaser3 maart 2023 17:49
Probleem is dan wel dat de arbeidskosten in Europa een heel stuk hoger liggen dan in India of China. Zelfs in Oost-Europa, maar zeker in West-Europa.

Dat ga je dan wel terug zien in (fors) hogere prijzen voor de produkten, en we hebben de laatste jaren gezien dat consumenten daar niet op zitten te wachten. Die kiezen in grote getalen voor de goedkopere opties doorgaans. Tweakers wellicht uitgezonderd, maar vergeet niet dat dat minder dan een half procent van de totale consumentenmarkt is.

Daarnaast heb je dan nog steeds afhankelijkheid van grondstoffen van bijvoorbeeld China, want hier is simpelweg veel minder mijnbouw, en dat is ook niet praktisch, gezien de milieuregelingen, beperkte ruimte (in vergelijking met China), en weer de hogere arbeidskosten etc.
Bentoonen @wildhagen3 maart 2023 18:06
Voorheen was dit geen probleem (zie Nokia) de hogere arbeids kosten waren toen ook geen probleem,
waar het wel dat Apple beter winst weet te maken. Als de focus iets meer van winst, verschuift naar (mensenrechten, duurzaamheid, goede geopolitieke keuzes maken). Dan word het bedrijf toch een stuk beter.
Mud.Starrr @Bentoonen4 maart 2023 00:32
Helaas denken de aandeelhouders daar anders over 😭
junkchaser @Mud.Starrr5 maart 2023 11:22
Misschien moet de consument dan wat slimmer consumeren, dan krijgen de aandeelhouders vanzelf hun zin als ze in degelijke zaken investeren...
Mud.Starrr @junkchaser5 maart 2023 15:40
Eens, en dat doe ik ook zeker. Zover mogelijk.
Helaas interesseert het gros van de mensen dit niets.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 29 juli 2024 01:44]

Cerberus_tm @Bentoonen5 maart 2023 04:59
Volgens mij zal een duur product zoals een telefoon van honderden euro's helemaal niet zo extreem veel duurder worden als die in Europa geproduceerd zou worden, als percentage van de prijs.

Ik denk dat de belangrijkste reden dat produceren in Europa duurder is berust in onze milieu- en arbeidswetgeving: bij ons mag je geen extreme vervuiling veroorzaken zoals in China, of je werknemers opsluiten en 100 uur per week laten werken. Onlangs is het wel iets verbeterd in China, maar het is nog steeds afschuwelijk vergeleken met hier.

Je zou dat kunnen zien als oneerlijke concurrentie, en dat soort producten uit China een realistische importheffing kunnen opleggen, die zorgt voor een gelijk speelveld van bedrijvend die in Europa produceren. Dat kun je combineren met subsidie voor deze bedrijven, aangezien de Chinese overheid belangrijke sectoren ook extreem subsidieert; een voorbeeld zijn Chinese zonnepanelen, die vooral dankzij subsidie onze producenten kapotgeconcurreerd hebben.
HelloJed @Cerberus_tm6 maart 2023 11:41
Je zou dat kunnen zien als oneerlijke concurrentie, en dat soort producten uit China een realistische importheffing kunnen opleggen, die zorgt voor een gelijk speelveld van bedrijvend die in Europa produceren.
Volledig mee eens, helaas ontketen je hiermee een handelsoorlog :*)
Cerberus_tm @HelloJed6 maart 2023 14:54
Deels is de E.U. dit al van plan, door een heffing in te voeren op goederen die bij productie veel broeikasgassen hebben uitgestoten. Men is ermee bezig, al valt nog te bezien wanneer en hoe streng ze ingevoerd zal worden.
beeldbuijs @wildhagen3 maart 2023 20:07
Één van de redenen dat alles nu zo snel duurder is geworden, de laatste paar jaar, is juist vanwege de afhankelijkheid van China. De vraag is dus hoe lang dat überhaupt nog goed gaat.

En ja, precies wat je zegt, de grondstoffen komen van buiten Europa omdat daar de regels minder streng zijn, dus lekker goedkoop, maar hoe lang nog? Hoe lang pikken de Chinese burgers dat nog en hoe lang vinden wijzelf dat nog acceptabel, dat elders het milieu verwoest wordt voor onze elektronica?

Als we zelf iPhones produceren, kunnen we ook eisen stellen aan geïmporteerde iPhones. Zijn die niet ‘schoon gemaakt’ dan kunnen daar importheffingen op gezet worden, zoals we ook met andere zaken doen.
n4m3l355
@beeldbuijs6 maart 2023 01:28
We kunnen nu al regels stellen aan de productie door regelgeving. Stel regelgeving voor dat geïmporteerde producten aan dezelfde milieu productie regels moeten voldoen als lokaal geproduceerd. Het is allemaal niet zo moeilijk maar we knijpen liever een oogje dicht voor de misstanden in China of India.
Reinier 182 @wildhagen4 maart 2023 11:32
Wat is het probleem dat arbeidskosten hoger zijn? Om die reden zou misbruik van mensen goed zijn. Kunnen ook slavernij invoeren in Europa. Hele lage arbeidskosten? Op een Iphone wordt genoeg winst gemaakt voor normale salarissen voor iedereen. De directeur zal geen bonus van miljoenen krijgen is dat erg?
Hermanleen @wildhagen4 maart 2023 13:04
Als je dan bedenkt dat iPhones peperduur zijn, dan volgt hieruit dat er enorm veel aan de Amerikaanse strijkstok blijft hangen. DAAR moet eens wat aan gedaan worden. Alle onderdelen van de keten een stapje terug/meer betalen zodat we ons niet afhankelijk maken van dictaturen.

PS India is nog steeds een dikke vriend van Rusland, en wil graag van twee walletjes eten mbt het Westen.
Shark.Bait @Hermanleen4 maart 2023 21:37
dan volgt hieruit dat er enorm veel aan de Amerikaanse strijkstok blijft hangen. DAAR moet eens wat aan gedaan worden.
De fabrikant noemt het een luxe product en kan vragen wat de gek ervoor betaald. Dat heet marktwerking. Daar iets aan doen heet communisme geloof ik.
Hermanleen @Shark.Bait5 maart 2023 05:02
Dat is het andere extreme uiterste. Daar tussenin zit nog iets dat fatsoen of redelijkheid heet.
Het demoniseren hiervan, door het af te schilderen als communisme, is onderdeel van het spel om het toch te rechtvaardigen. Wereldwijd VVD beleid, privatiseren, winsten en topsalarissen opdrijven ten koste van mensen op de werkvloer en klanten.
Shark.Bait @Hermanleen5 maart 2023 18:35
Redelijkheid en fatsoen; beide zaken zal je niet gauw bij grote bedrijven tegenkomen waar het om winsten draait. De mensen die die idealen omarmen zitten niet bij de grote corporaties. Vooral Amerikaanse bedrijven, die doorgaans rechtser zijn dan zelfs de VVD.
Hermanleen @Shark.Bait6 maart 2023 11:14
Dat klopt, daarom had je vroeger nutsbedrijven. Maar dat zul jij wel communistisch vinden. Nu mag er best winst worden gemaakt, maar er zou een mechanisme moeten zijn dat uitwassen afstraft. Maar wat zien we: mensen liggen jaarlijks kwijlend in de rij voor de nieuwste iPhone. Dus we houden het zelf in stand. Misschien zijn sommigen van ons te rijk? Een beetje communisme is misschien niet slecht?
Coolstart @wildhagen5 maart 2023 10:54
Dat ga je dan wel terug zien in (fors) hogere prijzen voor de produkten, en we hebben de laatste jaren gezien dat consumenten daar niet op zitten te wachten.
Die fora hogere prijzen komen niet per definitie van de hogere arbeidslonen maar omdat onze productieketens hier niet ontwikkeld zijn. Dat is natuurlijk een kip-ei verhaal.

In China heb je allerlei leveranciers rond de assemblagelijnen om productie überhaupt mogelijk te maken. En ze doen dat daar belachelijk efficient. Als er een extra snelweg of treinbedding nodig om economische regio’s te verbinden is dan ligt die er na 2jaar.

Hier zal dat na 10jaar goedgekeurd worden om dan na de bouw stilgelegd te worden door één of andere actiegroep.

Daarnaast hebben we vaak ook niet het intellectuele eigendom in handen om high-tech producten te bouwen.

Een ander probleem is dat men hier niet makkelijk mensen kan ontslaan als je iets automatiseert of uw product aanpast. In India verander je simpelweg van job, hier moet je langs de activistische vakbonden passeren.
NeverSettle @junkchaser3 maart 2023 17:34
Foxconn naar Europa? Smartphone prijzen gaan dan nog meer stijgen. Gemiddelde salaris is hier in Europa nog hoger dan in Azië.
af_bert @NeverSettle3 maart 2023 17:51
Het is vooral de gigantische winsten die gaan dalen. De verkoopprijs kan anders gewoon hetzelfde zijn of het product nu in China/India/Cambodja/... geproduceerd wordt of in Europa.
Frame164 @af_bert4 maart 2023 14:50
De nettowinsten zijn echt niet zo gigantisch. Apple heeft dan een voor consumentenproducten hoge marge maar bij de rest is dat echt niet zoveel.
Hermanleen @NeverSettle6 maart 2023 11:10
Dan koop je niet ieder jaar een nieuwe, maar slechts eens in de 3 jaar. Ofzo.
NeverSettle @Hermanleen6 maart 2023 12:17
Oh dat doe ik al, het gaat mij er meer om dat de meeste mensen de huidige smartphone prijzen al duur vinden. Dat gaat al helemaal omhoog als fabrikanten in Europese landen de smartphones produceren.
Hermanleen @NeverSettle6 maart 2023 13:19
Alle waar naar zijn geld, en wat je er voor over hebt. Sommige mensen geven niks om telefoons, lopen met een 10 jaar oude Aldi aankoop. Anderen geven een hoop uit aan blits uitziende auto's, iets waar ik dan weer niks van snap. En die auto's worden dan wel in Europa gemaakt.
Nature @junkchaser3 maart 2023 18:18
Voor veel mensen in die landen is fabrieksarbeider die simpele eentonige handelingen verricht een upgrade van onzeker agrarisch werk.
In Europa is dat veel minder zo, zie maar even 100.000 mensen op te trommelen zoals daar in een handomdraai gebeurt en er staat nog een veelvoud te popelen om te beginnen.
poststamp @Nature3 maart 2023 18:31
Dan ga eens kijken in Roemenië, dat is daar geen punt.
Frame164 @junkchaser4 maart 2023 14:49
Waar haal je de mensen vandaan die daar gaan werken?
spoonman @junkchaser5 maart 2023 18:18
Newsflash: wij zijn veel te duur. Ik durf niet gokken hoeveel een iphone pro max telefoon zou kosten als deze in de benelux moet geproduceerd worden.
lighting_ 3 maart 2023 17:34
India en China zijn ook geen vrienden van elkaar. Dus een goede zet.
wildhagen
@lighting_3 maart 2023 17:51
Mwah, het varieert nogal. Traditioneel hebben China en India wel degelijk goede relaties onderhouden. De laatste decennia is het inderdaad wat onrustig aan de grens tussen beide landen, maar alsnog staan ze niet vijandig tegenover elkaar. Ze hebben nog altijd diverse handelsovereenkomsten met elkaar.

Ik vraag me af of dit wel zo'n goede zet is. India is wellicht beter dan China, maar ook India is niet helemaal vrij van problemen. Zeker premier Modi heeft de laatste jaren een aantal besluiten genomen en wetten ingevoerd die op zijn minst discutabel te noemen zijn tov de Westerse normen en waarden. Zoals inperkingen van rechten van minderheden, inperken van vrijheid van journalisten en zo nog een aantal zaken.
lighting_ @wildhagen3 maart 2023 18:45
Kostenreductie gaat voor politieke motieven.
Tijanus @lighting_4 maart 2023 18:07
Geld en macht zijn de dominante politieke motieven.
amigob2 @wildhagen4 maart 2023 09:12
kijk even hoe het met de mensen rechten en kinder arbeid staat in India. Ja echt het is daar beter.
Tijanus @amigob24 maart 2023 18:05
Op een forum altijd lastig, maar ik mis hier de knipperende smiley 'dit is sarcastisch bedoeld'.

India is een bijna-Afrikaanse-ramp qua armoede, mensenrechten en kinderarbeid. De twee-honderd-miljoen Dalit hebben praktisch helemaal geen rechten:

https://thediplomat.com/2...-to-be-practiced-in-india

Je kunt er dus nog steeds doodgeslagen worden omdat je water drinkt waar iemand van jouw kaste niet aan mag komen. Volgens klassieke Indiase geschriften mogen sommigen tenslotte slechts water rechtstreeks uit de sloot drinken, en *nog* lagere klassen zelfs dat niet, maar alleen uit de poeltjes gemaakt door de voetstappen van vee. Formeel is dat allemaal natuurlijk afgeschaft, en is India een "Sovereign Socialist Secular Democratic Republic". In de praktijk zijn het socialistische en democratische element helaas nog lang niet altijd opgewassen tegen het Hinduïstische kaste-systeem wat het land voor millennia gevorm heeft.
UTMachine 3 maart 2023 17:09
Tja, afhankelijkheid van India is ook niet zo'n snuggere keuze. Op dit moment is India nog wel onze "vriend".

[Reactie gewijzigd door UTMachine op 29 juli 2024 01:44]

supersnathan94
@UTMachine3 maart 2023 17:27
Het is zeker een betere keuze dan niks doen en lekker blijven zitten. De volgende stap is verder terug naar het westen gaan en bijvoorbeeld in Europa gaan kijken. Daarna eventueel helemaal over naar VS, maar ook dan ben je nog steeds afhankelijk van china voor onderdelen.
Maurits van Baerle @supersnathan943 maart 2023 18:32
Ik denk dat de volgende stap eerder Vietnam is. Dat is zich flink aan het ontwikkelen tot fabricage en assemblage land én heeft een vrijhandelsovereenkomst met de Europese Unie (wat China en India niet hebben) zodat je relatief makkelijk in Vietnam gemaakte producten in de Europese markt kunt wegzetten.
supersnathan94
@Maurits van Baerle4 maart 2023 02:46
Nouja of je het nou met tussenstappen doet of niet, er moet wat mee gebeuren. Het kan niet langer alleen in China blijven.
Hermanleen @Maurits van Baerle4 maart 2023 13:06
Tot China daar een keer op de stoep staat, zoals ze nu doen bij Taiwan. Op de Zuidchinese zee leggen ze al claims. Als Vietnam te succesvol wordt kom China daar zeker eens kijken.
dasiro @supersnathan943 maart 2023 18:33
het westen (en zeker Europa) is niet rendabel en veel te streng voor dit soort arbeid, terwijl de arbeidskrachten met het juiste profiel hier ook helemaal niet aanwezig zijn in die (gigantische) hoeveelheden
Cergorach
@UTMachine3 maart 2023 17:35
Tja, afhankelijkheid van India is ook niet zo'n snuggere keuze.
Wel voor India, een veel grotere potentiële markt (in de toekomst) dan Noord Amerika en Europa samen.
Groningerkoek @Cergorach3 maart 2023 18:57
Qua inwoneraantal wel, qua besteedbaar inkomen of GDP liggen ze nog heel ver achter en ik heb mijn twijfels dat ze ooit hetzelfde niveau als EU/US bereiken.
krf137 @Groningerkoek3 maart 2023 20:09
Qua nominale GDP staat India op nummer 5, na Duitsland die op 4 staat (IMF, 2022). Dit nummer zal alleen maar significant stijgen, dus ze zullen over 20/30 jaar wel heel erg in de buurt komen van de EU en de VS. Overigens had India ruim 1700 jaar lang de hoogste GDP ter wereld (op z'n hoogst rond 30% van de gehele wereldeconomie), tot de Britten langs kwamen..
Frij5fd @krf1373 maart 2023 20:30
India scoort vanwege zijn inwoneraantal qua GDP aardig, inkomen per hoofd is echter miserable laag: https://data.worldbank.or...CD?locations=NL-IN0-IN-DE
Groningerkoek @krf1373 maart 2023 20:49
Er werd gesproken over Europa en niet over Duitsland. En ik denk niet dat ze in 20/30 jaar hun GDP meer dan vertienvoudigen.
RAAF12 @UTMachine3 maart 2023 18:14
Grootste democratie ter wereld.
dasiro @RAAF123 maart 2023 18:37
bijna, al zijn de meeste inwoners er weinig mee (als ze er al over nadenken)
mrbullet @UTMachine3 maart 2023 20:29
Heb je helemaal gelijk in.
We moeten niet de landen rijker en machtiger maken die we niet kunnen controleren zodra ze Putin of Xi achtige expantie drift krijgen.
Ik zou eerder kiezen voor kelinere landen zoals Vietnam, Bangladesh, Thailand en Indonesie.
Kunnen ze tegenlijk zelf het hoofd bieden tegen China.
Tijanus @mrbullet4 maart 2023 17:39
"We moeten niet de landen rijker en machtiger maken die we niet kunnen controleren"

En hoe is dit niet plutocratisch-imperialistisch?

Als je een dergelijke uitspraak afkomstig denk van een andere macht dan "het vrije westen", is het dan niet volkomen onacceptabel? Waarom zou het van de kant van "het vrij westen" af dan opeens wel acceptabel zijn?
mrbullet @Tijanus4 maart 2023 21:02
Zulke uitspraken en gedragingen zijn er al vanuit China en Rusland richting Nederland en de EU.
- Rusland hoef ik denk ik niet meer uit te leggen.
- China heeft Letland helemaal geisoleerd met het doel om hen economisch kapot te maken voor het aangaan van contacten met Taiwan.
- China heeft gedreigd Nederland totaal af te sluiten van allerlei medicijnen tijdens de piek van corona, omdat we een of ander bureau in Taiwan een ander naampje hebben gegeven.
- Xi dreigt ons allemaal in ons (het westen) eigen bloed te verdrinken, omdat we teveel bemoeien met Chinese belangen in Oost Chinese zee (lees: zeetjepik).

En wij moeten ons beperken door bepaalde normen? Terwijl Chinese social media stikt van anti-Westerse uitspraken/dreigementen, het zijn allemaal de standpunten van CCP! En ja, daar is CCP voor allemaal verantwoordelijk. Want zonder hun goedkeuring mag er werkelijk NIETS online gepost worden. Itt tot hier waarbij iedereen verantwoordelijk is voor eigen uitspraken.
Roel1966 3 maart 2023 17:45
Even voorop gesteld dat ik niets tegen Apple heb en zelf een Apple iPad Air 2022 heb, maar toch zit er wel iets dubbels in een Apple fabriek in India. India is een arm land en daar dan relatief dure smartphones geproduceerd gaan worden door mensen die in armoede leven. Tuurlijk is de keerzijde dat dan wel 100.000 mensen dan een baantje kunnen krijgen maar het lijkt mij toch wat frustrerend als je daar werkt.

Ook denk ik dan wel van waarom niet in Europa maar dat zal denk ik toch wel weer met lage lonen landen te maken hebben. Alleen vraag ik mij dan wel af hoe het zit met de kwaliteit en/of er verschil in gaat zitten in productie vanuit India. Weet nog wel van b.v. vroeger dat je bij auto's vaak behoorlijk verschil in kwaliteit had per land waar ze geproduceerd werden.
af_bert @Roel19663 maart 2023 17:49
De situatie in China is anders ook niet veel beter dan in India. Google maar eens hoe de werkomstandigheden zijn bij Apple en Foxconn en de vele uitbuitingen.
Roel1966 @af_bert3 maart 2023 18:00
Zeker, maar goed, ook dat kan je je afvragen in Europa of Amerika hoe daar de werkomstandigheden zijn want daar hoor je ook genoeg verhalen van. Misschien dan niet zo extreem als in China of India maar neem b.v. het Outletcenter in Roermond ( Limburg ). Stond toevallig vandaag in de krant dat daar ook de werkomstandigheden niet bepaald fraai zijn en mensen uitgebuit worden.
af_bert @Roel19663 maart 2023 18:21
Je kan China/India toch echt niet vergelijken met Europa.
Ook al zijn de werkomstandigheden in Europa ook soms (heel) ver van perfect, het is appelen met peren vergelijken.

Kijk maar eens naar de omstandigheden in de US en Twitter. Hoe daar met een vingerknip duizenden mensen op straat gezet worden. Hoe veel uren de gemiddelde Amerikaan werkt vergeleken met de Europese werknemer. Zo kan je blijven doorgaan.
Roel1966 @af_bert3 maart 2023 21:30
Je kan China/India toch echt niet vergelijken met Europa.
Toch zijn er ook net zo goed in Europa mensen die onder de armoedegens leven maar dit denk ik niet zo opvalt of vaak ook niet gezien word. Maar oke, in vergelijk met India zijn die aantallen daar wel vele malen hoger.
Blokker_1999
@af_bert3 maart 2023 19:41
Foxconn is over het algemeen een werkgever die ver bovengemiddeld scoort als het gaat om loon- en arbeidsomstandigheden. Dat betekend niet dat het er goed is, maar dat zij wel voorop lopen. Je kan ook niet te ver voorop lopen, want dan riskeer je zelf weer te duur te worden ten opzichte van je concurenten. Maar de grote klanten die het bedrijf heeft, waaronder Apple, zorgen er wel voor dat zij veel media aandacht krijgen en dat andere bedrijven, die vooral merken bedienen die wij in het westen niet kennen, onder de radar kunnen blijven.
mb1 @Roel19664 maart 2023 00:01
Ik zie het probleem niet, vergelijk het eens met de Europese fabriek van een Lamborghini, Ferrari of Bugatti, denk je dat alle medewerkers er ook één rijden..
Roel1966 @mb14 maart 2023 01:21
Een smartphone is iets wat iedereen gebruikt, arm of rijk, maar zoiets als een sportauto is maar voor een select groepje mensen met (te)veel geld. En denk ook maar dat de meesten bij die fabrieken een goed salaris krijgen en zich in elk geval een leuke auto kunnen kopen.
Maurits van Baerle @Roel19663 maart 2023 18:25
China is natuurlijk ook geen rijk land. Zo’n 100 miljoen Chinezen moeten rondkomen van minder dan twee dollar per dag. Anders zouden bedrijven als Foxconn natuurlijk ook niet weg kunnen komen met zulke lage salarissen. China heeft alleen wel steden met flinke rijkdom, net als India.
Roel1966 @Maurits van Baerle3 maart 2023 21:24
Dat zeker maar in China zie je wel dat vaker voorzieningen beter geregeld zijn dan in India maar ja, China is zo gigantisch groot dat ook dit weer per deel kan verschillen denk ik.
la cucaracha @Roel19664 maart 2023 08:31
Ik kan daar grotendeels in mee gaan maar in perspectief: De meeste arbeiders die in de EU/VS aan de lopende band nieuwe auto's in elkaar zetten rijden privé een ander merk en vrijwel altijd 2e/3e/4e hands.
Volgens mij geldt die wetmatigheid wereldwijd.
Zelf sta ik in de winter geregeld 's morgens vroeg de ruiten van mijn inmiddels 20 jarige Italiaan te krabben, in de wetenschap dat mijn truck op de standplaats middels een standkachel met tijdklok ontdooit en relatief warm op me staat te wachten.
Geen haar op mijn hoofd die overweegt om zelf een webasto oid in mijn 20 jarige Italiaan te ( laten) zetten.
Ok, totaal ander onderwerp, excuus voor de dwaling.
Roel1966 @la cucaracha4 maart 2023 17:31
De meeste arbeiders die in de EU/VS aan de lopende band nieuwe auto's in elkaar zetten rijden privé een ander merk en vrijwel altijd 2e/3e/4e hands. Volgens mij geldt die wetmatigheid wereldwijd.
Nou, mij zal je ook niet zien schrijven dat het hier in de EU of VS allemaal zo goed is want ook hier zie je net zo goed best een groot verschil tussen arm en rijk.
Zelf sta ik in de winter geregeld 's morgens vroeg de ruiten van mijn inmiddels 20 jarige Italiaan te krabben
Dan zal je ook wel vaker gedacht hebben van kon ik mij nog maar even lekker omdraaien in het warme bed :).
Frame164 @Roel19664 maart 2023 14:52
Zo arm is India niet meer. De salarissen vliegen daar omhoog. Ik rekende altijd voor de kostprijs +10% per jaar maar daar red ik het al 2 jaar niet meer mee.
Helox-in-a-box 3 maart 2023 18:09
Hoe kan de afhankelijkheid van China verminderen met een fabriek van Foxconn? Als er oorlog met China komt dan mag Foxconn als Chinees bedrijf geen zaken doen…
wildhagen
@Helox-in-a-box3 maart 2023 18:11
Foxconn is geen Chinees bedrijf, maar een Taiwanees bedrijf. Ze hebben weliswaar fabrieken in China (naast nog veel andere landen), maar dat maakt het nog geen Chinees bedrijf.
asx245 @wildhagen4 maart 2023 07:56
Tenzij China Taiwan annexeert…
Frame164 @asx2454 maart 2023 14:52
Als Duitsland Nederland annexeert is ASML ook opeens Duits....
martijnmaas 3 maart 2023 17:28
Jesus wat een grote fabriek zeg, van 300 hectare.
Dat zijn 600 voetbal velden !!
Alex3 @martijnmaas3 maart 2023 22:45
Het stroomgebruik is waarschijnlijk navenant.
Frame164 @Alex34 maart 2023 14:53
Hangt er vanaf hoe het oppervlak wordt gebruikt.
vespino 3 maart 2023 17:47
Maar goed, blijft het geld dan nog niet naar steeds China gaan? En was dat ook niet een beetje het idee?
Frame164 @vespino4 maart 2023 14:54
Nee, naar Taiwan. En een heel groot deel zal bij Foxconn India blijven (en bij de werknemers).
William_H 4 maart 2023 16:25
Tuurlijk zou je dit ook in Europa kunnen produceren. Een deel doe je in landen met lagere lonen, en een ander deel van de productie probeer je te robotiseren. De enige rede dat er voor landen als China en nu India wordt gekozen, is omdat de loonprijs daar nog lager is dan het inschakelen van robots. Maar zodra dat niet meer "loont", zullen ze toch echt moeten bij bedrijven als Apple.
Kenju 5 maart 2023 09:55
Dit is gewoon verschuiving van de activiteit waarmee de afhankelijkheid van China gewoon door gaat. Foxconn zal nu wat belasting betalen in India (of misschien dat ze daar ook een deal over hebben zoals veel grote organisaties hier amper belasting betalen), maar het blijft een Chinese partij. De reden dat er drempels opgeworpen zijn in de handel met China had te maken met de invloed van de Chinese overheid. De Amerikaanse maatregel is hiermee omzeild.

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