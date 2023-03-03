WhatsApp-bèta voor tablets gebruikt gesplitste 'WhatsApp Web-lay-out'

In een WhatsApp-bèta voor Android-tablets is de split view gesignaleerd. Dat is een lay-out die al beschikbaar is in WhatsApp Web, maar nog niet op soortgelijke displays zoals die van tablets of foldables.

WABetaInfo meldt dat dit gebeurt vanaf bètaversie 2.23.5.9. Niet iedere tester krijgt die versie, dus het kan nog even wachten zijn totdat die er is. Op een screenshot is te zien dat de lijst met conversaties en de inhoud van de geselecteerde conversatie tegelijk te zien zijn, wat een veel efficiëntere manier van informatie tonen is dan alleen de conversatielijst of alleen de inhoud van een conversatie weer te geven.

WhatsApp op tablets is geen standaloneapplicatie. Die functioneert net als WhatsApp Web, maar dan in de vorm van een app in plaats van een webpagina. Registratie met een QR-code is nodig voordat de app werkt.

WhatsApp en WABetaInfo geven geen releasedatum voor deze functionaliteit, maar het feit dat hij nu min of meer publiek beschikbaar is voor bètatesters impliceert dat het niet heel lang meer moet duren voordat iedereen deze functie kan gebruiken. Foldables draaien op de smartphoneversie van WhatsApp, maar het lijkt aannemelijk dat deze de nieuwe lay-out ook kunnen krijgen.