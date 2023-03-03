WhatsApp-bèta voor tablets gebruikt gesplitste 'WhatsApp Web-lay-out'

In een WhatsApp-bèta voor Android-tablets is de split view gesignaleerd. Dat is een lay-out die al beschikbaar is in WhatsApp Web, maar nog niet op soortgelijke displays zoals die van tablets of foldables.

WABetaInfo meldt dat dit gebeurt vanaf bètaversie 2.23.5.9. Niet iedere tester krijgt die versie, dus het kan nog even wachten zijn totdat die er is. Op een screenshot is te zien dat de lijst met conversaties en de inhoud van de geselecteerde conversatie tegelijk te zien zijn, wat een veel efficiëntere manier van informatie tonen is dan alleen de conversatielijst of alleen de inhoud van een conversatie weer te geven.

WhatsApp op tablets is geen standaloneapplicatie. Die functioneert net als WhatsApp Web, maar dan in de vorm van een app in plaats van een webpagina. Registratie met een QR-code is nodig voordat de app werkt.

WhatsApp en WABetaInfo geven geen releasedatum voor deze functionaliteit, maar het feit dat hij nu min of meer publiek beschikbaar is voor bètatesters impliceert dat het niet heel lang meer moet duren voordat iedereen deze functie kan gebruiken. Foldables draaien op de smartphoneversie van WhatsApp, maar het lijkt aannemelijk dat deze de nieuwe lay-out ook kunnen krijgen.

WhatsApp tablet beta split view

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 03-03-2023 16:09 41

03-03-2023 • 16:09

41

Lees meer

WhatsApp werkt mogelijk aan groepschats met alleen audio
WhatsApp werkt mogelijk aan groepschats met alleen audio Nieuws van 27 maart 2023
WhatsApp begint met eigen account op WhatsApp
WhatsApp begint met eigen account op WhatsApp Nieuws van 23 maart 2023
WhatsApp krijgt nieuwe Windows-app met betere ondersteuning spraak- en videochat
WhatsApp krijgt nieuwe Windows-app met betere ondersteuning spraak- en videochat Nieuws van 23 maart 2023
Bèta WhatsApp toont functie voor melding om groepsgesprek te verlaten
Bèta WhatsApp toont functie voor melding om groepsgesprek te verlaten Nieuws van 8 maart 2023
WhatsApp stelt bèta van macOS-app openbaar beschikbaar
WhatsApp stelt bèta van macOS-app openbaar beschikbaar Nieuws van 24 januari 2023
WhatsApp krijgt wellicht optie om foto in originele kwaliteit te versturen
WhatsApp krijgt wellicht optie om foto in originele kwaliteit te versturen Nieuws van 20 januari 2023
WhatsApp gaat mogelijk rapporteeroptie voor statusupdates bij desktopapp testen
WhatsApp gaat mogelijk rapporteeroptie voor statusupdates bij desktopapp testen Nieuws van 26 december 2022
WhatsApp-gebruikers kunnen selectie 'Verwijder voor mezelf' ongedaan maken
WhatsApp-gebruikers kunnen selectie 'Verwijder voor mezelf' ongedaan maken Nieuws van 20 december 2022
WhatsApp komt in 2023 met picture-in-picturemodus tijdens videobellen
WhatsApp komt in 2023 met picture-in-picturemodus tijdens videobellen Nieuws van 14 december 2022
Meer producten en artikelen
Tablets Bèta Whatsapp

Reacties (41)

-Moderatie-faq
41
41
18
2
0
23
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Lethalis 3 maart 2023 16:13
Ik ben benieuwd. Het zou handig kunnen zijn om Whatsapp op een tablet naast mijn computer open te houden, zodat ik kan zien of ik nog berichten heb ontvangen, terwijl ik in remote sessies aan het werk ben op mijn computer (ik krijg liever geen notificaties / popups dan).

Alleen soms ben ik zo druk bezig dat ik berichten van collega's e.d. mis.

Dit zou een uitkomst kunnen zijn. Whatsapp Web op de tablet werkt niet handig overigens... heb ik al geprobeerd.
Matthias92 @Lethalis3 maart 2023 16:16
Dat kan dus al (in Beta). Alleen de Split View is nieuw. Whatsapp op de tablet werk naar mijn mening prima..
jeroenvangoch @Lethalis3 maart 2023 16:15
Tegenwoordig kun je op android al de Whatsapp app downloaden! Deze verbind met je telefoon net als de Whatsapp app op desktop en werkt best prima moet ik zeggen.
FLUPSIE @jeroenvangoch3 maart 2023 19:44
Als je graag je primaire whatsapp app op je tablet hebt, of WSA, kies dan de optie "register nieuw number" en vul vergolgens je telefoon nummer in, dat zet die je berichten en groepen gewoon netjes over mits je hetzelfde google account gebruikt.
Gohan040 @FLUPSIE4 maart 2023 12:57
Dan stopt je WhatsApp oo je telefoon wel met functioneren als je dit zo doet...
Dan zou ik eerder WhatsApp Web openen op je tablet, die scannen met je telefoon, en je hebt beide.
Lethalis @jeroenvangoch3 maart 2023 16:20
Ik heb dat ooit geprobeerd en toen ging het nog helemaal mis (hield het op met werken op mijn telefoon :+ ). Misschien dat het sinds vorig jaar veranderd is, geen idee. Ik zal er eens opnieuw naar kijken :)
Geekomatic @Lethalis3 maart 2023 16:24
Aparte werkwijze. Mijn voorkeur ligt juist andersom:
Op mn werk PC staan de *apps* voor WhatsApp, Signal, Teams en Slack
altijd keurig netjes naast elkaar open.
Als er een berichtje komt, dan zie je het meteen,
en kun je via een comfortabel toetsenbord reageren.
En ook voor tekst heen-en-weer copy-pasten en bestanden bijvoegen is dit praktisch.

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 24 juli 2024 12:20]

Lethalis @Geekomatic3 maart 2023 16:51
Het gaat mij juist om die notificaties... ik wil niet dat er zomaar iets in beeld komt op het scherm waarop ik werk. Aan de andere kant moet het ook niet zo zijn dat ik pas een uur later reageer.

Dus is het handig als ik op een apart device eventuele berichten binnen zie komen. En dan kan ik ze alsnog even negeren zolang ik met iets bezig ben, maar dan weet ik het iig.

Ik heb Whatsapp ook open op mijn computer. Sterker nog, ik heb er soms last van dat je maar X inlogs mag hebben (PC op kantoor, laptop, chromebook, nu dus eventueel tablet erbij etc). Dus ik moet ook regelmatig een device afmelden.

Voor de rest vind ik het op de computer (Windows 11 app) een drama van een app, maar dat is een ander verhaal. Zeker het delen van screenshots e.d. gaat erg traag of de kwaliteit wordt enorm gedrukt (ik ben 4K schermen gewend en dat wordt meteen gecomprimeerd... ook al stel ik in dat ze dat niet moeten doen).

Ook is het een "webview" app, net zoals PgAdmin. Soms crasht dat bij mij compleet en dan vertrekken al die "webview" apps tegelijkertijd.
TheVivaldi @Lethalis3 maart 2023 17:18
Kun je op je pc geen prioriteiten instellen? Op KDE Plasma kan ik dat in elk geval wel, dus als ik WhatsApp een lagere prioriteit zou geven, dan zou de melding alleen in de meldingenwidget worden gelogd, maar niet worden getoond.
Nyarlathotep @Lethalis3 maart 2023 17:31
Je kan instellen hoe je de notificaties ontvangt. Ik zie gewoon een 'nummertje' op het icoon in de taakbalk. Verder niets.
Reageren op berichten hoeft natuurlijk nooit direct; het is immers een a-synchroon communicatiemiddel. Als men haast heeft: bellen!
Lethalis @Nyarlathotep3 maart 2023 19:27
Aan dat nummertje heb ik niets als ik in fullscreen remote desktop sessies zit :) Dat is nou net het probleem.

Als ik niet via remote desktop ingelogd ben, heb ik geen problemen.
la cucaracha @Nyarlathotep5 maart 2023 21:53
Dat moet je je vrouw/vriendin/schoonmoeder gaan vertellen.
We kennen allemaal vast nog wel de drama's van de blauwe vinkjes |:(
Ik gebruik WA zelf overigens nauwelijks op mobiel.
Het tikt namelijk veel soepeler op de laptop met een toetsenbord.
En het klopt: Als er bloed uitloopt dan bellen ze maar.
Koekhapperrr @Lethalis3 maart 2023 18:18
WhatsApp heeft al een tijdje een native app op W11 (gewoon in de Windows Store). Werkt veel fijner dan die oude webview app.
Lethalis @Koekhapperrr3 maart 2023 19:29
Die gebruik ik, maar dat is achter de schermen ook gewoon een WebView / Electron app toch... net zoals veel moderne apps.

[Reactie gewijzigd door Lethalis op 24 juli 2024 12:20]

PatrickH89 @Lethalis3 maart 2023 20:08
Volgens mij is het een UWP app, dus een stuk minder log dan electron. Voor macOS is overigens ook een native app in beta. Die werkt nog iets minder goed dan de UWP app op Windows, maar is onderweg.
Lethalis @PatrickH893 maart 2023 20:53
Je hebt gelijk, sinds vorig jaar:

https://www.ghacks.net/20...e-uwp-version-on-windows/

Ik zal eens controleren of ik ook echt de nieuwste heb.
Carlos0_0
@Lethalis3 maart 2023 19:20
Aan de andere kant moet het ook niet zo zijn dat ik pas een uur later reageer.

Hoezo niet je hoeft niet constant bovenop je berichten altijd te zitten, of nou privé of werk is ?.
Als heel dringend is kunnen ze je ook bellen.

Als je weet dat er iets dringends binnen kan komen bijv wegens privé situatie oke, maar anders hoef je echt niet alles binnen het uur te beantwoorden.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 24 juli 2024 12:20]

Lethalis @Carlos0_03 maart 2023 19:30
Ik probeer te voorkomen dat ze bellen :+

[Reactie gewijzigd door Lethalis op 24 juli 2024 12:20]

Carlos0_0
@Lethalis4 maart 2023 11:52
Haha nou ja op werk ben ik ook heel goed in niet opnemen, aangezien de medewekers een procedure moeten volgen IT Portal of IT helpdesk.
En niet rechtstreeks mij bellen hoe vaak ze ook zeggen je neemt nooit op of belt niet terug, nee gek he als je mij niet rechtsreeks moet benaderen :+ .

Ik heb meer te doen dan iedereen rechtstreeks hun vraag of probleem aan te horen, wat ook meer dan voldoende gecommuniceerd wordt hoe het werkt. Tja als ze dan nog niet weten na meerdere keren herhalen dan zoeken ze ook maar uit. Dan ga ik gewoon met een vraag of storing verder van iemand die wel netjes binnen is gekomen in ticket systeem :P .

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 24 juli 2024 12:20]

ChopperGunnerNL 3 maart 2023 16:34
Blijft me toch verbazen dat zoiets als dit zo lang heeft moeten duren terwijl WhatsApp al meer dan tien jaar toch wel de mainstream chatapp is (in Nederland althans). Dat terwijl er al heel lang vraag is naar een native app voor tablets.
TheVivaldi @ChopperGunnerNL3 maart 2023 17:18
Waarschijnlijk omdat Android-tablets in de minderheid zijn t.o.v. iPads.
Lethalis @TheVivaldi3 maart 2023 19:32
Kun je dat ook onderbouwen? Ik ken genoeg mensen waar Apple niet binnenkomt namelijk. Alleen al vanwege de prijs.
TheVivaldi @Lethalis3 maart 2023 19:39
Bijvoorbeeld https://www.statista.com/...are-held-by-tablet-os-us/
Zoals je kunt zien zijn Android-tablets zijn wel populairder geworden, gezien de 45% marktaandeel, maar 2-3 jaar geleden was dat nog maar 34%. Terwijl de iPad toen en nu boven de 50% zit.

Ook in de verkoop is dat terug te zien: https://9to5mac.com/2021/...d-sales-boom-report-says/
Waardoor het marktaandeel van Android-tablets stagneert: https://www.androidpolice.com/android-tablet-slump/

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 12:20]

Hoboist @TheVivaldi5 maart 2023 20:17
Ik begrijp wel dat Lethalis' ervaring niet per se overeenkomt met je bronnen: tradioneel bezitten apple-producten in de VS een groter marktaandeel dan in Nederland. Hier zullen de percentages lager uitvallen dan je bronnen doen vermoeden.
ChopperGunnerNL @TheVivaldi3 maart 2023 17:28
Ik had het eigenlijk over tablets in het algemeen. Ook voor iPadOS is er nog altijd geen officiële WhatsApp app. Wel zijn er een hoop third party apps te krijgen in de App Store die werken op basis van WhatsApp Web, maar vaak worden deze slecht onderhouden.
TheVivaldi @ChopperGunnerNL3 maart 2023 17:31
Dan zijn ze er wel lang mee bezig, want 2 jaar geleden meldde WhatsApp zelf nog aan een iPadOS-versie te werken:
https://www.techradar.com...pad-version-is-on-the-way

WhatsApp zal wel traag zijn of er op teruggekomen, want 2 jaar porteren van iOS naar iPadOS lijkt me wel raar lang…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 24 juli 2024 12:20]

ElayZ @TheVivaldi6 maart 2023 11:21
Er is ook geen iPad Whatsapp versie...

[edit] iets te snel, zie het verderop staan inderdaad.

[Reactie gewijzigd door ElayZ op 24 juli 2024 12:20]

TheVivaldi 3 maart 2023 16:22
Zal zeker wel weer een a/b-test zijn? Want met 2.23.5.11 hier (één bètaversie hoger) krijg ik geen gesplitste weergave.
Roel1966
3 maart 2023 16:58
Eerlijk gezegd snap ik niet helemaal wat nu het voordeel van zo'n split view is en ik veel liever een smalle lijst met alle namen heb zoals dat nu is. Met die split view heb je minder ruimte voor het chatdeel wat ik dan juist onpraktisch vind. Te hopen dat Whatsapp het dan dusdanig maakt dat je die split zelf kan instellen qua breedte.
xFeverr @Roel19663 maart 2023 23:59
Maar zonder splitview is juist je contactenlijst toch enorm groot waarbij een hoop ruimte ongebruikt is?
Roel1966
@xFeverr4 maart 2023 01:18
Op het Androidtablet is het hetzelfde als de Windows app en je aan de linkerkant een smallere lijst met contactpersonen hebt en rechts dan een groot chatveld. Juist met zo'n splitview krijg je een heel brede lijst met contactpersonen wat ik niet prettig vind en liever meer chatruimte heb.
xFeverr @Roel19664 maart 2023 10:07
Ik denk dat ik je niet helemaal begrijp want:
Op het Androidtablet is het hetzelfde als de Windows app en je aan de linkerkant een smallere lijst met contactpersonen hebt en rechts dan een groot chatveld.
Dit is de beschrijving van een splitview. Je geeft hierin zelf aan dat het een smalle lijst is met contactpersonen.

Halen we hier dingen door elkaar?
Roel1966
@xFeverr4 maart 2023 17:36
Dit is de beschrijving van een splitview.
Ik doel op de splitview zoals hierboven in het artikel staat waarbij je 2 kolommen met vaste breedte ziet in het voorbeeld. Dan krijg je dus een hele brede kolom voor de contacten en daardoor minder plek voor het chat gedeelte. Dit zou wel handig zijn als je dan zelf de breedte van de kolommen kan instellen zodat je dan de contactenlijst zelf kan versmallen.
M. van Aken 3 maart 2023 17:21
Vraag me eerder af wanneer ze de app voor de iPad gaan uitrollen, wil wel is een keertje video bellen op dat ding.
ASNNetworks 3 maart 2023 16:38
Op de Samsung Galaxy Fold serie kan je overigens WhatsApp al sinds een lange tijd in een gesplitste weergave gebruiken. Dit is een feature van Samsung zelf en is te activeren via de telefoon instellingen als onderdeel van Samsung Labs. Ik gebruik dit op deze manier op mn Fold2 sinds dag 1 en is voor een foldable echt een must have.

Zo ziet het er ongeveer uit, de afbeelding is wat ouder dan hoe het er nu uit ziet (geen streep meer in het midden nu) (afbeelding via een Reddit post opgezocht, omdat ik geen eigen screenshot met gegevens wil plaatsen of bewerken).

https://preview.redd.it/9...9bd468afa48cc23e0ef298482

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 24 juli 2024 12:20]

Xerxes249 @ASNNetworks3 maart 2023 16:43
Ziet dat er vergelijkbaar uit? Ik ben heel benieuwd hoe Samsung dat met een whatsapp app voor elkaar krijgt. Of dat ze whatsapp betalen voor een soort van exclusieve versie voor foldables oid? Waarom kost het anders nog zoveel moeite om dit voor tablets te bouwen.
ASNNetworks @Xerxes2493 maart 2023 16:53
Het is precies zoals je het zou verwachten: links de chats waaruit je kan kiezen, en rechts de geopende chat. Net als de desktop app dus. Ideaal wanneer je berichten binnen krijgt van een ander contact, wanneer je met een ander even in gesprek bent. Dan zie je gewoon de chat links staan en wat het laatste bericht is.

Zo ziet het er ongeveer uit, de afbeelding is wat ouder dan hoe het er nu uit ziet (geen streep meer in het midden nu) (afbeelding via een Reddit post opgezocht).
https://preview.redd.it/9...9bd468afa48cc23e0ef298482

Het is een toggle die je kan aanzetten via de telefooninstellingen, als onderdeel van Samsung Labs. Daar staan dan apps tussen die Samsung ondersteunt hiervoor. Bij mij zie ik alleen WhatsApp en WhatsApp Business.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 24 juli 2024 12:20]

Henk-Bakker 3 maart 2023 16:56
Zowel web cliënt als app veranderen achter de schermen voortdurend.

Gebruik het op Citrix in een farm van 17 machines. Dien tegenwoordig elke
ochtend mijn oude machine af te melden en nieuwe QR aanmelding te doen.

Is tegenwoordig op tablet een aanwezige SIM nodig? Was nooit, tegenwoordig
wel volgens mij.

Jammer.
Mizgala28 3 maart 2023 17:56
Ik draai het al een poosje zo op 2 telefoons tegelijk (eerst een beta apk op Android en normale op iOS) maar ik zie dit graag op iPad.

Werkt prima op mijn 2de telefoon, zelfs nadat ik het per ongeluk via de play store had ge-update naar de normale versie.
PerlinNoise @Mizgala283 maart 2023 19:26
Hoe heb je dat gedaan? Ik zie geen link device meer staan in de laatste beta. Ik heb het geprobeerd via deze guide
Mizgala28 @PerlinNoise3 maart 2023 19:38
Het is al een poos terug dus ik weet het niet precies meer.

Maar dat was toen de Beta uitkwam die het linken van een tablet mogelijk maakte, en als je deze op je telefoon installeerde en de DPI naar een niveau had aangepast (tijdelijk) dat de app dacht dat het om een tablet ging, dat je dan de QR te zien kreeg.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.