WhatsApp gaat mogelijk rapporteeroptie voor statusupdates bij desktopapp testen

WhatsApp werkt aan de mogelijkheid om statusupdates te rapporteren. De functie is opgemerkt door WABetaInfo, die schrijft dat het beschikbaar komt in een toekomstige bètaversie van de desktopapp.

WABetaInfo heeft een screenshot gedeeld waarin de rapporteerknop te zien is bij de statusupdate van een andere gebruiker. De optie is nog niet beschikbaar, maar komt waarschijnlijk in een toekomstige update naar de bètaversie van de desktopapp. Wanneer bètatesters de mogelijkheid krijgen om de functie uit te proberen, is nog niet bekend.

Het is al mogelijk om een gebruiker te rapporteren aan WhatsApp door de laatste vijf berichten van een gesprek of specifieke berichten door te sturen. Die berichten worden beoordeeld door de moderators van de chatapp, die kijken of de berichten in strijd zijn met de regels van WhatsApp. Alleen degene die rapporteert, krijgt die melding te zien, de andere partij niet.