WhatsApp brengt 3d-avatars voor stickers en profielfoto uit

WhatsApp rolt een update uit waardoor het voor gebruikers mogelijk wordt om 3d-avatars van zichzelf te maken. Vervolgens kunnen de avatars als 'stickers' verstuurd worden of gebruikt worden als gepersonaliseerde profielfoto.

De avatar die gebruikers kunnen maken is niet exclusief voor WhatsApp, maar kan ook via Instagram, Facebook en Messenger gebruikt worden. Er zijn 36 verschillende stickers waarin de avatar van de gebruiker verwerkt kan worden. Deze stickers zijn na de update in het emojimenu van WhatsApp naast de stickerknop te selecteren. Door in de app de instellingen te openen en op de profielfoto te tikken, kan de gebruiker een 3d-avatar als profielfoto instellen. De update met de betreffende functie wordt op het moment van schrijven wereldwijd uitgerold.

De chatdienst schrijft in een blogpost dat de 3d-avatars twee functies hebben: "Een avatar sturen is zo gepiept en is bovendien een hele leuke manier om je vrienden en familie te laten weten hoe je je voelt. Het is ook ideaal om jezelf te laten zien zonder echte foto, zodat je je privacy kunt waarborgen." Moederbedrijf Meta belooft nieuwe stijlen te blijven toevoegen, maar ook technische verbeteringen wat betreft 'belichting, schaduwen en haartexturen'.