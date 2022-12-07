WhatsApp brengt 3d-avatars voor stickers en profielfoto uit

WhatsApp rolt een update uit waardoor het voor gebruikers mogelijk wordt om 3d-avatars van zichzelf te maken. Vervolgens kunnen de avatars als 'stickers' verstuurd worden of gebruikt worden als gepersonaliseerde profielfoto.

De avatar die gebruikers kunnen maken is niet exclusief voor WhatsApp, maar kan ook via Instagram, Facebook en Messenger gebruikt worden. Er zijn 36 verschillende stickers waarin de avatar van de gebruiker verwerkt kan worden. Deze stickers zijn na de update in het emojimenu van WhatsApp naast de stickerknop te selecteren. Door in de app de instellingen te openen en op de profielfoto te tikken, kan de gebruiker een 3d-avatar als profielfoto instellen. De update met de betreffende functie wordt op het moment van schrijven wereldwijd uitgerold.

De chatdienst schrijft in een blogpost dat de 3d-avatars twee functies hebben: "Een avatar sturen is zo gepiept en is bovendien een hele leuke manier om je vrienden en familie te laten weten hoe je je voelt. Het is ook ideaal om jezelf te laten zien zonder echte foto, zodat je je privacy kunt waarborgen." Moederbedrijf Meta belooft nieuwe stijlen te blijven toevoegen, maar ook technische verbeteringen wat betreft 'belichting, schaduwen en haartexturen'.

WhatsApp avatars

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 16:04
68 • submitter: Anonymoussaurus

07-12-2022 • 16:04

68

Submitter: Anonymoussaurus

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Reacties (68)

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LazyDozzle 7 december 2022 16:20
Noem mij maar een zuurpruim, maar Whatsapp werkt toch gewoon goed zoals het nu is. Waarom continu uitbreiden met zaken die echt 0,0 toevoeging hebben aan de app?
BelovedAunt @LazyDozzle7 december 2022 16:22
Je bent zeer waarschijnlijk niet de doelgroep, de landen waar Whatsapp veel gebruikt wordt zijn ook de landen waar veel iPhones worden verkocht neem ik aan. De iPhone users vinden dit soort avatars al langer handig/nuttig dus waarom niet in Whatsapp?

Je hoeft het niet te gebruiken, gebruiken we allemaal alle functies van elk apparaat of software?

[Reactie gewijzigd door BelovedAunt op 22 juli 2024 23:52]

Mizgala28 @BelovedAunt7 december 2022 16:51
De iPhone users vinden dit soort avatars al langer handig/nuttig dus waarom niet in Whatsapp?
Ik vind ze zo erg dat ik zelfs tegen kennissen aangaf "stuur die troep niet, pak een normale emoji, eventueel een custom gif maar niet dit"

Ligt vast aan mij, maar ik wacht af tot ze straks hier met betaalde varianten komen in Whatsapp.

Want betaalde stickers zullen het einddoel zijn.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 23:52]

gooos @Mizgala287 december 2022 18:04
Yep - na een gratis periode zal er vast wel een verdienmodel aan gehangen worden voor andere sets met afbeeldingen. Dat heeft Samsung toch ook in zijn interface zitten, of niet?
Verwijderd @BelovedAunt7 december 2022 22:58
Alles wat Meta doet doet me denken aan de film Idiocracy, maar eerlijk gezegd zo doet RGB
xxxneoxxx @BelovedAunt8 december 2022 22:31
Juist net niet. Daar zit men nog steeds volle bak aan de imessae. Laat zulke lose apps nu net populair zijn in landen waar voornamelijk Android telefoons gebruikt worden.
mdj84nl @LazyDozzle7 december 2022 16:22
omdat het kan.
Anonymoussaurus
@LazyDozzle7 december 2022 16:29
Omdat waarschijnlijk anderen het wel veel zullen gebruiken. Maar ik gebruik het ook niet, dus wat is het probleem dan? Wil je het niet, gebruik je het niet.

En de reden daarachter is: concurrentie aangaan (zodat minder mensen sneller overstappen op iets anders).

[Reactie gewijzigd door Anonymoussaurus op 22 juli 2024 23:52]

davince72 @LazyDozzle7 december 2022 16:32
Je weet het verdienmodel toch wel van ze?
Ze moeten dus wel zieltjes aan zich blijven binden en voorkomen dat jongeren voor een andere dienst gaan kiezen. Ze moeten dus hip blijven en dat betekent features waar jij en ik wellicht helemaal niet op zitten te wachten.
forclanz @LazyDozzle8 december 2022 20:39
100% mee eens. Wat dacht je van een iPad app 🥲🥲🥲🥲 nee avatars, voorrang…………………
2Dutch 7 december 2022 16:28
Ik zit veel meer te wachten op een edit-functie..je weet wel: nuttige functionaliteit :+
Anonymoussaurus
@2Dutch7 december 2022 16:31
Daar schijnen ze aan te werken: https://wabetainfo.com/?s=edit
2Dutch @Anonymoussaurus7 december 2022 16:47
Thx :) Is al jaren een grote ergernis bij WA t.o.v. Telegram, nooit echt gesnapt waarom dat niet eerder is opgepakt maar fijn dat het op de roadmap staat :)
Anonymoussaurus
@2Dutch7 december 2022 16:57
Omdat Telegram veel simpeler in elkaar zit qua encryptie; je moet je voorstellen dat je voor elk bericht een aparte keypair hebt (perfect forward secrecy), en dat voor elk gesprek en elke groep. Daarbij nog de complexiteit van het Signal Protocol op zichzelf. Dat is best lastig lijkt mij.
2Dutch @Anonymoussaurus7 december 2022 17:08
Hoppa, weer wat geleerd. Dankjewel :)
ZakjePatatje 7 december 2022 16:08
Dus precies zoals Snapchat dat ook doet. Uiteindelijk groeien al die apps weer meer naar elkaar toe.
Tintel
@ZakjePatatje7 december 2022 16:59
Krijg wel een beetje Wii Me (dacht dat het zo heette) vibe hierbij.... wat een innovatie! </s>
cratyz @Tintel7 december 2022 17:02
Mii en inderdaad ik vind de gelijkenissen ook aanwezig
InjecTioN 7 december 2022 16:10
"Het moet niet gekker worden" dacht ik bij de vorige iteratie van dit concept, waarbij men een cartoon-ish gezicht kan maken dat als emoji dient.

Ik erger mijzelf al ontzettend aan de eerdere iteratie. Dat zal niet minder worden met deze variant.

Een simpele emoji maakte alles relatief simpel, neemt weinig resources in en is over het algemeen redelijk duidelijk. Waarom is dat niet voldoende en moet het zo uitbundig? Daar wordt communicatie toch niet beter van? |:(

* InjecTioN wacht op de disable knop.
denios @InjecTioN7 december 2022 16:19
Whatsapp is een social hub geworden, en dat wil het ook graag zijn.
Ik vind het vooruitgang, als ik echt saaie tekstberichten wil, is er nog altijd SMS.
Verwijderd @denios7 december 2022 16:44
Tekstberichten saai?

¯\_(ツ)_/¯
denios @Verwijderd7 december 2022 16:47
Als je hem niet ge-copy-paste hebt, ben je een held ;-)
xFeverr @denios7 december 2022 17:46
Volgens mij zitten die standaard in Windows in de emoji-kiezer. Te openen met windowstoets+. (punt)
gooos @xFeverr7 december 2022 18:02
Ok - die kende ik nog niet, weer een moderne sneltoets geleerd. Geloof echter niet dat ik hem heel vaak zal gebruiken.
denios @xFeverr7 december 2022 17:48
Dat mogen we toch als copy-paste beschouwen, niet?
Damic @denios7 december 2022 17:55
╰(*°▽°*)╯
Blackbird-ce @Damic7 december 2022 19:36
(>^_^(>°-°)>
Basxt @xFeverr7 december 2022 18:10
Geen 3D avatars?
Verwijderd @denios7 december 2022 17:59
Als ik gekke 3D karakters wil bekijken pak ik wel Netflix.

Het primaire doel van WhatsApp is communicatie, geen "social hub". En als het dat wel tracht te zijn, dan is het exit WhatsApp voor mij.
xFeverr @InjecTioN7 december 2022 16:16
Daar wordt communicatie toch niet beter van?
Zeker wel. Kijk eens hier:
:) :D O+ :*) }> }:O :O ;( :| _/-\o_ 8)7 :X :>

Deze reactie is dus nog niet duidelijk genoeg. Er moeten duidelijk 3D avatars bij om deze reactie te kunnen verduidelijken.

:+
Cid Highwind @InjecTioN7 december 2022 16:34
Nog steeds beter dan spraakberichten.
gooos @InjecTioN7 december 2022 17:59
Ben het helemaal met je eens. Communicatie in woorden lijkt haast wel iets ouderwets aan het worden.

Zal wel aan ons liggen dat we de inhoud van woorden en zinvolle afbeeldingen belangrijker vinden dan een overdaad aan swingende plaatjes/emoji/avatars.

En inderdaad... zonder al deze opsmuk kan de applicatie ook kleiner blijven, dat zou ook wat waard moeten zijn. Straks wordt het nog zoeken naar een WhatsApp Lite versie 8)7
gooos @denios9 december 2022 10:33
Die mening mag je hebben hoor.

Maar om je een overzicht te geven van deze week wat betreft zinvolle afbeeldingen:
- enkele screenshots met aanwijzingen erop om een vriendin uit de brand te helpen met een probleem op haar website
- het ontwerp van een label voor een whiskyvat dat gebotteld gaat worden deze maand, om input te vragen
- foto's van mijn neefjes tijdens de Sinterklaasviering

Hiernaast geen andere afbeeldingen via de WhatsApp verzonden op een verdwaalde eenvoudig emoji na dan aan het einde van een zin.
denios @gooos9 december 2022 10:54
Emojis? Dat kun je niet maken! :P
gooos @denios9 december 2022 13:46
I know, daarom zet ik er ook woorden voor ;)
jdh009 FP ProMod 7 december 2022 16:15
Komt deze toevoeging aan Whatsapp in iOS naast de Memoji te staan of zit het onder een andere knop? Krijg bij het lezen heel erg een 'dit zit er voor deze doelgroep toch al in'-gevoel van, alleen lijkt deze avatar niet in andere apps te gebruiken te zijn (of misschien allen die van Meta). Als die van Apple en Meta samen te zien zijn zorgt dit naar mijn idee vooral voor extra vervuiling en hoop ik dat het uit te zetten is of niet prominent in de weg zit bij de 'normale' emoji's.
Janusch @jdh0097 december 2022 16:36
Ik zou graag willen zien dat de Apple Memoji gebruikt kan worden in whatsapp. Vooral de bewegende varianten.
WoutervOorschot @Janusch7 december 2022 18:27
Ja of voor dat punt dan bijvoorbeeld de bitmoji die snapchat gebruikt. Als je het al gebruikt hebben maar weinig mensen zin om 3 keer hetzelfde poppetje te gaan maken door alles in te stellen (en dan op iedere app er ook ietsje anders uit te zien)
ChiLLeR 7 december 2022 16:18
Ik wacht op de spotify koppeling met whatsapp zodat hij automatisch mijn status bijwerkt met : "Luistert naar...". Of wacht... was dat vroeger al mogelijk met MSN messenger?
TripleQ @ChiLLeR7 december 2022 16:45
Volgens mij bestond Spotify toen nog niet
Wallus @TripleQ7 december 2022 17:43
maar die intergratie was er inderdaad met windows media player. Kon soms wat ongemakkelijke momenten opleveren, als mensen die optie aan hadden staan en men hun net gedownloade porno via die player gingen kijken.
kippewit @TripleQ7 december 2022 17:44
Toen kon het wel met WinAmp :-)
Stoney3K
@ChiLLeR8 december 2022 09:46
Het is wachten tot je de hele appgroep een nudge kan sturen. ;)
Pasteis 7 december 2022 16:30
Zolang deze feature niet teveel in het zicht zit, onnodig resources kost en irritant in gebruik is vind ik het helemaal prima dat ze het toevoegen. Aan mij niet besteed, maar er zullen genoeg geinteresseerde hierin zijn.

Ik moet overigens wel zeggen dat ik met al de velen emoticons inmiddels ook niet meer fatsoenlijk de juiste emoticon vindt. Ik vind het wel langzaamaan een beetje een rommel worden, maarja er zijn ergere problemen in de wereld
Alxndr 7 december 2022 16:36
Ik zal wel een oude zuurpruim zijn, maar welke volwassene zit hier nu op te wachten? Net als de eeuwig groeiende lijst emoji's geeft dit me alleen maar het gevoel dat ik naar een eenvoudige dienst zonder al deze poespas over wil stappen.
denios @Alxndr7 december 2022 19:06
Ik ben beslist niet jong meer, maar ik vind het fantastisch om te zien dat het uitdrukken van emoties zo divers kan zijn en met dit soort features ook een unieke identiteit kan weergeven via een alledaags veel gebruikt medium.

Denk niet dat ik het zelf ga gebruiken vanwege tijd tekort voor dit soort dingen, maar da's een ander verhaal.
THE_BASE 7 december 2022 16:50
WhatsApp mag vooral de Settings UI eens updaten naar de laatste actuele standaard van iOS. Het is nog precies zoals in 2014.
Peenutzz 7 december 2022 18:50
Ik hoor het ze nog zeggen, vlak voor de overname: "Er verandert niks aan Whatsapp, alles blijft zoals het is". Tuurlijk jongens.

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