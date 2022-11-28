WhatsApp krijgt functie om berichten naar jezelf te sturen in stabiele versie

WhatsApp gaat de functie om berichten naar jezelf te sturen in de stabiele versie van de app opnemen. De functie was al in de bèta beschikbaar, maar nu komt het ook in de gewone versie van de app terecht.

De gedachte is dat gebruikers WhatsApp op die manier kunnen gebruiken als digitaal notitieblok. "Zo kun je jezelf bijvoorbeeld een boodschappenlijstje sturen, een herinnering aanmaken voor een to do of je hersenspinsels opslaan", zegt het bedrijf.

De functie zit al in de bèta en komt in de komende weken in de stabiele versie van de app voor iOS en Android. De functie is dan een chat met jezelf en is aan te roepen door de knop voor een nieuw bericht in te drukken en dan bovenaan de lijst jezelf te kiezen. De functie zit al langer in concurrerende apps. Signal noemt het een 'Notitie aan mezelf' en bij Telegram heet het 'Bewaarde berichten'.

WhatsApp berichten naar jezelfWhatsApp berichten naar jezelf

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 28-11-2022 10:27 166

28-11-2022 • 10:27

166

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Reacties (166)

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ParaDroid2 28 november 2022 10:30
Dit kon toch al langer, door een bericht te sturen naar je eigen telefoonnummer? Dat heb ik jaren geleden al eens gedaan. Vermoedelijk, als je je eigen nummer op hebt geslagen, staat je naam er ook nog bij.
thefal @ParaDroid228 november 2022 11:06
Ik kan mijzelf op een iPhone niet vinden, ook al sta ik in mijn eigen contactenlijst.

Ik merkte wel een keer dat iedereen uit een groepsapp verdwenen was behalve ik. Sindsdien gebruik ik die groepsapp voor berichten naar mezelf.
FreakNL @thefal28 november 2022 11:59
Ik heb ook zo'n dode groeps-app waar iedereen inmiddels uitgestapt is. Die heb ik hernoemd en die gebruik ik voor boodschappenlijstje, "terugvindposts", etc ....

Ik snap niet zo goed wat dit bericht nou toevoegt...
aidanl @FreakNL28 november 2022 13:25
Blijkbaar doen veel mensen dit dus al met een omweg. WA faciliteert nu die gewenste functionaliteit, maar dan direct ipv via een omweg. Zo gek is dat dus niet?
Bossie @aidanl28 november 2022 14:23
Ik gebruik gewoon de notities app of ben ik nu ouderwets ?
aidanl @Bossie28 november 2022 14:36
Voordeel van WA is dat je info kan delen tussen bijv. je PC (met de WA web app / desktop app) en telefoon. Zo heb ik bijv. is wachtwoorden doorgestuurd naar mijzelf of bestanden / foto's. Al hangt het van de specifieke notitie app die je gebruikt, een Evernote bied dezelfde gewenste functionaliteit.
nlmarvin @aidanl28 november 2022 15:08
Ik snap je reactie niet helemaal denk ik?
Het voordeel dat je in je eerste zin benoemt, dat kan toch júíst met al die notitie apps?

De notitie app op mijn iPhone wordt automatisch gesynchroniseerd op mijn Mac. Volgens mij heb je op Android telefoons Google Keep voor notities die je ook op je PC kan openen en dan zijn er dus nog tal van third party apps.

Foto's naar mezelf doorsturen zou ik nooit doen via Whatsapp vanwege de enorme compressie. Volgens mij kan je tegenwoordig op Android wel ongecomprimeerde foto's verzenden?
Daoka @nlmarvin28 november 2022 15:18
Ik denk dat de grote voordeel is dat je belangrijke berichten even snel kan doorsturen naar jezelf. Dan hoef je niet apart een andere app voor te openen. En veel mensen weten WhatsApp snel te vinden de telefoon. Of ze weten geeneens dat er een notitie app bestaat en kunnen dan WhatsApp gebruiken.
Jron667 @Daoka28 november 2022 16:14
En makkelijk via de snare-knop.
Stronk @nlmarvin29 november 2022 09:14
Ik heb een iPhone en een Windows computer, hoe zorg ik ervoor dat mijn notities worden gesynchroniseerd?

Whatsapp werkt prima cross-platform. Volgensmij is het een kwestie van voorkeur.
MTVGN @Stronk29 november 2022 10:54
Daarvoor gebruik ik al jaaaaaren de yahoo-notities, benaderbaar via de website van Yahoo op je Windows pc en gesynct met de Notes app op m'n iPhone.

Oh, en eigenlijk heb ik ook wel wat notities in txt-bestanden in Dropbox staan die ik dan weer op mijn pc, dan weer op mijn telefoon bekijk of wijzig.

Kortom: genoeg mogelijkheden
Stronk @MTVGN29 november 2022 11:11
Dit werkt, maar waarom zou de gemiddelde persoon Yahoo + Notes configureren en gebruiken versus één centrale applicatie die al out-of-the-box werkt? Iedereen heeft Whatsapp al en dit is daarom de meest voor de hand liggende applicatie om te gebruiken voor dit soort dingen. Mensen kiezen immers de kortste route en gaan voor gebruiksgemak.
MTVGN @Stronk29 november 2022 11:28
Omdat het hebben en onderhouden (hoe wijzig je een reeds verstuurd whatsApp bericht??) van meerdere verschillende aantekeningen in een notitie handiger werkt in een notitie-app dan in een communicatie-app. Ik heb ook de in dit topic al veel aangehaalde persoonlijke groep voor sommige notities, maar die gebruik ik weinig omdat dat wat je er in zet steeds verder weg komt te staan en je steeds verder moet scrollen. Dat vind ik irritant, in een notitie kan je ervoor zorgen dat bepaalde dingen altijd meteen in beeld staan bij het openen ervan en dat je moet scrollen voor minder vaak gebruikte aantekeningen. Een persoonlijke whatsApp-groep zet altijd het laatst toegevoegde dichtbij en oudere notities ver weg, da's niet per se gebruiksgemak.

Daarnaast gebruikte ik de yahoo notes al voordat iPhones bestonden, dus ja, toen die dingen er eenmaal waren heb ik simpelweg de functionaliteit die ik al gewend was te gebruiken gekoppeld aan de Notes app.

[Reactie gewijzigd door MTVGN op 24 juli 2024 00:02]

nlmarvin @Stronk29 november 2022 15:48
Je kan je notities van de iPhone app benaderen door in te loggen op de iCloud op je pc/laptop. Mocht dit wat omslachtig voor je werken dan kan je nog third party apps gaan gebruiken.

Iedereen mag zijn voorkeur hebben natuurlijk. Ik prefereer zelf een notitie app die daarvoor ontwikkeld is en bepaalde functionaliteit met zich meeneemt. Klinkt lullig, niet zo bedoeld :)
nlmarvin @Borgia29 november 2022 15:44
Je gaat totaal aan het punt van mijn reactie voorbij, maar met zulke lange tenen zal je dat wel vaker overkomen...

Mijn punt was namelijk dat er veel verschillende opties zijn. Zo kan jij met je iPhone en PC inloggen op een iCloud account om daar je notities te bekijken als je die in je notities app zou willen maken op de iPhone. Ben je meer van de Google kant dan kan je Google keep gebruiken. Die kan je op je iPhone en PC benaderen! Of zoals ik al zei third party apps gebruiken, kan ook nog eens!

Gaaf hé! Jammer alleen dat ik het twee keer moet uitleggen. En om dan met jouw woorden te spreken:
Snap je het nu wel?
Bakplaat @Bossie28 november 2022 15:53
Gebruikte ik ook, totdat het vrouwtje een boodschappenapp aanmaakte want dat was veel makkelijker.
En daar had ze achteraf gezien ook wel gelijk in want ik kopieerde toch de lijst naar Whatsapp als zij boodschappen ging doen.
NBK @Bakplaat28 november 2022 23:12
Ik zoek dus nog steeds een echte boodschappen app. Eentje die voor meerdere winkels lijstjes bij kan houden, algemene lijstjes, afvinken van wat is gehaald en interactief te delen met partner.
We gebruiken nu idd whatsapp groepen en de short reply vinkjes of duimpje als iets is gekocht.
Pusherman_ @NBK29 november 2022 08:24
Google Keep is hiervoor ideaal.

Werkt goed op Android en iOS en browser.

Wij hebben één gedeeld boodschappen lijstje met per winkel waar we het meest shoppen (supermarkt, drogist etc) een 'hoofditem' en daar onder de boodschappen als subitems.
Af te vinken als je het in je mandje hebt liggen.

Het is zelfs zo ingeburgerd hier dat als er iets op is (bv de kaas of keukenrol), of we zien iets in de aanbieding wat we nodig hebben, dat we het direct in Keep zetten!
Stan1993 @NBK30 november 2022 10:52
Wij gebruiken Bring!

Erg handig. Je nodigt mensen uit en je hebt een gezamenlijke 'live' boodschappen lijst.
Alex3 @Bossie28 november 2022 20:29
Ik gebruik het om te kijken hoe een bericht met een link eruit gaat zien. Dat lukt niet met een notitieapp.
DVBNL @Bossie28 november 2022 22:29
Nee hoor, notitie apps zijn hiervoor bedoeld 😂
StefvE @thefal28 november 2022 15:05
Berichten naar zelf in je contactenlijst sturen kon al een tijdje maar lukt bij mij ook niet 123. Als je dit linkje gebruikt en je eigen telefoonnummer toevoegd opent de app een gesprek met jouw nummer waardoor je jezelf kan berichten.
https://wa.me/+31612345678
Vervang uiteraard met je eigen telefoonnummer.
D.Pendavingh @StefvE29 november 2022 09:55
Een andere methode om een chat met jezelf te beginnen is door een groep te maken met tenminste 1 iemand naast jezelf. En vervolgens alle personen uit de groep te verwijderen (behalve jezelf natuurlijk).
Harold Finch @thefal28 november 2022 11:35
Stom dat ik nooit aan dat laatste gedacht heb. Ik heb jaren Android gebruikt waarop het dus zonder zo’n groep kan. Twee jaar geleden overgestapt van op iOS. Toen het sturen van een bericht naar mezelf niet lukte was ik lichtelijk gefrustreerd. Ik vroeg me af wat WhatsApp bezielde om deze mogelijkheid eruit te slopen.
ToolkiT @thefal28 november 2022 12:30
Mijn dochter maakt altijd een group aan met alleen zichzelf erin en daar kan je dan berichten naar je zelf sturen... Is wat omslachtig, maar werkt prima..
84hannes @thefal28 november 2022 11:08
Ik merkte wel een keer dat iedereen uit een groepsapp verdwenen was behalve ik. Sindsdien gebruik ik die groepsapp voor berichten naar mezelf.
Dit klinkt, out of context, heel zielig, maar ik weet hoe handig het is.
thefal @84hannes28 november 2022 11:10
Dat dachten wij ook toen een vriend me vertelde dat hij dat deed, maar achteraf eigenlijk wel heel handig. Ook handig om berichten van pc naar telefoon te sturen of anderom, gewoon de link in whatsapp plakken, en dan openen in Whatsapp web, die ik mogelijk toch al open heb staan. Dat is eigenlijk hetgene waar ik het nu het meeste voor gebruik.
Waswat @thefal28 november 2022 12:07
Signal heeft ook een erg fijne note-to-self optie die ik gebruik om links door te sturen naar pc. Iets handiger dan mail. Voor langdurige reminders gebruik ik Google Keep met een widget met pins die op de home van mijn smartphone te zien is.

[Reactie gewijzigd door Waswat op 24 juli 2024 00:02]

keejoz @thefal28 november 2022 16:29
Ik rechterklik op mijn tab in Chrome en "Send to device" waar mijn 2 macbooks en mijn telefoon tussen staan. Meteen krijg ik een notification op het device die de link opent. Waarom moeilijk maken als het zo simpel kan?
Kyuuni @keejoz28 november 2022 18:55
Die werkt bij mij andersom niet. Op Android heb ik die knop niet om hem naar mijn pc te sturen (al kun je er bij via geschiedenis). Daarbij mist die knop ook op mijn werklaptop, die is helaas disabled door policies.
hiostu @84hannes28 november 2022 11:53
Dat valt toch wel mee dat het zielig klinkt? Er worden heel vaak groepsapps aangemaakt die een eindig leven hebben. Omdat ze bijvoorbeeld zijn voor een bepaald evenement of uitje met een specifieke groep. Ik heb heel veel van dat soort groepen.
84hannes @hiostu28 november 2022 13:29
Dat valt toch wel mee dat het zielig klinkt?
Hopelijk snap je de grap als ik zijn woorden verdraai:
Ik zat in een groep met vrienden. Alle andere vrienden zijn weggegaan, nu praat ik alleen nog tegen mezelf.
Dat het gebeurt en dat het handig is, is context.
Lagonas @84hannes28 november 2022 12:54
Vind ik wel meevallen. Hoeveel nutteloze groepsgesprekken ik wel niet aan toegevoegd wordt voor een verjaardag bv of om af te spreken voor een etentje waar net 1 iemand bij zit die niet in m’n regulieren vrienden app groep zit.
Opxah @thefal28 november 2022 15:50
Je kon inderdaad al langer ook zelf een groep aanmaken met een ander persoon en dan die persoon verwijderen (of vragen of ze uit de groep gaan).
Maar wel goed dat een chat met jezelf nu een standaard feature wordt en dat er geen workaround meer nodig is.
Fu72 @thefal28 november 2022 19:02
.

[Reactie gewijzigd door Fu72 op 24 juli 2024 00:02]

faim @ParaDroid228 november 2022 10:41
Dit dus inderdaad, als je jezelf in je contactenlijst hebt staan kan je jezelf gewoon berichten sturen.
Jermaine @faim28 november 2022 13:28
Naar mijn weten weet de versie voor iOS dit te omzeilen, waardoor je je zgn Me Card niet kunt selecteren.

Je kunt met de WhatsApp API die gewoon wagenwijd open staat overigens wel een gesprek met jezelf starten, te weten via dit linkje waarin je alleen nog even 612345678 moet aanpassen naar je eigen telefoonnummer. Viel Spaß! :)
k995 @ParaDroid228 november 2022 10:43
AH ik dacht al: tiens dat doe ik toch al?
Gelomidor1 @ParaDroid228 november 2022 12:47
Ik maak een groep aan met alleen mijzelf, stuur dagelijks berichtjes naar mezelf die ik ff moet onthouden
Harold Finch @ParaDroid228 november 2022 11:05
Zo heb ik het ook gedaan inderdaad. Dit werkt echter alleen voor tekst. Een bestand met je zelf delen kan niet. En via Web WhatsApp kan je je berichten in het geheel niet benaderen.
roberto250b @Harold Finch28 november 2022 12:40
Je kan een groep aanmaken en dan de andere persoon er direct uitgooien.
dit gebruiken wij vaak om foto's ect naar de PC te krijgen gelijk netjes gecomprimeerd

Edit: zie dat deze oplossing verderop ook al in de reacties staat :)

[Reactie gewijzigd door roberto250b op 24 juli 2024 00:02]

Verwijderd @roberto250b28 november 2022 21:20
Of je maakt gewoon meteen een groep zonder anderen...?
Zo doe ik het al vele jaren.
ParaDroid2 @Harold Finch28 november 2022 11:06
Ik kan/kon ze wel benaderen, ze staan alleen in Archived.
Harold Finch @ParaDroid228 november 2022 11:27
Ik lees hieronder (ParaDroid2 in 'WhatsApp krijgt functie om berichten naar jezelf te sturen in stabiele versie') waarom het niet kan, het heeft te maken met iOS. Dat verklaart gelijk waarom ik vrij zeker ervan ben geweest dat het wel zou moeten kunnen: Tot 2 jaar geleden altijd op Android gezeten.

[Reactie gewijzigd door Harold Finch op 24 juli 2024 00:02]

moonlander @ParaDroid228 november 2022 11:10
Ik heb het vorige week nog geprobeerd maar ik kan het niet. Bij mij opent hij een sms bericht om mij aan te melden voor whatsapp.
Alex3 @moonlander28 november 2022 20:33
Deel iets vanuit een andere app en vul dan je eigen nummer in.
moonlander @Alex328 november 2022 20:59
Een postit plakken op je telefoon helpt zeker ook.
Dan0sz @ParaDroid228 november 2022 13:14
Ik doe dit ook al een tijd, door een groepsapp te beginnen en vervolgens de andere persoon eruit te laten stappen.
Verwijderd @Dan0sz28 november 2022 21:21
Waarom dan niet gewoon zonder die anderen? Zo doe ik het al vele jaren ;-)
Kan jezelf toch ook wel bedenken, ik lees het hierboven ook vele malen en ook zoals jij het doet, maar waarom?
Dan0sz @Verwijderd29 november 2022 08:25
Is inmiddels al ruim 3 jaar geleden dat ik die groepsapp aan had gemaakt. :-)

Heb net gekeken, maar ik kan nog steeds geen groepsapp alleen voor mezelf maken. Ik krijg dan de melding: "Kies tenminste 1 ander contact."

[Reactie gewijzigd door Dan0sz op 24 juli 2024 00:02]

janw.oostendorp @ParaDroid228 november 2022 14:06
Je kan ook een app groep oprichten en anderen er uit gooien.
Ik heb een app "groep" forever alone met zulke notities.
Verwijderd @janw.oostendorp28 november 2022 21:22
Of gewoon een groep zonder anderen toe te voegen... Deze tip staat hier vele malen, maar je hoeft niemand anders toe te voegen ;-)
Nimac91 @ParaDroid228 november 2022 15:29
Beste mensen,

Dit heb ik al sinds de dag dat er groep chats bestaan. Maak een groepschat aan met een vriend. Vraag die vriend de groepschat te verlaten. Tadaaaa. U heeft een chat waarin u berichten naar u zelf kunt sturen.

Dat ze dit nu direct mogelijk maken net als wat Telegram al jaren heeft veranderd verder niks. Je kon dit al jaren doen.
Verwijderd @Nimac9128 november 2022 21:22
Of gewoon een groep zonder anderen toe te voegen...
Deze tip staat hier vele malen, maar je hoeft niemand anders toe te voegen, gewoon een groep met alleen jij beginnen ;-)
Nimac91 @Verwijderd29 november 2022 01:55
Dat kan tegenwoordig misschien maar vroeger moest je altijd minimaal een ander persoon erbij om een groepschat te maken.
Verwijderd @Nimac9129 november 2022 22:32
Ik gebruik dit al vanaf het begin van WhatsApp en heb nog nooit iemand er bij toe hoeven voegen.
Nimac91 @Verwijderd29 november 2022 23:45
Nu lieg je. Ik weet expliciet dat dit vroeger nooit kon
Verwijderd @Nimac9130 november 2022 00:31
Het is toch echt zo. Helemaal tot aan het begin teruggekeken en heb er ook nooit iemand uit verwijderd zie ik. Dus nee, ik LIEG niet!
keejoz @ParaDroid228 november 2022 16:32
Facebook messenger en zelfs antieke protocollen als IRC doen dit ook al jaren, lang voor Signal uberhaupt bestond. Wat een geweldige vooruitgang boeken we hier weer.
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @ParaDroid229 november 2022 01:36
Ja dit doe ik ook al jaren. Even naar mezelf appen.
LightlessFilms @ParaDroid229 november 2022 06:54
Dit klopt inderdaad. Ik deed dit ook al jaar en dag tot op het moment ze een update ergens in Juni dit jaar hebben uitgebracht.

https://imgur.com/a/AUEOPIE
JJ White 28 november 2022 10:30
Dit kon voorheen ook al (met een omweg) door een groep te maken met een derde en deze er vervolgens uit te gooien zodat je alleen overblijft.

edit: zo te zien was dit al algemeen bekend :X

[Reactie gewijzigd door JJ White op 24 juli 2024 00:02]

Relief2009 @JJ White28 november 2022 10:32
Dus het kon niet want wat je beschrijft is een work around.
jeroen79 @Relief200928 november 2022 10:36
Maar als er een work around is dan kan het toch?
Verwijderd @jeroen7928 november 2022 21:23
Nee, want je stuurt naar een groep, niet naar jezelf...
jeroen79 @Verwijderd28 november 2022 22:14
Maar door iets naar een groep die uit alleen mijzelf bestaat stuur ik effectief iets naar mijzelf.
Verwijderd @jeroen7929 november 2022 22:29
Nee, naar de groep, alleen jij zit er alleen in.
Straks komt dus die optie om iets naar jezelf te sturen.
Je kan het zo noemen zoals je doet, maar het is het gewoon niet... Waarom denk je dat dit artikel hier staat? Omdat het nog niet bestond en nog niet kon.
triesnl @Verwijderd1 december 2022 13:34
Beste foxathome,

Als je een bericht verstuurd, naar een groep of niet, en jij bent de enige ontvanger. Stuur je toch iets naar jezelf?
Verwijderd @triesnl3 december 2022 10:35
Nee, naar een groep!
Straks stuur je naar jezelf. Hoe moeilijk kan het zijn?!
Als het zo is zoals jij het zegt, waarom komt deze functie er dan aan? Logica noem ik dat.
Alxndr @Relief200928 november 2022 10:53
Dus het kan wel |:(
Settler11 @Relief200928 november 2022 11:05
Hoezo? Een floplossing is ook een oplossing! :+
vanaalten @JJ White28 november 2022 10:47
Dat werkt prima met de app, dat werkte ook prima met de web-interface maar met de huidige webinterface wordt die groep met alleen jezelf er in niet meer getoond, helaas. :(

Correctie: tegenwoordig is die wel weer zichtbaar! Workaround is dus prima bruikbaar. :)

[Reactie gewijzigd door vanaalten op 24 juli 2024 00:02]

lepel 28 november 2022 10:33
Dit is iets wat ik zelf al jaren binnen Telegram gebruik, aangezien ik voor de meeste mensen Whatsapp gebruik maar voor een paar vrienden Telegram. Ideaal om even een PDF of ander bestand van telefoon naar PC (of andersom) te sturen, of gewoon om bijv. concert tickets op een gemakkelijk te vinden plek op te slaan tijdelijk.

Ongerelateerd, maar ik gebruik Telegram ook om grote videos die ik op PC heb opgenomen door te sturen. Whatsapp web (want ik gebruik Rambox) staat geen grote video bestanden toe, dus upload ik de video naar mijn eigen gesprek binnen Telegram, download het dan op mijn telefoon en stuur het door via Whatsapp. Leuk voor als ik even een screen recording maak van een game en wil delen naar groepsapp met vrienden.
Marve79 @lepel28 november 2022 10:58
Ik gebruik het exact zo. Bijv een foto maken met de telefoon en die opslaan in Telegram 'Saved messages'. Of wat ik ook doe als ik de auto parkeer op een onbekende plek is de locatie doorsturen naar mezelf.

Dat ze daar nu pas bij Whatsapp mee komen... Gelukkig zitten al mijn kennissen op Telegram en gebruik ik amper nog Whatsapp.
desmond @lepel28 november 2022 10:43
Ik doe dat op vergelijkbare manier met Signal. Bijzonder toch dat ondanks alle Onedrive/Dropbox/Nextcloud/iDrive initiatieven er kennelijk nog steeds behoefte bestaat aan dergelijke workarounds.
lepel @desmond28 november 2022 10:57
Ik gebruik zelf ook OneDrive, maar vind de gebruikerservaring in Telegram toch beter.

Als ik ergens iets in een OneDrive map gooi dan zie ik niet direct een upload balkje, daarvoor moet ik dan weer de OneDrive system tray openen. Daarnaast vind ik dan ook de OneDrive app best wel een gedrocht dat vaak issues heeft. Wil je dan iets delen vanuit de app gaat dit standaard naar delen via een link. Ja je kunt nu gemakkelijk "send as file" doen binnen de app, maar dit was niet altijd zo en zou naar mijn mening de standaard optie moeten zijn bij kleine/media bestanden.

Daarnaast heb ik een hoop meer "permanente" zaken binnen OneDrive staan, upload ik het daarheen dan wil ik het ook later weer verwijderd hebben. Dat heb ik niet met Telegram want het gaat niet van een bepaald opslag quota af. En je moet dan maar weer net het mapje in OneDrive zoeken waar je het naar geupload hebt. In een messaging app staat dan jouw eigen gesprek meteen bovenaan aangezien daar de laatste activiteit in is geweest.

Voor mij persoonlijk zijn cloud diensten meer om dingen op te slaan, niet om dingen even snel te delen. Daarnaast wil je zaken vaak via een messaging app doorsturen naar andere personen, dus waarom niet meteen opslaan/delen in diezelfde of een andere messaging app.
Misjeljansen @lepel28 november 2022 11:59
Ik heb op mijn pc een iCloud Drive map waarin ik heel simpel documenten kan delen tussen PC en iPhone 😁
Rob Coops 28 november 2022 11:13
Leuk maar ook redelijk nutteloos... Ja even snel een notitie maken is mooi maar anders dan dat is het gewoon geen echt fijne interface voor meer dan een paar zinnen of een simpel lijstje.

Als ik dat vergelijk met evernote en andere soort gelijke notitie oplossingen dan mist er toch wel heel erg veel bij Whatsapp en lijkt het me eerder iets dat heel veel mensen al veel langer deden via een omweg maar dat nooit officieel als functie aangemerkt is.
DeCo @Rob Coops28 november 2022 11:24
Ik gebruik het regelmatig.. meer functionaliteit dan even een krabbeltje naar je zelf is vaak echt niet nodig en daar leent een eenvoudig berichtje naar jezelf zich uitstekend voor.
Verder gebruik ik To-Do voor boodschappen, gevlagde mails en echte to-do's die er toe doen op bepaalde momenten (dus notificaties, lijstjes, afvinken, etc.. functionaliteiten die daar bij horen)
Rabb @Rob Coops29 november 2022 02:54
Ik gebruik het dagelijks. Even een url of wachtwoord doorsturen, daarna evt weer weggooien. Het blijft niet in de cloud staan, en is heel makkelijk toegankelijk.

Gebruik Google Keep ook, maar dat vind ik onoverzichtelijker voor snelle korte informatie.

[Reactie gewijzigd door Rabb op 24 juli 2024 00:02]

Rob Coops @Rabb29 november 2022 21:03
Blijft niet in de cloud staan... hoe zeker weet je dat.

De kosten om alles op te slaan zijn minimaal en het zou me totaal niets verbazen als alle berichten minimaal 7 dagen blijven staan op de servers en ik ben er vrijwel zeker van dat voor iedereen waar de Amerikaanse overheid interesse in heeft de data automagisch op een overheidsserver beland als dat niet gewoon voor alle verkeer gebeurt zodat men ook mensen waar van men niet wist dat ze interessant zouden kunnen zijn er tussen uit kan vissen.

Mocht je daar aan twijfelen kijk eens naar wat Mr. Snowden daar over wist te vinden. Dat is al weer even geleden en men is er echt niet minder om gaan monitoren sinds die tijd.
Zerora 28 november 2022 10:29
Handig. Anders moest je een groep aanmaken met jezelf als enige lid.
Groax @Zerora28 november 2022 10:37
Dit doe ik ookal jaren nu. Deze heet "Me, Myself and I" :)
P_Tingen @Groax28 november 2022 12:40
Haha, bij mij ook! Staat gepind bovenaan in whatsapp, ontzettend handig
https://i.imgur.com/fLYJYT6.png
Groax @P_Tingen28 november 2022 13:15
haha netjes!
Twanekel @Zerora28 november 2022 10:30
Dat is inderdaad hoe ik het ook deed
Robbaman @Zerora28 november 2022 10:32
Haha ja, kan mijn groep "Ferry importand peepol" (met alleen mijzelf) eindelijk met pensioen.
CorrieK @Zerora28 november 2022 10:43
Of een bericht sturen aan iemand die jou heeft geblokkeerd, zo deed ik het tot nu toe altijd }> :+
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @CorrieK29 november 2022 01:38
Met het risico dat je diepste gedachten en boodschappen ineens wel gelezen worden, mocht iemand je weer gedeblokkeerd hebben terwijl je je berichtje sturt. ;)

[Reactie gewijzigd door Jorgen op 24 juli 2024 00:02]

SilentDecode @Zerora28 november 2022 16:42
Jup, same. Maar als je het met de nieuwe manier doet, dan heb je al je shit op 2 plekken staan. Mochten ze dan OOOIT een keer die functie weghalen omdat het te weinig gebruikt word (insert other reason here), dan heb je niks meer..

Dus: Gewoon lekker zo laten hoe je het al jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaren doet. Kan er ook weinig fout gaan.
Pablo @Zerora28 november 2022 16:43
ah, dus mijn groepje "127.0.0.1" wordt dan na al die jaren eindelijk overbodig....
Menkoro 28 november 2022 10:30
Dat tweede screenshot, geweldig :D
Herko_ter_Horst @Menkoro28 november 2022 10:37
Zijn we nu allemaal gerickrolled?
Jorgen Moderator Beeld & Geluid @Herko_ter_Horst29 november 2022 01:45
Als je me vraagt hoe ik me voel
Zeg me dan niet dat je te blind bent om het te zien

😋😂
Castor385 @Menkoro28 november 2022 10:38
Ik zit te denken aan volledige toewijding
MeltedForest @Menkoro28 november 2022 13:34
Ik wil je gewoon vertellen hoe ik mij voel
CypressGTX 28 november 2022 10:30
Dit gebruik ik al heel lang, maak een groepsapp, knikker vervolgens alle personen eruit en je behoudt een gesprek met enkel jezelf. Noem deze groep Notities en geef het een notitie afbeelding als groepsafbeelding en je kunt eenvoudig het gesprek gebruiken als "usb stickje" voor jezelf.
japio010 28 november 2022 10:30
In het verleden kon dit ook, door je eigen nummer als contact aan te maken. Maar inmiddels blijkbaar niet meer
miguelin @japio01028 november 2022 12:21
hoezo niet? ik heb het ook al langer op deze manier en het werkt nog
hamsteg @miguelin28 november 2022 15:03
web api gebruiken naar je eigen telefoonnummer, daarna staat het nummer in je WA lijst.
Migrator 28 november 2022 10:31
Handig! Dit kon overigens al omslachtig: door een groepsapp te maken en daar vervolgens iedereen behalve jezelf (nou ja, de andere persoon) weer uitgooien. Ik denk dat ik die van mij uit nostalgie-oogpunt gewoon houd.

Leuke tekst in die screenshot overigens :-(
hcQd 28 november 2022 10:32
Met een omweg, bijvoorbeeld met de app Click to chat, kan dit al jaren.

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