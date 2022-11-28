WhatsApp krijgt functie om berichten naar jezelf te sturen in stabiele versie

WhatsApp gaat de functie om berichten naar jezelf te sturen in de stabiele versie van de app opnemen. De functie was al in de bèta beschikbaar, maar nu komt het ook in de gewone versie van de app terecht.

De gedachte is dat gebruikers WhatsApp op die manier kunnen gebruiken als digitaal notitieblok. "Zo kun je jezelf bijvoorbeeld een boodschappenlijstje sturen, een herinnering aanmaken voor een to do of je hersenspinsels opslaan", zegt het bedrijf.

De functie zit al in de bèta en komt in de komende weken in de stabiele versie van de app voor iOS en Android. De functie is dan een chat met jezelf en is aan te roepen door de knop voor een nieuw bericht in te drukken en dan bovenaan de lijst jezelf te kiezen. De functie zit al langer in concurrerende apps. Signal noemt het een 'Notitie aan mezelf' en bij Telegram heet het 'Bewaarde berichten'.