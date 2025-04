Instagram komt met eigen versie van BeReal

Instagram introduceert een nieuwe functie genaamd Candid Stories, die sterk lijkt op de app BeReal. Net als in deze app kunnen Instagram-gebruikers elke dag een foto delen waarbij de camera aan de voor- en achterkant van de smartphone wordt gebruikt.

In een blog kondigt Instagram meerdere nieuwe functies aan voor het social media-platform, waaronder Candid Stories. Via deze functie krijgen gebruikers dagelijks een reminder om een moment te delen met hun volgers. Net als in de app BeReal wordt dit moment vastgelegd met zowel de camera aan de voor- als achterkant van de telefoon. Op die manier kunnen gebruikers een selfie delen en tegelijkertijd een foto van hun vrienden.

Het is niet vreemd dat moederbedrijf Meta een BeReal-achtige functie introduceert op Instagram. BeReal kreeg er in 2022 snel veel volgers bij en heeft inmiddels meer dan 14 miljoen dagelijkse gebruikers wereldwijd. De app wordt ook wel de anti-Instagram genoemd, omdat het gebruikers dwingt om snel een moment vast te leggen, ongeacht wat ze aan het doen zijn.

Naast Candid Stories komt Instagram ook met Notes, waarmee gebruikers korte berichten kunnen delen met volgers. De berichten mogen uit maximaal zestig tekens bestaan. Daarnaast verdwijnen ze weer na vierentwintig uur.