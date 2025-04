IOS 16.2 nu beschikbaar voor iPhone en iPadOS 16.2 voor iPads

Apple maakt iOS- en iPadOS-update 16.2 beschikbaar. De nieuwe versie van het besturingssysteem voert onder andere veranderingen door aan het always-ondisplay van de iPhone 14 en introduceert een karaoke-modus voor Apple Music.

De update is nu te downloaden en voegt een paar nieuwe functies toe. Apple voegt een nieuwe optie toe voor het always-ondisplay op de iPhone 14 en 14 pro, waarmee de achtergrondafbeelding kan worden verborgen op het toegangsscherm. De functie zat al in bèta 3 van iOS 16.2, maar zit nu dus ook in de releaseversie.

Daarnaast is de eind-tot-eindversleuteling in iCloud uitgebreid naar 23 soorten data. Dat waren er eerst 14. Eerdere deze maand maakte Apple bekend dat eind-tot-eindversleuteling worden uitgebreid naar iCloud-reservekopieën, reservekopieën van Berichten, Herinneringen, Bladwijzers in Safari, Opdrachten, Dictafoon-opnames, iCloud Drive en informatie uit de Wallet-app.

Met de update komt ook de aangekondigde karaoke-functie beschikbaar voor Apple Music op iPhones en iPads. Apple Music Sing laat gebruikers de songteksten zien in realtime, zodat ze mee kunnen zingen. Apple komt met een aantal speellijsten met liedjes die speciaal voor Apple Music Sing zijn geoptimaliseerd.

Tot slot kondigt Apple een nieuwe brainstorm-app aan: Freeform. Dit is eens soort virtueel whiteboard waarop aantekeningen, schetsen en andere ideeën neergezet kunnen worden. In Freeform kan ook met anderen aan projecten gewerkt worden. De app heeft integratie met FaceTime, zodat er tijdens het samenwerken een videogesprek kan worden gevoerd.

Een actuele lijst met apparaten die iOS 16 ondersteunen kun je hier terugvinden.