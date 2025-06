Apple voegt ondersteuning webpushnotificaties toe aan webapps op homescreen

Apple heeft in de bèta 1 van iOS en iPadOS 16.4 ondersteuning toegevoegd voor pushberichten van websites. Dat werkt alleen met websites die aan het homescreen zijn toegevoegd. Daarmee functioneren deze webapps veel meer als daadwerkelijk geïnstalleerde applicaties.

Apple lost hiermee een belofte in die het vorig jaar juni bij de WWDC maakte. Nadat een gebruiker een site aan zijn homescreen heeft toegevoegd, moet er nog expliciet toestemming gegeven worden om notificaties te tonen, voordat dat daadwerkelijk gebeurt. Ook al draait de ‘app’ in Safari, de notificaties komen niet van de browser; het is alsof de site een app is met eigen notificaties. Net als andere apps kan zo’n webapp ook een badge krijgen, met daarop een teller van hoeveel openstaande notificaties de app biedt.

Apple is op dit front laat met het ondersteunen van notificaties van websites. Andere browsers en besturingssystemen, waaronder Apples Safari op macOS, ondersteunen dit al veel langer.

De notificaties gedragen zich volgens Apple zoals alle andere notificaties. Dat wil zeggen dat ze op het lockscreen getoond kunnen worden, maar ook op een Apple Watch. Daarnaast zijn ze onderhevig aan de regels die door de focusmodus opgelegd kunnen worden.

Apple meldt tot slot dat browsers van derden deze feature ook kunnen benutten. Nu nog moeten die browsers de Safari-engine gebruiken, waardoor ze effectief niet veel meer dan reskins van Safari zijn. Er zijn echter tekenen aan de wand dat dit in de toekomst zou kunnen veranderen.