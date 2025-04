Apple brengt iOS 16 en watchOS 9 maandag uit

Apple brengt iOS 16 en watchOS 9 komende maandag uit. Dat blijkt op de pagina's op de site van de fabrikant. De release van iPadOS is dit jaar later, zo bevestigde de fabrikant al eerder. De besturingssystemen zijn al maanden als bèta uit te proberen.

De release vindt vermoedelijk maandagavond Nederlandse tijd plaats. Doorgaans brengt Apple zijn updates en upgrades uit om tien uur 's ochtends op zijn hoofdkantoor in de Amerikaanse stad Cupertino, wat in de Benelux zeven uur 's avonds is. De upgrade komt over-the-air naar compatibele modellen. Gebruikers kunnen ook handmatig controleren of de upgrade al klaarstaat.

De iPhone 6s, SE en 7 krijgen deze upgrades niet. Voor iOS 16 is een iPhone 8, X of nieuwer vereist, zo laat Apple weten. De Apple Watch Series 4 en nieuwer werken allemaal met watchOS 9, waarmee ondersteuning voor de Series 3 uit 2017 vervalt. WatchOS 9 behoeft ook een iPhone met iOS 16.

De release van iPadOS is dit jaar later, zo zei Apple al. Dat is naar alle waarschijnlijkheid om de nieuwe manier van multitasken met Stage Manager te polijsten. De release volgt vermoedelijk bij een volgend evenement van Apple in oktober of november.