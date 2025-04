'Europese Commissie kan iot-apparaten met zwakke beveiliging van de markt halen'

De Europese Commissie werkt aan regelgeving die het mogelijk maakt om iot-apparaten met zwakke beveiliging van de markt te halen. Dat schrijft zakenkrant Financial Times. Ook kunnen makers van die apparaten miljoenenboetes krijgen als zij de beveiliging niet op orde hebben.

Bij een aangetoonde zwakke beveiliging is een recall van producten door de Europese Commissie mogelijk, meldt Financial Times. Ook kan de Commissie producten verbieden in de Europese Unie bij zware overtredingen. Daarnaast gaan er boetes gelden van 15 miljoen euro of 2,5 procent van de jaaromzet, afhankelijk van welke hoger is. Ook zou er een meldplicht komen voor beveiligingslekken en moeten fabrikanten met patches komen.

De krant heeft een kladversie van de wetgeving ingezien. Volgende week zou de Europese Commissie de regelgeving willen presenteren, waarna de regels per 2024 zouden moeten gaan gelden. Het is onbekend wat precies wel en niet onder de regels zou vallen, maar Financial Times noemt onder meer slimme waterkokers en koelkasten als voorbeelden. Ook gelden vaak thermostaten, beveiligingscamera's en andere smarthome-apparatuur als iot-apparaten. Het was al bekend dat de Commissie aan de regels werkte.