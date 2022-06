'GlobalFoundries en STMicro overwegen chipfabriek in Frankrijk te bouwen'

GlobalFoundries en STMicro overwegen een chipfabriek te bouwen in Frankrijk. Dat melden bronnen van Bloomberg. Hiervoor zouden de bedrijven Chips Act-steun van de Europese Commissie willen gebruiken.

In de Franse fabriek willen de twee bedrijven volgens Bloomberg geavanceerde, energiezuinige chips maken. Mogelijk gaat het om nieuwe FD-SOI-chips. Dit zijn chips die voor 5G- en beveiligingsdoeleinden kunnen worden gebruikt in de auto-, iot- en mobiele sector. De twee bedrijven ontwikkelen deze chips met het onderzoeksagentschap CEA en chipmarktleverancier Soitec, beide Franse organisaties.

De bronnen benadrukken dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen over de Franse fabriek. Het is ook niet duidelijk hoe groot deze kan worden. Om de bouw te kunnen financieren, willen de bedrijven gebruikmaken van Chips Act-steun. Met deze Act wil de Europese Commissie ervoor zorgen dat de Europese chipmarkt verdubbelt in omvang en verantwoordelijk wordt voor twintig procent van de wereldwijde markt.

De twee bedrijven bevestigen niet of de fabriek er komt. STMicro heeft al een fabriek in Frankrijk, GlobalFoundries nog niet. Eerder gaf Intel aan een fabriek in Duitsland te willen bouwen met hulp van de Chips Act-steun.