Twente wil fabriek voor heterogene chips bouwen

Een Twents consortium heeft plannen opgesteld om een fabriek te bouwen voor het ontwerp en de productie van heterogene chips. Het samenwerkingsverband wil zo bijdragen aan de Europese ambitie om minder afhankelijk te zijn van Azië en de VS wat betreft chipproductie.

De bouw van de chipfabriek is onderdeel van een plan voor het versterken van de sector voor chiptechnologie in Twente. In dat plan staat ook het doel om te investeren in onderzoek naar heterogene systemen. De regio zou goed in staat zijn om een belangrijk rol bij de ontwikkeling van dergelijke systemen te spelen. Timo Meinders, directeur van het MESA+ Instituut voor nano-onderzoek, zegt bijvoorbeeld: "We hebben alle sleuteltechnieken in huis: analoge mixed signal- en RF-ontwerp, fotonica, quantumfotonica, microfluïdica, materials, thin film application en geavanceerde productie."

Meinders overhandigde vrijdag samen met Bram Nauta, hoogleraar Integrated Circuit Design bij de Universiteit Twente, het plan aan Europarlementariër Bart Groothuis. De vakgroep van Nauta, het MESA+ Instituut en ongeveer vijftig bedrijven in de regio hebben zich verenigd in het cluster ChipTech Twente. Dat consortium gaat de komende maanden een roadmap opstellen met een verduidelijking op welke termijn de plannen gerealiseerd kunnen zijn.

De regio Twente haakt hiermee in op het streven van de Europese Commissie om de ontwikkeling en productie van high-end chips weer meer op het grondgebied van de EU te laten plaatsvinden. De Europese Commissie heeft hier onder andere de EU Chips Act voor opgesteld. Heterogene chips zijn chips waarop uiteenlopende technieken geïntegreerd zijn. De ontwikkeling van dit soort chips zit nog in de opstartende fase. De Twentse sector richt zich aanvankelijk op pilot-fabricage maar heeft de ambitie om door te groeien naar een grootschalige productie.