Oud-medewerker nft-marktplaats OpenSea opgepakt vanwege handel met voorkennis

Het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten heeft een oud-medewerker van nft-marktplaats OpenSea gearresteerd. De man wordt ervan verdacht nft's met voorkennis te hebben verhandeld. De oud-medewerker kocht de nft's vlak voordat ze op de homepagina van OpenSea verschenen.

Tussen juni en september 2021 heeft een oud-medewerker van OpenSea volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie vertrouwelijke informatie van de nft-marktplaats gebruikt om 'in het geheim tientallen nft's te kopen vlak voordat ze op de homepagina werden geplaatst'. "Nadat die nft's op OpenSea waren verschenen, verkocht hij ze met een winst van twee tot vijf keer de oorspronkelijke aankoopprijs", zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie over de kwestie.

Volgens het ministerie is het de eerste aanklacht over voorkennis bij de handel in digitale activa. De man wordt beschuldigd van overboekingsfraude en het witwassen van geld. Op elk van deze strafbare feiten staat een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar.

De oud-medewerker was verantwoordelijk voor de selectie van nft's voor de homepagina van OpenSea. Volgens het ministerie van Justitie in de VS nam de waarde van nft's doorgaans toe wanneer ze op de homepagina verschenen. Door de voorkennis van de oud-medewerker kon hij winst maken op de nft's die hij zelf op de homepagina plaatste.

Volgens de gerechtelijke documenten kocht hij in totaal ongeveer 45 nft's op elf verschillende momenten. Naar verluidt gebruikte hij anonieme wallets en accounts op OpenSea om zijn frauduleuze acties te verbloemen. Doordat alle nft-transacties op een blockchain verschijnen en openbaar zijn, werd de fraude ontdekt.