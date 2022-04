VS verdenkt Noord-Korea van miljoenenhack nft-game Axie Infinity

De FBI schrijft de aanval op nft-game Axie Infinity toe aan Lazarus Group, staatshackers uit Noord-Korea. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een ethereumadres aan een lijst met sancties tegen Noord-Korea toegevoegd.

De FBI is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat de diefstal van 625 miljoen dollar via Axie Infinity door de Noord-Koreaanse Lazarus-groepering is gepleegd, meldt Sky Mavis, het Vietnamese bedrijf achter de game. Die melding kwam nadat het Amerikaanse ministerie van Financiën een ethereumadres met de naam Ronin Bridge Exploiter op de sanctielijst tegen het land zette. Dat adres bevat bijna 148.000 ethereum, omgerekend ongeveer 416 miljoen euro.

Axie Infinity is een erg populaire play-to-earngame waarmee gebruikers op ethereum gebaseerde Axie Infinity Shards- en Smoot Love Potions-tokens kunnen verdienen, die ze kunnen laten uitbetalen. Sky Mavis had uit kostenoverwegingen het Ronin Network opgezet om tokens van het ethereumnetwerk te porten, maar de verbinding tussen Ronin en ethereum bleek kwetsbaar waardoor criminelen eind maart voor meer dan 570 miljoen euro aan cryptovaluta konden wegsluizen.

In totaal betrof de diefstal 173.600 ethereum en 25,5 miljoen USDC via twee transacties. De groepering gebruikte vijf gecompromitteerde validator private keys. Sky Mavis is nog bezig aanvullende beveiligingsmaatregelen door te voeren bij de Ronin Bridge. Het bedrijf verwacht de Ronin Bridge eind deze maand weer in gebruik te kunnen nemen.